Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16bc2052-16d0-44a2-880b-8b43d893c96e","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A bírósági honlapra kikerült videóban szabályosan hűségesküt fogad Handó Tündének frissen kinevezett jobbkeze. A propagandának beillő felvételen a bíró nem kertel, elmeséli, mikor köteleződött el végleg az OBH elnökének.","shortLead":"A bírósági honlapra kikerült videóban szabályosan hűségesküt fogad Handó Tündének frissen kinevezett jobbkeze...","id":"20181004_Propagandanak_is_ciki_videoban_ajnarozza_Hando_Tundet_egy_biro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16bc2052-16d0-44a2-880b-8b43d893c96e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb9fdff1-f5e4-4b77-9f29-dd43b31033ae","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Propagandanak_is_ciki_videoban_ajnarozza_Hando_Tundet_egy_biro","timestamp":"2018. október. 04. 11:14","title":"Propagandának is ciki videóban bálványozza Handó Tündét egy bíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa05bff-a154-4844-8630-79e2a6d590e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kertész János a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából tartott volna előadást.","shortLead":"Kertész János a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából tartott volna előadást.","id":"20181002_mta_eloadas_kertesz_janos_letiltott_eloadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6aa05bff-a154-4844-8630-79e2a6d590e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4e4127e-7c0a-43e4-827e-f1a974b9db4b","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_mta_eloadas_kertesz_janos_letiltott_eloadas","timestamp":"2018. október. 02. 22:05","title":"Az MTA \"botrányos intézkedései\" miatt lemondta előadását a Széchenyi-díjas kutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d189322f-bfa1-4d58-973a-556be56ba7a5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szökőár, vulkánkitörés és földrengés pusztít az indonéz szigeteken, a legfrissebb hírek már több mint 1400 halottról szólnak.","shortLead":"Szökőár, vulkánkitörés és földrengés pusztít az indonéz szigeteken, a legfrissebb hírek már több mint 1400 halottról...","id":"20181003_Mar_tobb_mint_1400_halottja_van_az_indoneziai_foldrengeseknek__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d189322f-bfa1-4d58-973a-556be56ba7a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b98766a-fa61-421c-b475-3f599d1133e6","keywords":null,"link":"/vilag/20181003_Mar_tobb_mint_1400_halottja_van_az_indoneziai_foldrengeseknek__fotok","timestamp":"2018. október. 03. 11:16","title":"Már több mint 1400 halottja van az indonéziai földrengéseknek – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9598ce09-1b9d-4f6f-b095-61dd48d4063e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nagy Anikó gyermekgyógyászként szeretne tovább dolgozni, eddigi tapasztalatával segíteni a kormánynak a demográfiai helyzet javítására irányuló törekvéseit.","shortLead":"Nagy Anikó gyermekgyógyászként szeretne tovább dolgozni, eddigi tapasztalatával segíteni a kormánynak a demográfiai...","id":"20181002_lemondott_nagy_aniko_egeszsegugyi_allamtitkar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9598ce09-1b9d-4f6f-b095-61dd48d4063e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbd4b5d8-0e05-4671-9f50-96fb1156ec32","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_lemondott_nagy_aniko_egeszsegugyi_allamtitkar","timestamp":"2018. október. 02. 18:03","title":"Hivatalos: lemondott az egészségügyi államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2ea13cf-6539-4724-9b0e-01d8fe8dc7bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Saját játékstreaming szolgáltatást fejlesztett a Google, amely egy távoli gépparkra bízza az erőforrásigényes videojátékok futtatását. A Project Streamet a napokban kezdik el tesztelni az Egyesült Államokban. ","shortLead":"Saját játékstreaming szolgáltatást fejlesztett a Google, amely egy távoli gépparkra bízza az erőforrásigényes...","id":"20181002_google_project_stream_chrome_videojatek_tavoli_szerver_assassins_creed_odyssey","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2ea13cf-6539-4724-9b0e-01d8fe8dc7bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b67c8e34-fda7-4dc6-9fe9-8417ba31889b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181002_google_project_stream_chrome_videojatek_tavoli_szerver_assassins_creed_odyssey","timestamp":"2018. október. 02. 20:03","title":"Nem kell méregdrága számítógép, a régi PC-ken is elfutnak az új játékok – csak legyen gyors internete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"784d9a5e-44ea-4134-9a44-edcab2268f44","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A Budapest–Hatvan–Miskolc-vonalon késésekre kell számítani, Rákos és Pécel között vonatpótló buszok közlekednek.","shortLead":"A Budapest–Hatvan–Miskolc-vonalon késésekre kell számítani, Rákos és Pécel között vonatpótló buszok közlekednek.","id":"20181003_Megint_problema_van_a_felsovezetekkel_vonatpotlo_buszok_jarnak_Pecel_es_Rakos_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=784d9a5e-44ea-4134-9a44-edcab2268f44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d42e6ab-d936-4e9b-b883-11a260101063","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181003_Megint_problema_van_a_felsovezetekkel_vonatpotlo_buszok_jarnak_Pecel_es_Rakos_kozott","timestamp":"2018. október. 03. 05:54","title":"Megint probléma volt a felsővezetékkel, vonatpótló buszok jártak Pécel és Rákos között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"382dd893-95e1-4017-b68c-ee8dbd392925","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tarcal község külterületén kilőtt vaddisznóból mutatta ki kedden a betegség kórokozóját a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal laboratóriuma.","shortLead":"Tarcal község külterületén kilőtt vaddisznóból mutatta ki kedden a betegség kórokozóját a Nemzeti...","id":"20181003_borsodban_is_megjelent_az_afrikai_sertespestis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=382dd893-95e1-4017-b68c-ee8dbd392925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95971dd9-22b6-4a96-8136-e05672b97e6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181003_borsodban_is_megjelent_az_afrikai_sertespestis","timestamp":"2018. október. 03. 16:48","title":"Borsodban is megjelent az afrikai sertéspestis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"553e31bc-c0a2-4763-81e9-a9473bda7606","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Azt akarják elérni, hogy a gyalogosok jobban odafigyeljenek, amikor átkelnek az úttesten.","shortLead":"Azt akarják elérni, hogy a gyalogosok jobban odafigyeljenek, amikor átkelnek az úttesten.","id":"20181003_Tilos_lesz_a_mobiltelefonok_hasznalata_a_litvaniai_zebrakon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=553e31bc-c0a2-4763-81e9-a9473bda7606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"856e0a30-7b26-4e11-9aee-69b05b172a05","keywords":null,"link":"/elet/20181003_Tilos_lesz_a_mobiltelefonok_hasznalata_a_litvaniai_zebrakon","timestamp":"2018. október. 03. 21:57","title":"Tilos lesz a mobiltelefonok használata a litvániai zebrákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]