Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29402e1b-c6a8-4f00-9149-5b0710dcc07c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit Munkáspárt arra számít, hogy előrehozott választásba torkollik a Brexit-ügy miatt súlyosbodó belpolitikai válság, s ebben az esetben a most ellenzékben lévő párt valószínűleg egy második EU-referendum kiírása mellett kampányolva. Közben a kormányzó konzervatívok már Nagy-Britannia szétesését vizionálják.","shortLead":"A brit Munkáspárt arra számít, hogy előrehozott választásba torkollik a Brexit-ügy miatt súlyosbodó belpolitikai...","id":"20180923_Brexit__jon_az_elorehozott_valasztas_es_az_ujabb_nepszavazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29402e1b-c6a8-4f00-9149-5b0710dcc07c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc65d399-1862-46c3-a0d7-0857f6a996dc","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_Brexit__jon_az_elorehozott_valasztas_es_az_ujabb_nepszavazas","timestamp":"2018. szeptember. 23. 15:01","title":"Brexit – jön az előrehozott választás és az újabb népszavazás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1401ea52-b44f-4f71-aeb0-422f06ec98b8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A rómaiak sok területen hasonlítottak a mai kor emberére. Szerettek szórakozni, fontosnak tartották a művelődést és nagy hangsúlyt fektettek a személyes higiéniára is. A fogaikra is ügyeltek.","shortLead":"A rómaiak sok területen hasonlítottak a mai kor emberére. Szerettek szórakozni, fontosnak tartották a művelődést és...","id":"20180923_Vizeletbol_szajviz_es_fertotlenito_ezert_adoztatta_meg_Vespasianus_csaszar_a_nyilvanos_illemhelyeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1401ea52-b44f-4f71-aeb0-422f06ec98b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef30bf25-7b5f-44b6-84e3-ebf5609d80a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_Vizeletbol_szajviz_es_fertotlenito_ezert_adoztatta_meg_Vespasianus_csaszar_a_nyilvanos_illemhelyeket","timestamp":"2018. szeptember. 23. 11:24","title":"Vizeletből szájvíz és fertőtlenítő, ezért adóztatta meg Vespasianus császár a nyilvános illemhelyeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddf3ebe2-25e0-402e-a1fc-39e245f7ce9b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Betört az ősz és kiűzte a nyarat, egyre hidegebbek vannak. És lesznek is.","shortLead":"Betört az ősz és kiűzte a nyarat, egyre hidegebbek vannak. És lesznek is.","id":"20180923_Zapor_szel_napsutes_lesz_itt_minden__ilyen_az_osz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ddf3ebe2-25e0-402e-a1fc-39e245f7ce9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e737657-664a-4e84-9882-2ede5875c1a8","keywords":null,"link":"/elet/20180923_Zapor_szel_napsutes_lesz_itt_minden__ilyen_az_osz","timestamp":"2018. szeptember. 23. 07:56","title":"Zápor, szél, napsütés, lesz itt minden – ilyen az ősz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ddec9f4-04f3-43b8-b494-098dee1690c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egészen kis dolgot kért tőlük a beteg, de lehet, hogy nem mindenki teljesítette volna.","shortLead":"Egészen kis dolgot kért tőlük a beteg, de lehet, hogy nem mindenki teljesítette volna.","id":"20180922_olasz_mentosok_tenger","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ddec9f4-04f3-43b8-b494-098dee1690c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0b7d4fb-ef86-4203-acbf-a6d3884dd70b","keywords":null,"link":"/vilag/20180922_olasz_mentosok_tenger","timestamp":"2018. szeptember. 22. 18:06","title":"Filmbe illő emberi gesztust tettek az olasz mentősök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"850da059-960f-48aa-a8f8-7d839f6b4768","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Robbie Savage csak egy mezt akart volna elkérni a Manchester United sztárjától, de igazi népmesei történet kerekedett belőle, amelynek a végén találkozott Fergusonnal.","shortLead":"Robbie Savage csak egy mezt akart volna elkérni a Manchester United sztárjától, de igazi népmesei történet kerekedett...","id":"20180922_Csodas_sztorit_osztott_meg_Sir_Alex_Fergusonrol_a_Birmingham_jatekosa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=850da059-960f-48aa-a8f8-7d839f6b4768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"906369e9-041b-4321-ba74-ce8164cf6a11","keywords":null,"link":"/sport/20180922_Csodas_sztorit_osztott_meg_Sir_Alex_Fergusonrol_a_Birmingham_jatekosa","timestamp":"2018. szeptember. 22. 21:45","title":"Csodás sztorit osztott meg Sir Alex Fergusonról a Birmingham játékosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78e56156-c554-4fa3-8001-7c355014bb1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bejelentette első háztartási gépét az Amazon. A gépbe beépítették az Alexa digitális asszisztenst.","shortLead":"Bejelentette első háztartási gépét az Amazon. A gépbe beépítették az Alexa digitális asszisztenst.","id":"20180922_amazonbasics_microwave_mikrosuto_okos_mikro_mikrohullamu_suto_alexa_asszisztens_okossuto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78e56156-c554-4fa3-8001-7c355014bb1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46c4865-ed13-4021-8671-39fbeada7e4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180922_amazonbasics_microwave_mikrosuto_okos_mikro_mikrohullamu_suto_alexa_asszisztens_okossuto","timestamp":"2018. szeptember. 22. 17:03","title":"Megjött az Amazon 60 dollárért okos mikrosütője, amelyhez beszélni is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6656feaa-f583-41b7-9eba-3e44b4f13480","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Öt hónap után játszott újra tétmeccsen, tizenegyesgóllal mutatkozott be az új csapatában.","shortLead":"Öt hónap után játszott újra tétmeccsen, tizenegyesgóllal mutatkozott be az új csapatában.","id":"20180921_dzsudzsak_mar_meg_is_lotte_az_elso_goljat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6656feaa-f583-41b7-9eba-3e44b4f13480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"198af1af-2041-49e0-918b-011543761061","keywords":null,"link":"/sport/20180921_dzsudzsak_mar_meg_is_lotte_az_elso_goljat","timestamp":"2018. szeptember. 21. 21:38","title":"Dzsudzsák már meg is lőtte az első gólját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c044e08-06c6-49bc-8060-0789dd826ab3","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"A legreménytelenebb követeléseket is nyereséggel adta el az ingatlanpiaci konjunktúrában az MKB, így az állam nem bukott azon, hogy a privatizáció előtt felturbózta a bank mérlegét. A műveletre eredetileg 8-10 évet adtak, de 3 év alatt sikerült végrehajtani.","shortLead":"A legreménytelenebb követeléseket is nyereséggel adta el az ingatlanpiaci konjunktúrában az MKB, így az állam nem...","id":"201832__mkb_bank__zeppelinveg__indotekcsoport__vegkiarusitas_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c044e08-06c6-49bc-8060-0789dd826ab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbc207f7-2f88-4a31-9a7e-3baa140e970f","keywords":null,"link":"/gazdasag/201832__mkb_bank__zeppelinveg__indotekcsoport__vegkiarusitas_utan","timestamp":"2018. szeptember. 22. 15:00","title":"Rekord gyorsasággal szanálták az MKB-t, pénzénél maradt az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]