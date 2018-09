Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"747e60c8-7241-424e-ada6-bc35be2d9d9f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kézműves sajtok, őszi ízek szeptember utolsó szombatján Etyeken. Sajtműhely vajköpüléssel és parenyicanyújtással, sajtverseny, sajt-bor párosítások és sok minden, mi szem-szájnak ingere.","shortLead":"Kézműves sajtok, őszi ízek szeptember utolsó szombatján Etyeken. Sajtműhely vajköpüléssel és parenyicanyújtással...","id":"20180924_Sajt_a_setanyon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=747e60c8-7241-424e-ada6-bc35be2d9d9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04bb1b0d-3d66-4edf-881a-c5344cca8729","keywords":null,"link":"/elet/20180924_Sajt_a_setanyon","timestamp":"2018. szeptember. 24. 16:24","title":"Sajt a sétányon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5fd4ae7-a42c-4e07-ad8d-017a674f35d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrégiben egy rejtélyes meghívóval üzent a Samsung a világnak, hogy októberi eseményén bemutat egy eszközt „négyszeres szórakozással”. Sokan azonnal kódolták: egy négykamerás okostelefonról lehet szó. Most újabb részletek szivárogtak ki róla.","shortLead":"Nemrégiben egy rejtélyes meghívóval üzent a Samsung a világnak, hogy októberi eseményén bemutat egy eszközt „négyszeres...","id":"20180925_samsung_galaxy_a9_pro_negykameras_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5fd4ae7-a42c-4e07-ad8d-017a674f35d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ead7472c-7ffb-4015-86b6-5d855986633b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180925_samsung_galaxy_a9_pro_negykameras_telefon","timestamp":"2018. szeptember. 25. 13:03","title":"Egyre többet tudni a Samsung négykamerás telefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3393c853-9384-40f3-97d9-e9b3a1fb4425","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tervek szerint 2019-ben debütálhat a McLaren 600LT Spider, ami hasonló képességekkel bír majd, mint a 600LT.","shortLead":"A tervek szerint 2019-ben debütálhat a McLaren 600LT Spider, ami hasonló képességekkel bír majd, mint a 600LT.","id":"20180925_mclaren_600lt_spider","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3393c853-9384-40f3-97d9-e9b3a1fb4425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a5b8fb1-4351-4607-9668-2e7764ffb209","keywords":null,"link":"/cegauto/20180925_mclaren_600lt_spider","timestamp":"2018. szeptember. 25. 08:21","title":"Lekapják a tetőt a McLaren új sportkocsijáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86e8910b-a9af-43a5-8b97-0515e6642e34","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Gary Kurtz, az első két Star Wars-film producere, aki a hetvenes évek elejétől dolgozott együtt George Lucasszal. Az Erő legyen vele.","shortLead":"Gary Kurtz, az első két Star Wars-film producere, aki a hetvenes évek elejétől dolgozott együtt George Lucasszal...","id":"20180925_Elhunyt_Gary_Kurtz_az_elso_Csillagok_haborujafilmek_Oscarjelolt_producere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86e8910b-a9af-43a5-8b97-0515e6642e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"164b6e40-b515-4d73-9ac8-bd91a4cf2265","keywords":null,"link":"/kultura/20180925_Elhunyt_Gary_Kurtz_az_elso_Csillagok_haborujafilmek_Oscarjelolt_producere","timestamp":"2018. szeptember. 25. 10:29","title":"Elhunyt Gary Kurtz, az első Csillagok háborúja-filmek Oscar-jelölt producere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ffaf57d-70c7-4142-8a8f-e2c5ae4e9a6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A török elnök az előzetes tervek szerint október 8-9-én látogat a fővárosba, és várhatóan ott lesz Gül Baba felújított türbéjének átadóján. ","shortLead":"A török elnök az előzetes tervek szerint október 8-9-én látogat a fővárosba, és várhatóan ott lesz Gül Baba felújított...","id":"20180924_budapest_torok_elnok_recep_tayyip_erdogan_latogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ffaf57d-70c7-4142-8a8f-e2c5ae4e9a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66697719-6c6d-412c-9992-45bc034a489d","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_budapest_torok_elnok_recep_tayyip_erdogan_latogatas","timestamp":"2018. szeptember. 24. 18:14","title":"Megvan, mikor jön Erdogan Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c8618fa-aaf1-472d-b8e5-f07e0436d3b9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Állítólag mentális problémái voltak.","shortLead":"Állítólag mentális problémái voltak.","id":"20180924_Korabban_egy_katolikus_templomra_is_ratamadt_a_ferfi_aki_betorte_a_gdanski_zsinagoga_ablakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c8618fa-aaf1-472d-b8e5-f07e0436d3b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74d494c0-8031-4c66-8f8b-5b12b27ab845","keywords":null,"link":"/vilag/20180924_Korabban_egy_katolikus_templomra_is_ratamadt_a_ferfi_aki_betorte_a_gdanski_zsinagoga_ablakat","timestamp":"2018. szeptember. 24. 11:11","title":"Korábban egy katolikus templomra is rátámadt a férfi, aki betörte a gdanski zsinagóga ablakát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44f38b33-847d-4623-bf09-de70ec6c1594","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalább 30-40 perc késésre kell készülni kora reggel, mert meghibásodott a veresegyházi váltó.","shortLead":"Legalább 30-40 perc késésre kell készülni kora reggel, mert meghibásodott a veresegyházi váltó.","id":"20180925_Kesnek_a_vonatok_a_BudapestVeresegyhazVac_vonalon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44f38b33-847d-4623-bf09-de70ec6c1594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ea91580-cfa2-4acc-a5b7-ad41c007e7b0","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Kesnek_a_vonatok_a_BudapestVeresegyhazVac_vonalon","timestamp":"2018. szeptember. 25. 05:58","title":"Késnek a vonatok a Budapest–Veresegyház–Vác vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff995bf-f277-48eb-b7f4-4229968bfb35","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hosszú évekre börtönbe kerülhetnek azok a vádlottak, akik egy debreceni gimnáziumban és az egyetemen is marihuánát árultak, melyet kémiakönyvnek hívtak.","shortLead":"Hosszú évekre börtönbe kerülhetnek azok a vádlottak, akik egy debreceni gimnáziumban és az egyetemen is marihuánát...","id":"20180925_A_debreceni_kemia_tanszeken_arultak_kemiakonyvet_tobb_ev_borton_var_a_drogdiler_diakokra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ff995bf-f277-48eb-b7f4-4229968bfb35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce1e6295-7fbe-4d64-b38e-1b8bfe11d748","keywords":null,"link":"/kkv/20180925_A_debreceni_kemia_tanszeken_arultak_kemiakonyvet_tobb_ev_borton_var_a_drogdiler_diakokra","timestamp":"2018. szeptember. 25. 12:54","title":"A debreceni kémia tanszéken árultak „kémiakönyvet”, több év börtön vár a drogdíler diákokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]