[{"available":true,"c_guid":"a42945d5-2d07-4e46-9de9-ae0e113aee6d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Karambol kis extrával.","shortLead":"Karambol kis extrával.","id":"20180920_aluljaro_autos_video_baleset_lepcso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a42945d5-2d07-4e46-9de9-ae0e113aee6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7565a4ea-21e9-4568-bf80-72a2b6801e4d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180920_aluljaro_autos_video_baleset_lepcso","timestamp":"2018. szeptember. 20. 09:25","title":"Nyílegyenesen ment le az autó a metrólépcsőn, miután karambolozott – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23b76462-6783-4874-8e7e-4874c2b5abc4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem fértek fel rá, szóval más gép kellett. Remekül elköltött forintok esete, 1564. rész. ","shortLead":"Nem fértek fel rá, szóval más gép kellett. Remekül elköltött forintok esete, 1564. rész. ","id":"20180920_Repuloket_vasarolt_a_HM_a_magyar_katonak_megis_berelt_geppel_jutottak_el_Irakba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23b76462-6783-4874-8e7e-4874c2b5abc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb9965ca-ef01-465d-be43-d6cfb11d2d88","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_Repuloket_vasarolt_a_HM_a_magyar_katonak_megis_berelt_geppel_jutottak_el_Irakba","timestamp":"2018. szeptember. 20. 09:32","title":"Repülőket vásárolt a HM, a magyar katonák mégis bérelt géppel jutottak el Irakba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1deae4f9-a9ab-4aa0-b13c-c8cebdae0eee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magát és vejét nevezte ki Tayyip Erdogan török elnök az állami vagyonalap élére. A lépésre egy nappal az előtt került sor, hogy a török jegybank váratlanul nagyot emelt az alapkamaton.","shortLead":"Magát és vejét nevezte ki Tayyip Erdogan török elnök az állami vagyonalap élére. A lépésre egy nappal az előtt került...","id":"20180920_Mihez_kezd_Orban_peldakepe_ketszazmillio_dollarral","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1deae4f9-a9ab-4aa0-b13c-c8cebdae0eee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3009cd5d-53a1-4432-9539-2207a7c36958","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_Mihez_kezd_Orban_peldakepe_ketszazmillio_dollarral","timestamp":"2018. szeptember. 20. 13:06","title":"Mihez kezd Orbán példaképe kétszázmilliárd dollárral?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e93293c2-e64d-41e9-8349-1fe61f9c5c0c","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Egyik első szerepében Liszt Ferencet alakította, de ő volt a gonosz Zordon eredeti hangja is az Oroszlánkirályban. Megkérdőjelezhetetlen tehetsége és karizmája ellenére soha nem lett belőle átütő, zajos világsztár, hanem igazi visszafogott, angol úriemberként húzódik meg a háttérben – aki csöndesebb jelenlétével is uralni képes a környezetét. Ma lett 70 éves Jeremy Irons. ","shortLead":"Egyik első szerepében Liszt Ferencet alakította, de ő volt a gonosz Zordon eredeti hangja is az Oroszlánkirályban...","id":"20180919_jeremy_irons_70_die_hard_lopott_szepseg_a_misszio_ket_test_egy_lelek_oroszlankiraly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e93293c2-e64d-41e9-8349-1fe61f9c5c0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d19197-2ecc-4a85-a2c8-5a8b6903f3f0","keywords":null,"link":"/kultura/20180919_jeremy_irons_70_die_hard_lopott_szepseg_a_misszio_ket_test_egy_lelek_oroszlankiraly","timestamp":"2018. szeptember. 19. 20:00","title":"A visszafogott úriember, aki terroristának állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a0c4754-8eb1-4f42-8156-a45441f74fe4","c_author":"Z. B.","category":"tudomany","description":"A berlini InnoTrans világkiállításhoz kapcsolódóan mutatta be Potsdamban a városi forgalomban közlekedő önvezető tesztvillamosát a Siemens.","shortLead":"A berlini InnoTrans világkiállításhoz kapcsolódóan mutatta be Potsdamban a városi forgalomban közlekedő önvezető...","id":"20180919_Latott_mar_onvezeto_Combinot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a0c4754-8eb1-4f42-8156-a45441f74fe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19feceea-fbb8-4a3b-ba89-bf69b6b23a98","keywords":null,"link":"/tudomany/20180919_Latott_mar_onvezeto_Combinot","timestamp":"2018. szeptember. 19. 18:38","title":"Látott már önvezető Combinót?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5fd4ae7-a42c-4e07-ad8d-017a674f35d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négyszeres szórakozást (négy kamera?) ígér egy októberben érkező Samsung okostelefon, ennyi derül ki a kissé rejtélyes meghívóból. A tech-világ persze azonnal találgatásokba kezdett.","shortLead":"Négyszeres szórakozást (négy kamera?) ígér egy októberben érkező Samsung okostelefon, ennyi derül ki a kissé rejtélyes...","id":"20180919_4xfun_samsung_galaxy_esemeny_2018_oktober_11_negykameras_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5fd4ae7-a42c-4e07-ad8d-017a674f35d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7378b1e-7ebe-4df6-bfd9-c50b32d1b934","keywords":null,"link":"/tudomany/20180919_4xfun_samsung_galaxy_esemeny_2018_oktober_11_negykameras_telefon","timestamp":"2018. szeptember. 19. 15:03","title":"Rejtélyes meghívó: négykamerás Samsung telefon érkezik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d22835a-ed40-4d2a-83b9-086e8ec059e1","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Megteszik, amit az Európai Bizottság követelt. ","shortLead":"Megteszik, amit az Európai Bizottság követelt. ","id":"20180920_Az_Airbnb_meghajolt_Brusszel_elott_modositjak_a_szabalyzatukat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d22835a-ed40-4d2a-83b9-086e8ec059e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32551254-ee15-4396-9eed-ecdcf4115de4","keywords":null,"link":"/kkv/20180920_Az_Airbnb_meghajolt_Brusszel_elott_modositjak_a_szabalyzatukat","timestamp":"2018. szeptember. 20. 13:22","title":"Az Airbnb meghajolt Brüsszel előtt, módosítja a szabályzatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ce7388e-5e9f-4490-8e6e-eeabbb82f955","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha jól értjük.","shortLead":"Ha jól értjük.","id":"20180920_Azt_firtatja_a_Figyelo_nem_magase_egy_nonek_a_miniszterseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ce7388e-5e9f-4490-8e6e-eeabbb82f955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32b51993-3831-4e3e-808e-5503b4fcd4c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_Azt_firtatja_a_Figyelo_nem_magase_egy_nonek_a_miniszterseg","timestamp":"2018. szeptember. 20. 12:48","title":"Azt firtatja a Figyelő, nem magas-e egy nőnek a miniszterség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]