Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9a3f8bb-49b2-4a62-8e55-df92e1ca37e8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az európaiak több mint kétharmada továbbra is a bajba kerültek, a háborúk és erőszak elől menekülők befogadása mellett van. A Pew Research Center tíz államra kiterjedő felmérése szerint a befogadás átlagos támogatottsága 77 százalék, Magyarországon viszont csupán 32 százalék.



","shortLead":"Az európaiak több mint kétharmada továbbra is a bajba kerültek, a háborúk és erőszak elől menekülők befogadása mellett...","id":"20180920_Az_EUban_a_magyarok_utasitjak_el_legjobban_a_menekulteket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9a3f8bb-49b2-4a62-8e55-df92e1ca37e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8af4b961-ad10-4ea7-98b3-ad18369e36b7","keywords":null,"link":"/vilag/20180920_Az_EUban_a_magyarok_utasitjak_el_legjobban_a_menekulteket","timestamp":"2018. szeptember. 20. 12:10","title":"Az EU-ban a magyarok utasítják el legjobban a menekülteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ebdc25-f363-420a-a7da-9d8fd7a0d8fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új-Zéland 125 éve, a világon elsőként adott szavazati jogot a nőknek.","shortLead":"Új-Zéland 125 éve, a világon elsőként adott szavazati jogot a nőknek.","id":"20180919_Ahol_a_noktol_remeltek_a_tarsadalmi_beket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0ebdc25-f363-420a-a7da-9d8fd7a0d8fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b42390f3-6f2d-47ea-ba2b-3bdb965e5df1","keywords":null,"link":"/elet/20180919_Ahol_a_noktol_remeltek_a_tarsadalmi_beket","timestamp":"2018. szeptember. 19. 15:21","title":"Ahol a nőktől remélték a társadalmi békét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"512cd848-3973-4048-b7cf-b7feb55b5e86","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az informatikai rendszert frissítik, az érintett időszakban előfordulhatnak rövid kiesések a kártyás fizetésben is.","shortLead":"Az informatikai rendszert frissítik, az érintett időszakban előfordulhatnak rövid kiesések a kártyás fizetésben is.","id":"20180920_Oktoberben_lesz_olyan_nap_amikor_a_Budapest_Bank_ugyfelei_nem_fernek_a_penzukhoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=512cd848-3973-4048-b7cf-b7feb55b5e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7937fba6-308d-43c4-8fb7-3ab359d85290","keywords":null,"link":"/kkv/20180920_Oktoberben_lesz_olyan_nap_amikor_a_Budapest_Bank_ugyfelei_nem_fernek_a_penzukhoz","timestamp":"2018. szeptember. 20. 14:17","title":"Októberben két napon is leáll az ügyintézés a Budapest Banknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b05e2813-38da-4980-a6b7-9df751341c69","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az E.ON öt üzemében kezdték meg a dróntechnológia alkalmazását a szakemberek. Az energiaszolgáltató célja, hogy szakértői tudását és tapasztalatát a dinamikusan fejlődő technológiai innovációk alkalmazásával ötvözze. A dupla kamerával felszerelt ipari drónok emberi szemmel nem érzékelhető eltéréseket is kiszűrnek, így a villamos hálózaton keletkező hibák korai beazonosítására az eddigieknél jelentősen hatékonyabb lehetőséget adnak.","shortLead":"Az E.ON öt üzemében kezdték meg a dróntechnológia alkalmazását a szakemberek. Az energiaszolgáltató célja...","id":"20180920_eon_dronok_halozati_hibak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b05e2813-38da-4980-a6b7-9df751341c69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c0d4327-0b46-4ca3-b808-db50c152dc0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180920_eon_dronok_halozati_hibak","timestamp":"2018. szeptember. 20. 07:02","title":"Drónokat vet be az E.ON Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4930d24-9a5e-49c9-857d-f2bd823e347b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jó szerzők és marketing kellene.","shortLead":"Jó szerzők és marketing kellene.","id":"20180920_Hiaba_allamositana_a_konyvpiacot_a_kormany_ha_hianyoznak_a_feltetelek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4930d24-9a5e-49c9-857d-f2bd823e347b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a74b9d87-6e51-40aa-b175-38678c5a40cc","keywords":null,"link":"/kkv/20180920_Hiaba_allamositana_a_konyvpiacot_a_kormany_ha_hianyoznak_a_feltetelek","timestamp":"2018. szeptember. 20. 11:20","title":"Hiába államosítaná a könyvpiacot a kormány, ha hiányoznak a feltételek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b15e6a0-f3d1-4751-bf0a-9e86a71fa574","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus szerint a kormányfő félelemből nem mer csatlakozni az Európai Ügyészséghez.","shortLead":"A politikus szerint a kormányfő félelemből nem mer csatlakozni az Európai Ügyészséghez.","id":"20180920_Hadhazy_Orbannak_van_felnivaloja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b15e6a0-f3d1-4751-bf0a-9e86a71fa574&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"075b8d2c-4f3b-4a09-8c8a-609875420de0","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_Hadhazy_Orbannak_van_felnivaloja","timestamp":"2018. szeptember. 20. 08:18","title":"Hadházy: Orbánnak van félnivalója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e32dda98-0c78-4c4b-9a2c-8ea94e4f9ecd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre többször hangzik el, hogy a válás oka nem titkos szerető, nem is az alkohol, hanem egy ártatlannak tűnő mobiljáték. Az Egyesült Királyságban komoly szerepet játszik a kapcsolatok végleges megszakításában az idei év sikeralkalmazása, a Fortnite.","shortLead":"Egyre többször hangzik el, hogy a válás oka nem titkos szerető, nem is az alkohol, hanem egy ártatlannak tűnő...","id":"20180919_divorce_online_felmeres_valasok_fortnite_jatek_valook","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e32dda98-0c78-4c4b-9a2c-8ea94e4f9ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3725724b-34ce-4cbd-b51c-b9c776d98e71","keywords":null,"link":"/tudomany/20180919_divorce_online_felmeres_valasok_fortnite_jatek_valook","timestamp":"2018. szeptember. 19. 19:03","title":"Válóok: a Fortnite","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5af9b0a2-073e-42cb-88fb-932ed14fa0fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A salzburgi EU-csúcson került szóba a zöld politikus által készített jelentés, Orbán kamerák kereszttüzében mondta el véleményét. ","shortLead":"A salzburgi EU-csúcson került szóba a zöld politikus által készített jelentés, Orbán kamerák kereszttüzében mondta el...","id":"20180920_orban_viktor_sargentini_jelentes_salzburg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5af9b0a2-073e-42cb-88fb-932ed14fa0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc6c3204-8e0e-4845-a962-14099bb766ba","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_orban_viktor_sargentini_jelentes_salzburg","timestamp":"2018. szeptember. 20. 12:23","title":"Orbán: Sargentini-jelentés? Azon mindenki csak nevet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]