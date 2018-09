Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47a29531-c40d-4ed9-9382-e83ad6e9612f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És amíg nincs munkájuk, menjenek söprögetni a Starbucksba.","shortLead":"És amíg nincs munkájuk, menjenek söprögetni a Starbucksba.","id":"20180922_Jane_Fonda_szerint_a_zaklatok_ne_rinyaljanak_hanem_probaljanak_tanulni_a_hibaikbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47a29531-c40d-4ed9-9382-e83ad6e9612f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca10469f-c3a6-46b7-9dda-8c1c239a6b3e","keywords":null,"link":"/elet/20180922_Jane_Fonda_szerint_a_zaklatok_ne_rinyaljanak_hanem_probaljanak_tanulni_a_hibaikbol","timestamp":"2018. szeptember. 22. 07:55","title":"Jane Fonda szerint a zaklatók ne rinyáljanak, hanem próbáljanak tanulni a hibáikból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d70f8c34-2c94-44e6-85b8-ee2189321274","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyes hírek szerint a kirúgás mögött az állhat, hogy Bolgár György nemrég interjút készített Heisler Andrással, a Mazsihisz elnökével, amiben Heisler keményen kritizálta, hogy a Sorsok Házát a Köves Slomó-féle EMIH-nek adta a kormány. A Klubrádió és a 168 Óra mögött pedig az EMIH-t és Köves Slomót lehet felfedezni.","shortLead":"Egyes hírek szerint a kirúgás mögött az állhat, hogy Bolgár György nemrég interjút készített Heisler Andrással...","id":"20180923_Bolgar_Gyorgyot_kirugtak_a_168_Oratol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d70f8c34-2c94-44e6-85b8-ee2189321274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95b9c1c3-2881-42e2-b15a-5b9be022bdc7","keywords":null,"link":"/itthon/20180923_Bolgar_Gyorgyot_kirugtak_a_168_Oratol","timestamp":"2018. szeptember. 23. 08:47","title":"Bolgár Györgyöt kirúgták a 168 Órától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78e56156-c554-4fa3-8001-7c355014bb1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bejelentette első háztartási gépét az Amazon. A gépbe beépítették az Alexa digitális asszisztenst.","shortLead":"Bejelentette első háztartási gépét az Amazon. A gépbe beépítették az Alexa digitális asszisztenst.","id":"20180922_amazonbasics_microwave_mikrosuto_okos_mikro_mikrohullamu_suto_alexa_asszisztens_okossuto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78e56156-c554-4fa3-8001-7c355014bb1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46c4865-ed13-4021-8671-39fbeada7e4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180922_amazonbasics_microwave_mikrosuto_okos_mikro_mikrohullamu_suto_alexa_asszisztens_okossuto","timestamp":"2018. szeptember. 22. 17:03","title":"Megjött az Amazon 60 dollárért okos mikrosütője, amelyhez beszélni is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b6a128b-32ae-403a-ad07-ebbd792f6cf0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eredetileg azt ígérték, nem kellenek külön fejlesztések a programsorozathoz. ","shortLead":"Eredetileg azt ígérték, nem kellenek külön fejlesztések a programsorozathoz. ","id":"20180921_200_millio_forintba_kerul_hogy_Budapest_lesz_Europa_sportfovarosa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b6a128b-32ae-403a-ad07-ebbd792f6cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc4c172-604f-40fe-8677-1f047db32c21","keywords":null,"link":"/kkv/20180921_200_millio_forintba_kerul_hogy_Budapest_lesz_Europa_sportfovarosa","timestamp":"2018. szeptember. 21. 17:10","title":"200 millió forintba kerül, hogy Budapest lesz Európa sportfővárosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d04863b7-0ae3-46e4-9a0e-d1ce7b9184df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pótkávék azért alakultak ki, mert a háború idején nem volt rendes kávé, most viszont az egészséges étrend jegyében megint előtérbe kerültek a kávémentes kávék. ","shortLead":"A pótkávék azért alakultak ki, mert a háború idején nem volt rendes kávé, most viszont az egészséges étrend jegyében...","id":"20180921_A_hianygazdasag_szulte_de_lassan_trendi_lesz_a_potkave","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d04863b7-0ae3-46e4-9a0e-d1ce7b9184df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ebf0e39-c16e-423a-9f32-5a10eb60a3bb","keywords":null,"link":"/elet/20180921_A_hianygazdasag_szulte_de_lassan_trendi_lesz_a_potkave","timestamp":"2018. szeptember. 21. 12:37","title":"A hiánygazdaság szülte, de lassan trendi lesz a pótkávé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a04d6dcd-862b-4097-a32f-6f4195f3de69","c_author":"Csatlós Hanna - Csányi Nikolett","category":"kultura","description":"A MOME divat- és textiltervezés alap-, illetve mesterképzésének végzős diákjai egy látványos divatshow keretében mutatták be diplomamunkáikat. Ambiciózusok, tehetségesek és alig várják, hogy odapörköljenek a sokat bírált fast fashionnek. ","shortLead":"A MOME divat- és textiltervezés alap-, illetve mesterképzésének végzős diákjai egy látványos divatshow keretében...","id":"20180922_Ne_dobja_ki_a_farmert_keszitsen_inkabb_papirt_belole","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a04d6dcd-862b-4097-a32f-6f4195f3de69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba2ac65-9f37-47ed-8df1-f1df619550a1","keywords":null,"link":"/kultura/20180922_Ne_dobja_ki_a_farmert_keszitsen_inkabb_papirt_belole","timestamp":"2018. szeptember. 22. 20:20","title":"Ne dobja ki a farmert, készítsen inkább papírt belőle! - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a341e6-d98e-4d43-b056-72aee3c12288","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kanadai törvények szerint az autósoknak 1 méteres oldaltávolságot tartva kellene elhaladni a kerékpárosok mellett, ezt azonban nem mindenki teszi meg, ami sokszor balesetet eredményez. A torontói bringások ezért egy hatékony megoldással álltak elő.","shortLead":"A kanadai törvények szerint az autósoknak 1 méteres oldaltávolságot tartva kellene elhaladni a kerékpárosok mellett...","id":"20180922_kerekpar_auto_kikerules_megelozes_oldaltavolsag_foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73a341e6-d98e-4d43-b056-72aee3c12288&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"300cb1df-47b9-4188-86db-332d85d832cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180922_kerekpar_auto_kikerules_megelozes_oldaltavolsag_foto","timestamp":"2018. szeptember. 22. 09:31","title":"Zseniális megoldást találtak ki a kerékpárosok Torontóban, hogy ne veszélyeztessék őket az autósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab72073a-0bfe-44fc-92e4-ec86aece388f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Sokak szerint rémálom lehet a vége, de a gigász terv megvalósítása kellene ahhoz, hogy 2030-ra dobják az olajat.","shortLead":"Sokak szerint rémálom lehet a vége, de a gigász terv megvalósítása kellene ahhoz, hogy 2030-ra dobják az olajat.","id":"201832__giganaperomu_szaudarabiaban__atommal_egyutt__5000_km2__a_napos_oldal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab72073a-0bfe-44fc-92e4-ec86aece388f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da6c40e4-c158-4415-9a6d-82f4949e9a6a","keywords":null,"link":"/gazdasag/201832__giganaperomu_szaudarabiaban__atommal_egyutt__5000_km2__a_napos_oldal","timestamp":"2018. szeptember. 23. 08:00","title":"Hihetetlen méretű naperőműről álmodnak a szaúdiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]