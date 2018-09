Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"970c43d3-8520-439c-a97f-bb3b89046b28","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megígérte, hogy a bungee jumpingol, úgyhogy meg is tette. Smith a Grand Canyon felett vetette magát a mélybe.","shortLead":"Megígérte, hogy a bungee jumpingol, úgyhogy meg is tette. Smith a Grand Canyon felett vetette magát a mélybe.","id":"20180926_50_eves_lett_Will_Smith_ugyhogy_kiugrott_egy_helikopterbol__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=970c43d3-8520-439c-a97f-bb3b89046b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041241df-33a1-42c8-9517-2d20460c8ecf","keywords":null,"link":"/kultura/20180926_50_eves_lett_Will_Smith_ugyhogy_kiugrott_egy_helikopterbol__video","timestamp":"2018. szeptember. 26. 08:35","title":"50 éves lett Will Smith, úgyhogy kiugrott egy helikopterből – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c8618fa-aaf1-472d-b8e5-f07e0436d3b9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Állítólag mentális problémái voltak.","shortLead":"Állítólag mentális problémái voltak.","id":"20180924_Korabban_egy_katolikus_templomra_is_ratamadt_a_ferfi_aki_betorte_a_gdanski_zsinagoga_ablakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c8618fa-aaf1-472d-b8e5-f07e0436d3b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74d494c0-8031-4c66-8f8b-5b12b27ab845","keywords":null,"link":"/vilag/20180924_Korabban_egy_katolikus_templomra_is_ratamadt_a_ferfi_aki_betorte_a_gdanski_zsinagoga_ablakat","timestamp":"2018. szeptember. 24. 11:11","title":"Korábban egy katolikus templomra is rátámadt a férfi, aki betörte a gdanski zsinagóga ablakát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"426239d9-4dc5-4cbb-b7f3-301b28ad40b3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Indiana állambeli sofőr több gyereknek is megengedte, hogy vezessen, mert rendes akart lenni. A szülők nem fogadták ezt ilyen jól, amikor megtudták, kirúgták a sofőrt, és bíróságon is felelhet majd.","shortLead":"Az Indiana állambeli sofőr több gyereknek is megengedte, hogy vezessen, mert rendes akart lenni. A szülők nem fogadták...","id":"20180925_Megengedte_a_gyerekeknek_hogy_vezessek_a_buszt_kirugtak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=426239d9-4dc5-4cbb-b7f3-301b28ad40b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd2446c-156d-48e0-86c7-a6cab7739978","keywords":null,"link":"/elet/20180925_Megengedte_a_gyerekeknek_hogy_vezessek_a_buszt_kirugtak","timestamp":"2018. szeptember. 25. 11:18","title":"Megengedte a gyerekeknek, hogy vezessék a buszt, kirúgták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50f7193-cc97-4bff-9978-45ba15208005","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Meglepetés Berlinben: a CDU/CSU frakciószövetség tagjai a csoport élére választották Ralph Brinkhaus képviselőt, és ezzel leváltották Angela Merkel régi bizalmasát, Volker Kaudert.","shortLead":"Meglepetés Berlinben: a CDU/CSU frakciószövetség tagjai a csoport élére választották Ralph Brinkhaus képviselőt, és...","id":"20180925_Angela_Merkel_vereseget_szenvedett_a_frakciojaban_a_kancellar_alkonya_elkezdodott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e50f7193-cc97-4bff-9978-45ba15208005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfe76301-8518-4412-a2d4-8e40c901e186","keywords":null,"link":"/vilag/20180925_Angela_Merkel_vereseget_szenvedett_a_frakciojaban_a_kancellar_alkonya_elkezdodott","timestamp":"2018. szeptember. 25. 17:03","title":"Angela Merkel vereséget szenvedett a frakciójában, a kancellár alkonya elkezdődött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d47af8ba-ae49-45ae-8ded-cd0be956af7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ittas, jegy nélküli utazó férfi úgy megütötte a jegyvizsgálót, hogy az a peron melletti mosdó ajtajának esett. ","shortLead":"Az ittas, jegy nélküli utazó férfi úgy megütötte a jegyvizsgálót, hogy az a peron melletti mosdó ajtajának esett. ","id":"20180925_Harom_ev_letoltendot_kapott_a_ferfi_aki_leutott_egy_kalauzt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d47af8ba-ae49-45ae-8ded-cd0be956af7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e272ea0-b61c-47e8-9b5f-bdd229108e11","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Harom_ev_letoltendot_kapott_a_ferfi_aki_leutott_egy_kalauzt","timestamp":"2018. szeptember. 25. 21:16","title":"Három év letöltendőt kapott a férfi, aki leütött egy kalauzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06fd0916-990b-4049-93c3-47559f470bca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalábbis ebben bíznak a rendőrségi szakszervezetek.","shortLead":"Legalábbis ebben bíznak a rendőrségi szakszervezetek.","id":"20180925_Meg_negy_evig_kerhetnek_penzt_szabad_ido_helyett_a_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06fd0916-990b-4049-93c3-47559f470bca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21ddf9dc-534b-4446-8363-502aabac9e7a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180925_Meg_negy_evig_kerhetnek_penzt_szabad_ido_helyett_a_rendorok","timestamp":"2018. szeptember. 25. 09:41","title":"Még négy évig kérhetnek pénzt szabadidő helyett a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1137962-5183-41de-bd2f-177d4a6a8067","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Tavaly néhány legálisan Magyarországon tartózkodó menekült üdülni ment volna egy tolnai településre, de a felcsapó gyűlölethullám a legártatlanabb gesztust is lehetetlenné tette. Orbán Viktor pedig a jogsértés oldalára állt. Egy év telt el az őcsényi botrány óta. Helyiekkel és egy akkori jegyzőkönyvvel idézzük fel, mi történt.","shortLead":"Tavaly néhány legálisan Magyarországon tartózkodó menekült üdülni ment volna egy tolnai településre, de a felcsapó...","id":"20180925_ocseny_egy_ev_utan_menekultek_panzios_migration_aid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1137962-5183-41de-bd2f-177d4a6a8067&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6529ece9-150a-46dd-81af-fc45ef841fd6","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_ocseny_egy_ev_utan_menekultek_panzios_migration_aid","timestamp":"2018. szeptember. 25. 10:40","title":"Őcsény egy éve kifordult magából, ma a szégyen és a düh uralkodik a faluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180926_Az_Origo_cikkeknek_latszo_targyakkal_a_kenyerado_gazdai_vedelmeben_megidezi_az_50es_eveket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d700213-68bc-4057-a752-7524880c44dd","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_Az_Origo_cikkeknek_latszo_targyakkal_a_kenyerado_gazdai_vedelmeben_megidezi_az_50es_eveket","timestamp":"2018. szeptember. 26. 10:15","title":"Az Origo csak ott nem fedezi fel Soros Györgyöt, ahonnan a pénzét kapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]