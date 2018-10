Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23a495d5-4660-4cd7-b0bc-5f564d1fcaee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem, nem Chicagoban, Terézvárosban. És szerencsére csak gumilövedékkel.","shortLead":"Nem, nem Chicagoban, Terézvárosban. És szerencsére csak gumilövedékkel.","id":"20180930_Bepipult_az_elado_amiert_lekoptek_ralott_a_vevore","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23a495d5-4660-4cd7-b0bc-5f564d1fcaee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59e64b8b-d10c-43a2-9ec7-ab4334bf3e20","keywords":null,"link":"/itthon/20180930_Bepipult_az_elado_amiert_lekoptek_ralott_a_vevore","timestamp":"2018. szeptember. 30. 14:27","title":"Bepipult az eladó, amiért leköpték, rálőtt a vevőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbda3a70-940e-4cc0-af6b-4df06ee47fd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár a kormánypárti képviselők többsége – nyíltan legalábbis – védi a múlt héten nyilvánosságra került magánrepülőútjai miatt támadott miniszterelnököt, \"nagyon négyszemközt\" többen is elismerték, hogy morálisan azért problémás szerintük a helyzet. Orbán Viktor láthatóan derűsen kezeli az ügyet: tudósítónknak nevetgélve reagált a parlamenti folyosón, hogy \"főzzön abból\", amit elmondott odabent. Pedig abból nem könnyű. ","shortLead":"Bár a kormánypárti képviselők többsége – nyíltan legalábbis – védi a múlt héten nyilvánosságra került magánrepülőútjai...","id":"20181001_Nyilvan_jobb_lenne_ha_nem_lenne__van_azert_fideszes_aki_nem_boldog_Orban_maganrepuloutjaitol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbda3a70-940e-4cc0-af6b-4df06ee47fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20d6aad2-7f62-4dd7-8d14-01991783e765","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Nyilvan_jobb_lenne_ha_nem_lenne__van_azert_fideszes_aki_nem_boldog_Orban_maganrepuloutjaitol","timestamp":"2018. október. 02. 06:15","title":"\"Nyilván jobb lenne, ha nem lenne\" – van azért fideszes, aki nem boldog Orbán magánrepülőútjaitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34ffb9d2-aad2-46fb-a84b-b7f74e91632a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem tudni, milyen kórokozó okozza a betegséget, de már azok is hánynak, akik nem is ettek az iskolai ebédből.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, milyen kórokozó okozza a betegséget, de már azok is hánynak, akik nem is ettek az iskolai ebédből.","id":"20181001_Egyre_rejtelyesebb_a_szombathelyi_iskolasok_megbetegedese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34ffb9d2-aad2-46fb-a84b-b7f74e91632a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb4ca94-aacf-4a54-ba53-626e3fd8af60","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Egyre_rejtelyesebb_a_szombathelyi_iskolasok_megbetegedese","timestamp":"2018. október. 01. 17:52","title":"Egyre rejtélyesebb a szombathelyi iskolások megbetegedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ha az adós gyorsan átárazódó kölcsönt választ, akkor a havi vállalható törlesztője csak a harmadára rúghat, mint a múlt héten.","shortLead":"Ha az adós gyorsan átárazódó kölcsönt választ, akkor a havi vállalható törlesztője csak a harmadára rúghat, mint a múlt...","id":"20181001_Lakashitelt_venne_fel_Matol_ezek_a_szabalyok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ae6f70-be6e-45c0-bc60-4ef3cf6740c9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181001_Lakashitelt_venne_fel_Matol_ezek_a_szabalyok","timestamp":"2018. október. 01. 13:49","title":"Lakáshitelt venne fel? Mától ezek a szabályok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7989ab9e-4096-4162-aa84-e64cee4ad0d6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Senki ne számítson békés időszakra, legszörnyűbb diktatúrákra emlékeztet az EU. Csak erős idegzetűek olvassák tovább Kocsis Máté verbális ámokfutásának részleteit. ","shortLead":"Senki ne számítson békés időszakra, legszörnyűbb diktatúrákra emlékeztet az EU. Csak erős idegzetűek olvassák tovább...","id":"20180930_Kinek_is_gurult_el_a_gyogyszere_Lepszichopatazta_Soros_Gyorgyot_a_Fidesz_frakciovezetoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7989ab9e-4096-4162-aa84-e64cee4ad0d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27a07a0a-21fb-443a-af74-c324a9df6170","keywords":null,"link":"/itthon/20180930_Kinek_is_gurult_el_a_gyogyszere_Lepszichopatazta_Soros_Gyorgyot_a_Fidesz_frakciovezetoje","timestamp":"2018. szeptember. 30. 19:44","title":"Kocsis Máté elszabadult: lepszichopatázta Soros Györgyöt a Fidesz frakcióvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9942e28b-e348-497b-a59f-3f0afe9018f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szinte biztosan pozitív fogadtatása lesz annak az új funkciónak, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználók zenei aláfestéssel színesíthessék a közösségi oldalra feltöltött fényképeiket, és egyszerűen megtehessék ezt a videóknál is.","shortLead":"Szinte biztosan pozitív fogadtatása lesz annak az új funkciónak, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználók zenei...","id":"20181002_facebook_zene_foto_video_musically_mark_zuckerberg_uj_facebook_funkcio_hirfolyam_stories_tortenetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9942e28b-e348-497b-a59f-3f0afe9018f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef586b53-8e3c-4c32-a021-3a024880921d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181002_facebook_zene_foto_video_musically_mark_zuckerberg_uj_facebook_funkcio_hirfolyam_stories_tortenetek","timestamp":"2018. október. 02. 09:03","title":"Jön egy új funkció a Facebookra, amelyre jó eséllyel százmilliók kattannak majd rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4fe459c-5970-4fbf-bee2-ab7abdfcee10","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy szinte a semmiből felbukkanó, magyar és panamai hátterű szlovák cég fejlesztett informatikai rendszert az állami vállalatnak.","shortLead":"Egy szinte a semmiből felbukkanó, magyar és panamai hátterű szlovák cég fejlesztett informatikai rendszert az állami...","id":"20181001_Auditorbotrany_kiderult_hova_kerultek_az_MVM_milliardjai_a_szalak_Panamaig_ernek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4fe459c-5970-4fbf-bee2-ab7abdfcee10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d01c01be-cecd-42e7-88dd-3df6ffb30262","keywords":null,"link":"/kkv/20181001_Auditorbotrany_kiderult_hova_kerultek_az_MVM_milliardjai_a_szalak_Panamaig_ernek","timestamp":"2018. október. 01. 09:17","title":"Auditorbotrány: kiderült, hová kerültek az MVM milliárdjai, a szálak Panamáig érnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0473dbb4-cfcd-4115-9ca9-f41d4f5487f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A Pest megyei rendőrök őrizetbe vették azt a férfit, aki a gyanú szerint vasárnap este halálos közlekedési balesetet okozott az M0 autóúton.","shortLead":"A Pest megyei rendőrök őrizetbe vették azt a férfit, aki a gyanú szerint vasárnap este halálos közlekedési balesetet...","id":"20181001_halalos_baleset_m0as_autopalya_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0473dbb4-cfcd-4115-9ca9-f41d4f5487f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96e07e50-74b0-4527-88ab-c2b5f3a8cfb2","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181001_halalos_baleset_m0as_autopalya_rendorseg","timestamp":"2018. október. 01. 17:21","title":"Ittas volt a román sofőr, aki halálos balesetet okozott az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]