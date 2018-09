Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"701c1659-8497-4caa-9565-f81483647be2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több mindent tudni a Huawei októberben bemutatkozó új Mate-szériás csúcstelefonjáról. A portfólió legerősebb darabjának ígérkező Mate 20 Pro főleg kamera terén okozhat komoly meglepetéseket – és nem kis fejfájást a konkurens gyártóknak.","shortLead":"Egyre több mindent tudni a Huawei októberben bemutatkozó új Mate-szériás csúcstelefonjáról. A portfólió legerősebb...","id":"20180921_huawei_mate_20_pro_kamera_mesterseges_intelligencia_bokeh_effekt_kirin_980","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=701c1659-8497-4caa-9565-f81483647be2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0cb74d1-212e-448c-ac24-f4c2a864abc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180921_huawei_mate_20_pro_kamera_mesterseges_intelligencia_bokeh_effekt_kirin_980","timestamp":"2018. szeptember. 21. 10:03","title":"Ha ez igaz, a Huawei új telefonja minden mást lekörözhet majd, ha fotózásról van szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Soha nem volt ennyire magas a lengyel kivándorlók átlagfizetése","shortLead":"Soha nem volt ennyire magas a lengyel kivándorlók átlagfizetése","id":"20180922_326_ezres_magyar_atlagfizetes_Egy_lengyel_vendegmunkas_mar_le_sem_hajol_ennyiert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfd7b329-d0fd-466b-a683-4afbdde89332","keywords":null,"link":"/kkv/20180922_326_ezres_magyar_atlagfizetes_Egy_lengyel_vendegmunkas_mar_le_sem_hajol_ennyiert","timestamp":"2018. szeptember. 22. 15:50","title":"326 ezres magyar átlagfizetés? Egy lengyel vendégmunkás már le sem hajol ennyiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4eab392-1e12-4d63-a9ae-5deff75470c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Hubble űrteleszkóp egy közeli neutroncsillagnál szokatlan infravörös fényt érzékelt, ami azonnal felkeltette a csillagászok érdeklődését.","shortLead":"A Hubble űrteleszkóp egy közeli neutroncsillagnál szokatlan infravörös fényt érzékelt, ami azonnal felkeltette...","id":"20180921_nasa_hubble_urteleszkop_neutroncsillag_pulzar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4eab392-1e12-4d63-a9ae-5deff75470c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d971202-8f91-4ac2-bf66-67c5ddf3888d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180921_nasa_hubble_urteleszkop_neutroncsillag_pulzar","timestamp":"2018. szeptember. 21. 11:03","title":"Sosem látott fényjelenséget szúrt ki a Hubble űrteleszkóp egy közeli csillagnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5bb3c25-c476-4546-a3b4-80c58df41d56","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Négy súlyos balesetben összesen öten haltak meg az országban szombat délután 6 óráig, több súlyos sérülés is történt. A legutóbbi esetben az apuka három gyerekét szállította ittasan.","shortLead":"Négy súlyos balesetben összesen öten haltak meg az országban szombat délután 6 óráig, több súlyos sérülés is történt...","id":"20180922_Egy_gyerek_meghalt_ez_a_negyedik_halalos_baleset_a_hetvegen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5bb3c25-c476-4546-a3b4-80c58df41d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71733836-1692-4fea-aaa9-abd6eebcab63","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180922_Egy_gyerek_meghalt_ez_a_negyedik_halalos_baleset_a_hetvegen","timestamp":"2018. szeptember. 22. 17:51","title":"Eddig öt ember vesztette életét a hétvégén történt közúti balesetekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"485c30e2-68dc-4dc4-b658-5931f7d762de","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eprekkel kezdődött, de egyre több más gyümölcsben találnak éles tárgyakat. ","shortLead":"Eprekkel kezdődött, de egyre több más gyümölcsben találnak éles tárgyakat. ","id":"20180920_Nem_vesz_el_csak_atalakul_az_eperpanik_Ausztraliaban_most_egy_mangoban_talaltak_elrejtett_tut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=485c30e2-68dc-4dc4-b658-5931f7d762de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"617e93b2-0d29-4735-9a94-605fd26a7507","keywords":null,"link":"/vilag/20180920_Nem_vesz_el_csak_atalakul_az_eperpanik_Ausztraliaban_most_egy_mangoban_talaltak_elrejtett_tut","timestamp":"2018. szeptember. 20. 21:21","title":"Nem vész el, csak átalakul az eperpánik Ausztráliában: most egy mangóban találtak elrejtett tűt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"851c6de9-74d6-487b-9c81-204fe1395d0a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A streetfood divatba jöttével egy étteremhez képest minimális befektetéssel és szaktudással indítható gasztrovállalkozás gyakorlatilag akárhol, és ez sok külföldön megélhetést kereső magyart is megihletett. A kürtőskalácsbiznisszel például többüknek is sikerült egzisztenciát teremteniük, hol könnyebben, hol szinte vért izzadva.","shortLead":"A streetfood divatba jöttével egy étteremhez képest minimális befektetéssel és szaktudással indítható...","id":"20180921_kulfoldi_munka_kurtoskalacs_spanyolorszag_egyesult_allamok_franciaorszag_gasztrovallalkozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=851c6de9-74d6-487b-9c81-204fe1395d0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cd6581e-1875-43d8-a2b9-ac11f851fd10","keywords":null,"link":"/kkv/20180921_kulfoldi_munka_kurtoskalacs_spanyolorszag_egyesult_allamok_franciaorszag_gasztrovallalkozas","timestamp":"2018. szeptember. 21. 06:30","title":"\"Hangtechnikus voltam, kereskedő lettem\" – világhódító úton a magyar kürtőskalács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42b4b598-5e47-4df9-9365-01f4010aef64","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kissé elhamarkodta a korábbi döntését.","shortLead":"Kissé elhamarkodta a korábbi döntését.","id":"20180921_Robert_Redford_maris_visszavonultot_fuj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42b4b598-5e47-4df9-9365-01f4010aef64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54e492f7-cbc4-4038-bc90-80a14ee9f575","keywords":null,"link":"/elet/20180921_Robert_Redford_maris_visszavonultot_fuj","timestamp":"2018. szeptember. 21. 16:14","title":"Robert Redford máris visszavonulót fúj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EU végre előállt egy javaslattal, komolyabban is bevetné a Frontexet az uniós határvédelemben. Orbán Viktor azonban nem konstruktív politikusként viselkedik, hanem hadakozik. Ez a Fülke, a hvg.hu podcastja.","shortLead":"Az EU végre előállt egy javaslattal, komolyabban is bevetné a Frontexet az uniós határvédelemben. Orbán Viktor azonban...","id":"20180922_Fulke_Orban_ellenzekbe_szorult_Europaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b0b4763-0adf-47b8-b23d-1d5064e45826","keywords":null,"link":"/itthon/20180922_Fulke_Orban_ellenzekbe_szorult_Europaban","timestamp":"2018. szeptember. 22. 17:30","title":"Fülke: Orbán ellenzékbe szorult Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]