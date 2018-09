Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb8b413e-8f68-4acb-972c-6a4b81283453","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szabadulna ingatlanvagyonától a csődbe ment országos Roma Önkormányzat (ORÖ), a pénzt azonban nem teljes egészében a tartozások kiegyenlítésére költené. ","shortLead":"Szabadulna ingatlanvagyonától a csödbe ment országos Roma Önkormányzat (ORÖ), a pénzt azonban nem teljes egészében...","id":"20180928_800_ezres_fizetest_szavaztak_meg_a_bebukott_roma_program_elnokenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb8b413e-8f68-4acb-972c-6a4b81283453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcd6d5af-8a48-4ae8-be9c-7e4aadf2c015","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_800_ezres_fizetest_szavaztak_meg_a_bebukott_roma_program_elnokenek","timestamp":"2018. szeptember. 28. 09:30","title":"Törlesztenie kell a bebukott program miatt, de közben 800 ezres fizetést ad az ORÖ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ce129d2-7a5a-49a5-b5d5-8b1011dba7a1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Még nem indított nyomozást az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) a Kárpátalján kiadott magyar útlevelek ügyében, ellentétben Jurij Lucenko főügyész állításával - közölte Olena Hitljanszka, az SZBU szóvivője a LIGA.net ukrán hírportál szerint.","shortLead":"Még nem indított nyomozást az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) a Kárpátalján kiadott magyar útlevelek ügyében...","id":"20180928_Az_ukranok_sem_tudjak_hogy_vizsgaljake_a_magyar_utlevelek_ugyet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ce129d2-7a5a-49a5-b5d5-8b1011dba7a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56bde295-bb36-4ef9-a6d4-b19ca2867d8f","keywords":null,"link":"/vilag/20180928_Az_ukranok_sem_tudjak_hogy_vizsgaljake_a_magyar_utlevelek_ugyet","timestamp":"2018. szeptember. 28. 09:52","title":"Az ukránok sem tudják, hogy vizsgálják-e a magyar útlevelek ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39966249-491b-45ee-8f7c-140f631152fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még mindig tud újat mutatni az évek óta elég magas fordulatszámot diktáló magyarországi lakáspiac: az idei év második felében nagyon megugrott a kereslet.","shortLead":"Még mindig tud újat mutatni az évek óta elég magas fordulatszámot diktáló magyarországi lakáspiac: az idei év második...","id":"20180928_Csaknem_ketszer_annyian_neznek_meg_egy_lakashirdetest_mint_tavaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39966249-491b-45ee-8f7c-140f631152fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05f9344c-bade-477d-adbc-abb333b50f30","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_Csaknem_ketszer_annyian_neznek_meg_egy_lakashirdetest_mint_tavaly","timestamp":"2018. szeptember. 28. 09:39","title":"Csaknem kétszer annyian néznek meg egy lakáshirdetést, mint tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31e6a5d-c7c5-4229-8ba8-e79eebd8f6e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Van, aki a nagy napon sem csak a magánéletben gondolkodik. Közéleti lecke egy amerikai menyasszonytól.","shortLead":"Van, aki a nagy napon sem csak a magánéletben gondolkodik. ","id":"20180929_Egy_eskuvorol_nem_pont_ilyen_buli_jutna_az_eszunkbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a31e6a5d-c7c5-4229-8ba8-e79eebd8f6e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd8ce8b-5abf-4cc2-9fb3-82eec1b140ce","keywords":null,"link":"/elet/20180929_Egy_eskuvorol_nem_pont_ilyen_buli_jutna_az_eszunkbe","timestamp":"2018. szeptember. 29. 17:38","title":"Egy esküvőről nem pont ilyen buli jutna az eszünkbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac851d6c-91dd-406a-b03b-14cd1a31aca3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A teherautó sofőrje túl későn vette észre a kocsisort, szinte fékezés nélkül rohant bele a sor végén álló autóba. A vétlen sofőr meghalt.","shortLead":"A teherautó sofőrje túl későn vette észre a kocsisort, szinte fékezés nélkül rohant bele a sor végén álló autóba...","id":"20180928_Itt_egy_ujabb_video_arrol_miert_nagyon_veszelyes_vezetes_kozben_a_telefonunkkal_foglalkozni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac851d6c-91dd-406a-b03b-14cd1a31aca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20178cec-e179-4c98-aa1b-97329c4a6370","keywords":null,"link":"/cegauto/20180928_Itt_egy_ujabb_video_arrol_miert_nagyon_veszelyes_vezetes_kozben_a_telefonunkkal_foglalkozni","timestamp":"2018. szeptember. 28. 15:19","title":"Itt egy újabb videó arról, miért veszélyes vezetés közben a telefonunkkal foglalkozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0990a223-3242-4ed7-9054-5273209d02bd","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A Legfelső Bíróság is elutasította a vádlott kegyelmi kérvényét, ezért a 35 éves nőt kivégezték a kínai Hangcsou városában.","shortLead":"A Legfelső Bíróság is elutasította a vádlott kegyelmi kérvényét, ezért a 35 éves nőt kivégezték a kínai Hangcsou...","id":"20180928_Kivegeztek_a_jatekfuggo_bebiszittert_aki_megolte_a_gondjaira_bizott_gyerekeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0990a223-3242-4ed7-9054-5273209d02bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bded49b-2511-4d6a-8e41-83ed96c781b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_Kivegeztek_a_jatekfuggo_bebiszittert_aki_megolte_a_gondjaira_bizott_gyerekeket","timestamp":"2018. szeptember. 28. 15:57","title":"Kivégezték a játékfüggő bébiszittert, aki megölte a gondjaira bízott gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6da9c43-7aac-4b9d-9e96-b2353de74114","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"2007-ben Németországban már nagyot futott. ","shortLead":"2007-ben Németországban már nagyot futott. Nem csoda, hogy most egy dél-koreai cég újra előszedte","id":"20180928_Ismeros_a_capacsalados_versike_Mert_abbol_most_vilagszam_lett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6da9c43-7aac-4b9d-9e96-b2353de74114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe8926d5-3622-4bea-b53e-4e14eea4d6bd","keywords":null,"link":"/elet/20180928_Ismeros_a_capacsalados_versike_Mert_abbol_most_vilagszam_lett","timestamp":"2018. szeptember. 28. 11:47","title":"Ismerős a cápacsaládos versike? Mert abból nem most lett először világszám ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0831535f-1943-4961-9328-bff14c3c81b8","c_author":"Eduline","category":"brandchannel","description":"Az online képzések már nemcsak a nyelvtanításban és a felnőttképzésben játszanak egyre fontosabb szerepet – sokak szerint a felsőoktatás jövőjét is a hibrid, vagyis az online és a hagyományos módszerek ötvözése határozza majd meg. ","shortLead":"Az online képzések már nemcsak a nyelvtanításban és a felnőttképzésben játszanak egyre fontosabb szerepet – sokak...","id":"20180928_eduline_Hibrid_kepzesek_ez_a_felsooktatas_jovoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0831535f-1943-4961-9328-bff14c3c81b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23b72278-3a26-45db-8296-5f262eef75d8","keywords":null,"link":"/brandchannel/20180928_eduline_Hibrid_kepzesek_ez_a_felsooktatas_jovoje","timestamp":"2018. szeptember. 28. 15:00","title":"Hibrid képzések: ez a felsőoktatás jövője?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"onlinetanfolyam.eduline.hu","c_partnerlogo":"a4864346-32b0-4a3f-92eb-0463e3d8b740","c_partnertag":"Eduline"}]