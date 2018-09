Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"970c43d3-8520-439c-a97f-bb3b89046b28","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megígérte, hogy a bungee jumpingol, úgyhogy meg is tette. Smith a Grand Canyon felett vetette magát a mélybe.","shortLead":"Megígérte, hogy a bungee jumpingol, úgyhogy meg is tette. Smith a Grand Canyon felett vetette magát a mélybe.","id":"20180926_50_eves_lett_Will_Smith_ugyhogy_kiugrott_egy_helikopterbol__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=970c43d3-8520-439c-a97f-bb3b89046b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041241df-33a1-42c8-9517-2d20460c8ecf","keywords":null,"link":"/kultura/20180926_50_eves_lett_Will_Smith_ugyhogy_kiugrott_egy_helikopterbol__video","timestamp":"2018. szeptember. 26. 08:35","title":"50 éves lett Will Smith, úgyhogy kiugrott egy helikopterből – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1137962-5183-41de-bd2f-177d4a6a8067","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Tavaly néhány legálisan Magyarországon tartózkodó menekült üdülni ment volna egy tolnai településre, de a felcsapó gyűlölethullám a legártatlanabb gesztust is lehetetlenné tette. Orbán Viktor pedig a jogsértés oldalára állt. Egy év telt el az őcsényi botrány óta. Helyiekkel és egy akkori jegyzőkönyvvel idézzük fel, mi történt.","shortLead":"Tavaly néhány legálisan Magyarországon tartózkodó menekült üdülni ment volna egy tolnai településre, de a felcsapó...","id":"20180925_ocseny_egy_ev_utan_menekultek_panzios_migration_aid","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1137962-5183-41de-bd2f-177d4a6a8067&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6529ece9-150a-46dd-81af-fc45ef841fd6","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_ocseny_egy_ev_utan_menekultek_panzios_migration_aid","timestamp":"2018. szeptember. 25. 10:40","title":"Őcsény egy éve kifordult magából, ma a szégyen és a düh uralkodik a faluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2001c2c3-8ccd-4128-a34e-e4b4ad622abd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A baleset a Budapest felé vezető oldalon történt.","shortLead":"A baleset a Budapest felé vezető oldalon történt.","id":"20180926_Halalra_gazoltak_egy_gyalogost_az_M1es_autopalyan_az_ejszaka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2001c2c3-8ccd-4128-a34e-e4b4ad622abd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c796fb7-c07d-488b-ab03-6abe93c7d4f6","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_Halalra_gazoltak_egy_gyalogost_az_M1es_autopalyan_az_ejszaka","timestamp":"2018. szeptember. 26. 06:12","title":"Halálra gázoltak egy gyalogost az M1-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"947c0b9d-56ba-4a41-8c71-ba4ff9b44a0e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy hónap alatt 404 játékfilmterv érkezett a Magyar Nemzeti Filmalap történelmi filmes programjára; a nyertes filmtervekről szakmai zsűri dönt október végén.","shortLead":"Egy hónap alatt 404 játékfilmterv érkezett a Magyar Nemzeti Filmalap történelmi filmes programjára; a nyertes...","id":"20180926_Tortenelmi_film_magyar_nemzeti_filmalap_filmterv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=947c0b9d-56ba-4a41-8c71-ba4ff9b44a0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31c467c1-7fbd-435f-92d1-d90d46256453","keywords":null,"link":"/kultura/20180926_Tortenelmi_film_magyar_nemzeti_filmalap_filmterv","timestamp":"2018. szeptember. 26. 17:15","title":"Szavazzon: milyen történelmi filmet látna szívesen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0f7b09-f4c0-47ca-914a-ba382096fe3d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És ez még nem semmi: Fásy Ádám fog főzni rá.","shortLead":"És ez még nem semmi: Fásy Ádám fog főzni rá.","id":"20180926_Terence_Hill_visszater_Magyarorszagra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa0f7b09-f4c0-47ca-914a-ba382096fe3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d11931f8-8067-4009-92a9-185768cce86f","keywords":null,"link":"/kultura/20180926_Terence_Hill_visszater_Magyarorszagra","timestamp":"2018. szeptember. 26. 09:24","title":"Terence Hill visszatér Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c0ce9b9-7013-4917-9846-04979bb85494","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai tuningműhely ezúttal egy Chevrolet Silveradót alakított át olyan brutálisan, ami gyakorlatilag csillagászati magasságokba lökte a kocsi árát.","shortLead":"Az amerikai tuningműhely ezúttal egy Chevrolet Silveradót alakított át olyan brutálisan, ami gyakorlatilag...","id":"20180926_hennessey_chevrolet_silverado_goliath_6x6_pickup_tuninigauto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c0ce9b9-7013-4917-9846-04979bb85494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b477c2e-b74b-4666-b95a-d81c995b2676","keywords":null,"link":"/cegauto/20180926_hennessey_chevrolet_silverado_goliath_6x6_pickup_tuninigauto","timestamp":"2018. szeptember. 26. 15:41","title":"700+ lóerő, 100+ millió forint: itt a Hennessey újabb szörnyetege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50f7193-cc97-4bff-9978-45ba15208005","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Meglepetés Berlinben: a CDU/CSU frakciószövetség tagjai a csoport élére választották Ralph Brinkhaus képviselőt, és ezzel leváltották Angela Merkel régi bizalmasát, Volker Kaudert.","shortLead":"Meglepetés Berlinben: a CDU/CSU frakciószövetség tagjai a csoport élére választották Ralph Brinkhaus képviselőt, és...","id":"20180925_Angela_Merkel_vereseget_szenvedett_a_frakciojaban_a_kancellar_alkonya_elkezdodott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e50f7193-cc97-4bff-9978-45ba15208005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfe76301-8518-4412-a2d4-8e40c901e186","keywords":null,"link":"/vilag/20180925_Angela_Merkel_vereseget_szenvedett_a_frakciojaban_a_kancellar_alkonya_elkezdodott","timestamp":"2018. szeptember. 25. 17:03","title":"Angela Merkel vereséget szenvedett a frakciójában, a kancellár alkonya elkezdődött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"126d2d5a-5d6d-46f7-b409-6ea933affe19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi termesztette a kábítószert, a rendőröknek azt mondta, csak sétálni ment.","shortLead":"Egy férfi termesztette a kábítószert, a rendőröknek azt mondta, csak sétálni ment.","id":"20180926_Olyan_magasra_nott_a_kender_a_bekescsabai_nadasban_mint_a_rendor_aki_lefoglalta__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=126d2d5a-5d6d-46f7-b409-6ea933affe19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5410d6f3-4291-4e97-8c82-c3471668ab51","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_Olyan_magasra_nott_a_kender_a_bekescsabai_nadasban_mint_a_rendor_aki_lefoglalta__video","timestamp":"2018. szeptember. 26. 11:48","title":"Olyan magasra nőtt a kender a békéscsabai nádasban, mint a rendőr, aki lefoglalta - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]