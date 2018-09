Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f8f9bb5-64ed-484b-acdb-0c142f235a11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy gyógyszergyártó cég kiválasztotta Magyarországot III. fázisú vizsgálataihoz, így nemsokára a kezelések is megkezdődhetnek.","shortLead":"Egy gyógyszergyártó cég kiválasztotta Magyarországot III. fázisú vizsgálataihoz, így nemsokára a kezelések is...","id":"20180924_Uj_modszerrel_gyogyulhatnak_hamarosan_a_limfomas_betegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f8f9bb5-64ed-484b-acdb-0c142f235a11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc6c26a-224d-4d10-bb43-9344e74da9cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180924_Uj_modszerrel_gyogyulhatnak_hamarosan_a_limfomas_betegek","timestamp":"2018. szeptember. 24. 09:30","title":"Új módszerrel gyógyulhatnak hamarosan a limfómás betegek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b67e2f-42f1-4c78-b32c-3087fb1649e8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"25 év alatt több mint egymilliárddal csökkent a számuk.","shortLead":"25 év alatt több mint egymilliárddal csökkent a számuk.","id":"20180924_Kevesebben_elnek_melyszegenysegben_a_vilagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03b67e2f-42f1-4c78-b32c-3087fb1649e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd9642cd-af70-475f-b065-2ac9ae6db51d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180924_Kevesebben_elnek_melyszegenysegben_a_vilagon","timestamp":"2018. szeptember. 24. 15:44","title":"Kevesebben élnek mélyszegénységben a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10e560e1-5b0c-40ba-81dc-450d0569fd71","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szeptemberi kánikulában sokan megfeledkeztek arról, hogy fel kell készülni a fűtési szezonra. A szakemberhiány miatt a készülékek ellenőriztetésekor várakozásra és növekvő díjakra kell számítani.","shortLead":"A szeptemberi kánikulában sokan megfeledkeztek arról, hogy fel kell készülni a fűtési szezonra. A szakemberhiány miatt...","id":"20180923_Ha_gazzal_fut_akkor_van_ket_rossz_hirunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10e560e1-5b0c-40ba-81dc-450d0569fd71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0154861d-70b1-40c3-a068-3d3478e4c0db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_Ha_gazzal_fut_akkor_van_ket_rossz_hirunk","timestamp":"2018. szeptember. 23. 09:30","title":"Ha gázzal fűt, akkor van két rossz hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec63d2e-1230-4c6a-9a57-a6932b122acd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Hiába figyelmeztetett már a Költségvetési Tanács is, csak augusztus végéig 1708 milliárd forint hiány jött össze a központi költségvetésben.","shortLead":"Hiába figyelmeztetett már a Költségvetési Tanács is, csak augusztus végéig 1708 milliárd forint hiány jött össze...","id":"20180924_Tovabb_koltekezik_a_kormany_mar_1708_milliard_forint_az_idei_koltsegvetesi_hiany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ec63d2e-1230-4c6a-9a57-a6932b122acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d0417f6-b2bc-4c1e-97a7-e8a17facc583","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180924_Tovabb_koltekezik_a_kormany_mar_1708_milliard_forint_az_idei_koltsegvetesi_hiany","timestamp":"2018. szeptember. 24. 11:14","title":"Tovább költekezik a kormány, már 1708 milliárd forint az idei költségvetési hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11687ab4-c026-49fa-bbda-4e118dca694c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Budapest Honvéd stadionját kezdik meg építeni még 2019-ben, jelentette be a klub tulajdonosa. Az építkezés állami forrásból, közpénzből valósul meg.\r

\r

","shortLead":"A Budapest Honvéd stadionját kezdik meg építeni még 2019-ben, jelentette be a klub tulajdonosa. Az építkezés állami...","id":"20180924_Oromhir_a_2018as_ev_sem_marad_uj_stadion_epitese_nelkul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11687ab4-c026-49fa-bbda-4e118dca694c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1526b33-f27c-4f3e-a390-778022ac24f7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180924_Oromhir_a_2018as_ev_sem_marad_uj_stadion_epitese_nelkul","timestamp":"2018. szeptember. 24. 11:27","title":"Örömhír: a 2018-as év sem marad új stadion építése nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Viharos széllel újabb hidegfront érkezik a jövő hét elején, eső is várható, de sok lesz a napsütés is. Helyenként 20, míg másutt inkább 15 fok körül alakulnak a maximumok, a leghidegebb órákban viszont néhol fagyra is készülni kell, áll az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"Viharos széllel újabb hidegfront érkezik a jövő hét elején, eső is várható, de sok lesz a napsütés is. Helyenként 20...","id":"20180923_Viharos_szellel_kezdodik_a_jovo_het","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85bfd131-3757-4f18-891a-9795e803bd64","keywords":null,"link":"/itthon/20180923_Viharos_szellel_kezdodik_a_jovo_het","timestamp":"2018. szeptember. 23. 13:41","title":"Viharos széllel kezdődik a jövő hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Havasi Bertalan szerint a Vidi-tulaj viszi a miniszterelnököt a luxusrepülőn, Pócs János fideszes képviselő szerint azonban más lehet a háttérben. ","shortLead":"Havasi Bertalan szerint a Vidi-tulaj viszi a miniszterelnököt a luxusrepülőn, Pócs János fideszes képviselő szerint...","id":"20180924_garancsi_istvan_orban_viktor_maganrepulo_luxusrepulo_vidi_focimeccs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d3e57d9-23ee-4ef4-a106-7fda3af79b81","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_garancsi_istvan_orban_viktor_maganrepulo_luxusrepulo_vidi_focimeccs","timestamp":"2018. szeptember. 24. 18:57","title":"Garancsi repteti Orbánt a luxusmagángépen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b202f5d-b8a6-4524-a316-8de1edb768c5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Varga Mihály szerint az ország előtt álló kihívásokra az olyan közösségekre támaszkodva adják meg a választ, mint a pesterzsébeti reformátusoké.","shortLead":"Varga Mihály szerint az ország előtt álló kihívásokra az olyan közösségekre támaszkodva adják meg a választ, mint...","id":"20180923_Ha_templomra_kell_a_penz_arra_szivesen_ad_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b202f5d-b8a6-4524-a316-8de1edb768c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e6cde87-883a-4fdc-a7d7-399ae6ec5112","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_Ha_templomra_kell_a_penz_arra_szivesen_ad_a_kormany","timestamp":"2018. szeptember. 23. 19:59","title":"Ha templomra kell a pénz, arra szívesen ad a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]