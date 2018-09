Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ce7388e-5e9f-4490-8e6e-eeabbb82f955","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha jól értjük.","shortLead":"Ha jól értjük.","id":"20180920_Azt_firtatja_a_Figyelo_nem_magase_egy_nonek_a_miniszterseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ce7388e-5e9f-4490-8e6e-eeabbb82f955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32b51993-3831-4e3e-808e-5503b4fcd4c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_Azt_firtatja_a_Figyelo_nem_magase_egy_nonek_a_miniszterseg","timestamp":"2018. szeptember. 20. 12:48","title":"Azt firtatja a Figyelő, nem magas-e egy nőnek a miniszterség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"989c7da7-6889-4ae7-8a0b-257de2aa03a7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kim Dzsong Un találkozása a dél-koreai elnökkel előrelépést hozott a nukleáris leszerelés kérdésében. ","shortLead":"Kim Dzsong Un találkozása a dél-koreai elnökkel előrelépést hozott a nukleáris leszerelés kérdésében. ","id":"20180920_Elorelepes_Kim_Dzsong_Un_ujabb_talalkozot_akar_Trumppal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=989c7da7-6889-4ae7-8a0b-257de2aa03a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b2f4d7-c469-479e-840c-1e0c4e5642a8","keywords":null,"link":"/vilag/20180920_Elorelepes_Kim_Dzsong_Un_ujabb_talalkozot_akar_Trumppal","timestamp":"2018. szeptember. 20. 13:46","title":"Előrelépés: Kim Dzsong Un újabb találkozót akar Trumppal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5257c589-b6f3-4f82-94ff-8bceb4338348","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egykor Pusztamérges büszkesége volt, most sem az államnak, sem az egyháznak nem kell a szakképzőnek épült iskola. ","shortLead":"Egykor Pusztamérges büszkesége volt, most sem az államnak, sem az egyháznak nem kell a szakképzőnek épült iskola. ","id":"20180921_Visszaadna_az_allam_az_iskolat_egy_csongradi_falunak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5257c589-b6f3-4f82-94ff-8bceb4338348&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9ccb3e3-020e-4a2f-b944-9a2ba5b70f06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180921_Visszaadna_az_allam_az_iskolat_egy_csongradi_falunak","timestamp":"2018. szeptember. 21. 05:44","title":"Visszaadná az állam az iskolát egy csongrádi falunak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b04dbe-b621-4fcc-b5b5-018c2c8c70d6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Theresa May felkészül egy megállapodás nélküli kilépésre is.","shortLead":"Theresa May felkészül egy megállapodás nélküli kilépésre is.","id":"20180921_A_brit_miniszterelnok_szerint_holtpontra_jutottak_a_Brexittargyalasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73b04dbe-b621-4fcc-b5b5-018c2c8c70d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c8f9f5e-d9dd-4173-a4bb-e2992dd0bf56","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180921_A_brit_miniszterelnok_szerint_holtpontra_jutottak_a_Brexittargyalasok","timestamp":"2018. szeptember. 21. 17:01","title":"A brit miniszterelnök szerint holtpontra jutottak a Brexit-tárgyalások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szeptember végéig vissza kell utalniuk az önkormányzatoknak az államkincstárnak azokat a még el nem költött uniós támogatási előlegeket, amiket a kormány még a választások előtt osztogatott szét. ","shortLead":"Szeptember végéig vissza kell utalniuk az önkormányzatoknak az államkincstárnak azokat a még el nem költött uniós...","id":"20180921_Visszakeri_a_kormany_a_valasztasok_elott_szetosztott_unios_penzeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9537b4d2-f826-4328-9981-ddbad030272b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180921_Visszakeri_a_kormany_a_valasztasok_elott_szetosztott_unios_penzeket","timestamp":"2018. szeptember. 21. 08:22","title":"Visszakéri a kormány a választások előtt szétosztott uniós pénzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a93a549c-d2aa-4b61-bc42-ad0bc331bfbf","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Szankciókkal fenyegeti a Facebookot az uniós fogyasztóvédelmi megsértések miatt az Európai Bizottság.","shortLead":"Szankciókkal fenyegeti a Facebookot az uniós fogyasztóvédelmi megsértések miatt az Európai Bizottság.","id":"20180920_europai_bizottsag_facebook_unios_fogyasztovedelmi_eloiras_facebook","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a93a549c-d2aa-4b61-bc42-ad0bc331bfbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db5c0202-9a7a-474c-afa8-69024bba7be0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180920_europai_bizottsag_facebook_unios_fogyasztovedelmi_eloiras_facebook","timestamp":"2018. szeptember. 20. 13:30","title":"Megszorongatná a Facebookot az Európai Bizottság, rövid határidőt kapott Zuckerberg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a75bab95-e85f-4792-83d6-1b8b49aa59a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fizetős tartalmak is megjelenhetnek az Indexen, amelynek két vezető munkatársa szerint a NER megközelítette a lapot. A lap gyors bedarálásától szerintük nem kell tartani. \r

\r

","shortLead":"Fizetős tartalmak is megjelenhetnek az Indexen, amelynek két vezető munkatársa szerint a NER megközelítette a lapot...","id":"20180920_Korabban_voltak_most_nincsenek_tabutemak_az_Indexen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a75bab95-e85f-4792-83d6-1b8b49aa59a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79ad34bb-ce37-42cc-9c98-7a8f17dbd4b9","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_Korabban_voltak_most_nincsenek_tabutemak_az_Indexen","timestamp":"2018. szeptember. 20. 15:53","title":"Korábban voltak, most nincsenek tabutémák az Indexen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64e54c5d-6ab0-4d10-a257-d3d894e849e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A 25-ös úton, Szarvaskő felé elütöttek egy nőt, aki meghalt. Az úton félpályás lezárás van.","shortLead":"A 25-ös úton, Szarvaskő felé elütöttek egy nőt, aki meghalt. Az úton félpályás lezárás van.","id":"20180920_Halalos_baleset_tortent_Eger_mellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64e54c5d-6ab0-4d10-a257-d3d894e849e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"858644d1-40ee-4062-a143-cd2c5e7fe243","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180920_Halalos_baleset_tortent_Eger_mellett","timestamp":"2018. szeptember. 20. 17:10","title":"Halálos baleset történt Eger mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]