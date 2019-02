Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aac57908-67d0-452d-983f-70edc69b5b53","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az orosz autós morál szebbik oldala.","shortLead":"Az orosz autós morál szebbik oldala.","id":"20190220_autos_video_cseljabinszk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aac57908-67d0-452d-983f-70edc69b5b53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78b88096-04d5-4b25-a1b9-b6a75609dd35","keywords":null,"link":"/cegauto/20190220_autos_video_cseljabinszk","timestamp":"2019. február. 20. 14:22","title":"Videó: sánta kutyát jobb, ha a rendőr kíséri át az úttesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04d15be1-4db0-43ac-bbf6-6ae5f58d60d3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia pontosabban jósolja meg a petefészekrákos betegek prognózisát, mint a jelenlegi módszerek - állapították meg brit és ausztrál kutatók.","shortLead":"A mesterséges intelligencia pontosabban jósolja meg a petefészekrákos betegek prognózisát, mint a jelenlegi módszerek...","id":"20190219_mesterseges_intelligencia_petefeszekrak_tulelesi_eselyei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04d15be1-4db0-43ac-bbf6-6ae5f58d60d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9765bcd-0892-447e-be3c-a3982b6f0922","keywords":null,"link":"/tudomany/20190219_mesterseges_intelligencia_petefeszekrak_tulelesi_eselyei","timestamp":"2019. február. 19. 16:03","title":"A mesterséges intelligencia képes megmondani a petefészekrák túlélési esélyeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7870b7a7-cbac-46eb-8a42-74150d6b1e22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csontos Csaba szerint komoly határátlépés a magyar kormány részéről, hogy egy jelenleg is aktív, európai vezető politikust támadnak. ","shortLead":"Csontos Csaba szerint komoly határátlépés a magyar kormány részéről, hogy egy jelenleg is aktív, európai vezető...","id":"20190220_Soros_Gyorgy_alapitvanyanak_is_megvan_a_velemenye_a_kormany_legujabb_plakatkampanyarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7870b7a7-cbac-46eb-8a42-74150d6b1e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a7c3686-427d-45f9-a984-1ad3ea103a67","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_Soros_Gyorgy_alapitvanyanak_is_megvan_a_velemenye_a_kormany_legujabb_plakatkampanyarol","timestamp":"2019. február. 20. 11:49","title":"A Soros-alapítványok szóvivőjének is megvan a véleménye a kormány plakátkampányáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e83f27-96f9-44fd-9282-c40eae3f106d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világon először tesztelhetik sérült gerincvelő gyógyítását úgynevezett indukált pluripotens őssejtekkel (iPS) Japánban. A japán egészségügyi minisztérium szakbizottsága hétfőn hagyta jóvá a kutatást.","shortLead":"A világon először tesztelhetik sérült gerincvelő gyógyítását úgynevezett indukált pluripotens őssejtekkel (iPS...","id":"20190220_ips_indukalt_pluripotens_ossejtek_gerincvelo_gyogyitasa_gerincserules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36e83f27-96f9-44fd-9282-c40eae3f106d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bc3f4c9-48f5-430c-86f6-c83df6567250","keywords":null,"link":"/tudomany/20190220_ips_indukalt_pluripotens_ossejtek_gerincvelo_gyogyitasa_gerincserules","timestamp":"2019. február. 20. 13:03","title":"Egy lebénult majomnak már visszaadták a járását, most emberekbe fecskendezik az újraprogramozott őssejteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d05fca86-7ede-464b-99c7-519077808566","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég az üzemi tanáccsal egyeztetve döntött a csoportos leépítésről: nagyjából 300 főt küldenek el most tavasszal a bürokráciacsökkentés folytatásaként.","shortLead":"A cég az üzemi tanáccsal egyeztetve döntött a csoportos leépítésről: nagyjából 300 főt küldenek el most tavasszal...","id":"20190218_300_dolgozot_kuld_el_a_magyar_posta_letszamcsokkentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d05fca86-7ede-464b-99c7-519077808566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224a80a1-6d3a-4401-afa0-67e0f06f2498","keywords":null,"link":"/kkv/20190218_300_dolgozot_kuld_el_a_magyar_posta_letszamcsokkentes","timestamp":"2019. február. 18. 18:26","title":"Rengeteg embertől válik meg a Magyar Posta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c50f42-fbb8-4133-add2-bb6e27a8f7cf","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"\"Bio pillanatragasztót\" találtak egy laposféregben az Adria homokjában.","shortLead":"\"Bio pillanatragasztót\" találtak egy laposféregben az Adria homokjában.","id":"20190219_Sajat_ragasztoval_tapad_a_foldhoz_egy_adriai_laposfereg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09c50f42-fbb8-4133-add2-bb6e27a8f7cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e26ed55-a2ae-4f93-af04-6dca82ed32ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20190219_Sajat_ragasztoval_tapad_a_foldhoz_egy_adriai_laposfereg","timestamp":"2019. február. 19. 16:43","title":"Saját testéből származó pillanatragasztóval tapad a földhöz egy adriai laposféreg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a08a9b3-c2e0-4729-af91-2e6cc2ba2037","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190219_Orban_Viktor_a_napfelkelteben_pozol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a08a9b3-c2e0-4729-af91-2e6cc2ba2037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64697d4d-4c1d-4174-b291-9bc9c9e88dee","keywords":null,"link":"/elet/20190219_Orban_Viktor_a_napfelkelteben_pozol","timestamp":"2019. február. 19. 08:41","title":"Orbán Viktor a napfelkeltében pózol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ef14570-e814-4df1-b973-5e03de0e253c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Ha nem lenne ilyen komoly az ügy, akkor jó vicc lenne\" - mondta az EB-alelnök. ","shortLead":"\"Ha nem lenne ilyen komoly az ügy, akkor jó vicc lenne\" - mondta az EB-alelnök. ","id":"20190219_Timmermans_a_Monty_Python_abszurdjahoz_hasonlitott_a_kormany_legujabb_kampanyat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ef14570-e814-4df1-b973-5e03de0e253c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1349ed03-9d31-44fb-a99c-00c2317ede32","keywords":null,"link":"/itthon/20190219_Timmermans_a_Monty_Python_abszurdjahoz_hasonlitott_a_kormany_legujabb_kampanyat","timestamp":"2019. február. 19. 21:18","title":"Timmermans a Monty Python abszurdjához hasonlította a kormány legújabb kampányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]