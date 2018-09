Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86ac7207-dbc3-4b77-bbcc-b31a12b6879d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy olyan helyet is találtak a kutatók, ahonnan a mélyűrből érkezett, több millió kilométert utazó aszteroida, az 'Oumuamua származhat. ","shortLead":"Négy olyan helyet is találtak a kutatók, ahonnan a mélyűrből érkezett, több millió kilométert utazó aszteroida...","id":"20180925_oumuamua_aszteroida_ustokos_csillagaszat_naprendszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86ac7207-dbc3-4b77-bbcc-b31a12b6879d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ddb2835-d0fb-4c7f-b910-79d4a3eae718","keywords":null,"link":"/tudomany/20180925_oumuamua_aszteroida_ustokos_csillagaszat_naprendszer","timestamp":"2018. szeptember. 25. 17:30","title":"Megvan, honnan származhat a különleges aszteroida, amelyik a Naprendszeren kívülről érkezett hozzánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ágyhoz kötött idős asszonyt nem ápolta, nem etette, nem is cserélte ki ágyneműjét az alkoholista férfi, sebeit sem gondozta, az asszony végül kórházba került, ahol rövidesen meghalt.","shortLead":"Az ágyhoz kötött idős asszonyt nem ápolta, nem etette, nem is cserélte ki ágyneműjét az alkoholista férfi, sebeit sem...","id":"20180925_Hagyta_meghalni_idos_edesanyjat_negy_ev_bortont_kapott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6ef2d2a-5e1d-4910-a37c-83c085a7a875","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Hagyta_meghalni_idos_edesanyjat_negy_ev_bortont_kapott","timestamp":"2018. szeptember. 25. 12:01","title":"Hagyta meghalni idős édesanyját, négy év börtönt kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c088e0a0-0bac-499c-b7db-8e2ff1f9475a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érden egy kritikus asztaltársaságot fenyegetnek pénzbírsággal, Pécelen egy Facebook-csoport csapta ki a biztosítékot.","shortLead":"Érden egy kritikus asztaltársaságot fenyegetnek pénzbírsággal, Pécelen egy Facebook-csoport csapta ki a biztosítékot.","id":"20180926_Kulonos_esetekben_tiltja_az_erdi_es_a_peceli_polgarmester_a_telepules_nevenek_hasznalatat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c088e0a0-0bac-499c-b7db-8e2ff1f9475a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc85f4da-2b16-4419-bec5-41f948294387","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_Kulonos_esetekben_tiltja_az_erdi_es_a_peceli_polgarmester_a_telepules_nevenek_hasznalatat","timestamp":"2018. szeptember. 26. 15:56","title":"Különös esetekben tiltja az érdi és a péceli polgármester a település nevének használatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a25173-c1d3-4597-9321-fdf886138a89","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A nemzetközi tervpályázat eredményhirdetése 2019 első negyedévében várható. ","shortLead":"A nemzetközi tervpályázat eredményhirdetése 2019 első negyedévében várható. ","id":"20180925_Vegul_15_epitesziroda_palyazik_az_uj_Kozlekedesi_Muzeum_tervezesere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07a25173-c1d3-4597-9321-fdf886138a89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"357867f9-9044-4218-ab0d-b42bfafe95cc","keywords":null,"link":"/kultura/20180925_Vegul_15_epitesziroda_palyazik_az_uj_Kozlekedesi_Muzeum_tervezesere","timestamp":"2018. szeptember. 25. 12:20","title":"Végül 15 építésziroda pályázik az új Közlekedési Múzeum tervezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"426239d9-4dc5-4cbb-b7f3-301b28ad40b3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Indiana állambeli sofőr több gyereknek is megengedte, hogy vezessen, mert rendes akart lenni. A szülők nem fogadták ezt ilyen jól, amikor megtudták, kirúgták a sofőrt, és bíróságon is felelhet majd.","shortLead":"Az Indiana állambeli sofőr több gyereknek is megengedte, hogy vezessen, mert rendes akart lenni. A szülők nem fogadták...","id":"20180925_Megengedte_a_gyerekeknek_hogy_vezessek_a_buszt_kirugtak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=426239d9-4dc5-4cbb-b7f3-301b28ad40b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd2446c-156d-48e0-86c7-a6cab7739978","keywords":null,"link":"/elet/20180925_Megengedte_a_gyerekeknek_hogy_vezessek_a_buszt_kirugtak","timestamp":"2018. szeptember. 25. 11:18","title":"Megengedte a gyerekeknek, hogy vezessék a buszt, kirúgták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35e0ec4-b9df-4db3-b12c-1712527bc71b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava több forrásból is úgy értesült, hogy Tarlós István mindenben megállapodott Orbán Viktorral.","shortLead":"A Népszava több forrásból is úgy értesült, hogy Tarlós István mindenben megállapodott Orbán Viktorral.","id":"20180926_tarlos_ujra_indul_a_fopolgarmesteri_posztert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b35e0ec4-b9df-4db3-b12c-1712527bc71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6f7cffb-cd9d-4d1a-b1be-8407db440455","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_tarlos_ujra_indul_a_fopolgarmesteri_posztert","timestamp":"2018. szeptember. 26. 08:45","title":"Tarlós újra indul a főpolgármesteri posztért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Havasi Bertalan szerint a Vidi-tulaj viszi a miniszterelnököt a luxusrepülőn, Pócs János fideszes képviselő szerint azonban más lehet a háttérben. ","shortLead":"Havasi Bertalan szerint a Vidi-tulaj viszi a miniszterelnököt a luxusrepülőn, Pócs János fideszes képviselő szerint...","id":"20180924_garancsi_istvan_orban_viktor_maganrepulo_luxusrepulo_vidi_focimeccs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d3e57d9-23ee-4ef4-a106-7fda3af79b81","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_garancsi_istvan_orban_viktor_maganrepulo_luxusrepulo_vidi_focimeccs","timestamp":"2018. szeptember. 24. 18:57","title":"Garancsi repteti Orbánt a luxusmagángépen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4577251c-7118-4764-955d-f8c599db7e93","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar edző most hirdette ki a kezdő tizenegyet a hétközi bajnokira a Werder Bremen ellen.\r

\r

","shortLead":"A magyar edző most hirdette ki a kezdő tizenegyet a hétközi bajnokira a Werder Bremen ellen.\r

\r

","id":"20180925_dardai_pal_hertha_bsc_nemet_bajnoksag_dardai_palko","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4577251c-7118-4764-955d-f8c599db7e93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30dc2893-8448-4aab-b03b-367f087ba51d","keywords":null,"link":"/sport/20180925_dardai_pal_hertha_bsc_nemet_bajnoksag_dardai_palko","timestamp":"2018. szeptember. 25. 18:35","title":"Most először Dárdai fia is kezdő lesz a Herthában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]