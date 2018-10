Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f6a7551-e26f-41ff-b775-a69c92f66d58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A környékbeliek segítenek egy háromgyerekes családnak, akiknek leégett a háza. ","shortLead":"A környékbeliek segítenek egy háromgyerekes családnak, akiknek leégett a háza. ","id":"20181002_Az_egesz_kornyek_osszefogott_a_tuz_miatt_fedel_elkul_maradt_csaladert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f6a7551-e26f-41ff-b775-a69c92f66d58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"639041f2-d489-42a7-a518-bc43e7d9e31f","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Az_egesz_kornyek_osszefogott_a_tuz_miatt_fedel_elkul_maradt_csaladert","timestamp":"2018. október. 02. 21:13","title":"Az egész környék összefogott a tűz miatt fedél nélkül maradt családért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a06fd9e-f3ba-4ecd-93b8-7c8a97b61908","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Pentagonba, James Mattis védelmi miniszternek és John Richardson admirálisnak is ricint küldtek, mostanra kiderült, Trumpnak is címeztek egy mérget tartalmazó levelet.","shortLead":"A Pentagonba, James Mattis védelmi miniszternek és John Richardson admirálisnak is ricint küldtek, mostanra kiderült...","id":"20181003_Donald_Trumpnak_is_eros_merget_kuldtek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a06fd9e-f3ba-4ecd-93b8-7c8a97b61908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce56787c-4711-4e8c-ab43-b1ddbf2f5136","keywords":null,"link":"/vilag/20181003_Donald_Trumpnak_is_eros_merget_kuldtek","timestamp":"2018. október. 03. 06:23","title":"Donald Trumpnak is erős mérget tartalmazó levelet küldtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b73991-4825-4bd6-bdcc-d9209f7f8a0b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A főszereplőjét már kiválasztotta, a srácnak van rutinja a könnyes drámákban.","shortLead":"A főszereplőjét már kiválasztotta, a srácnak van rutinja a könnyes drámákban.","id":"20181002_Spielberg_leforgatja_a_West_Side_Storyt_es_mar_azt_is_tudja_ki_lesz_Tony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18b73991-4825-4bd6-bdcc-d9209f7f8a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04794ed7-c394-48c3-91c5-97be5935d753","keywords":null,"link":"/kultura/20181002_Spielberg_leforgatja_a_West_Side_Storyt_es_mar_azt_is_tudja_ki_lesz_Tony","timestamp":"2018. október. 02. 10:02","title":"Spielberg ismét egy klasszikushoz nyúl: nagyon fogunk sírni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee79846-8400-4d82-ae08-06e8e608cef1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint öngyilkosság történt, az intézmény vizsgálatot indított.","shortLead":"A rendőrség szerint öngyilkosság történt, az intézmény vizsgálatot indított.","id":"20181002_kizuhant_egy_paciens_az_orszagos_onkologiai_intezet_ablakan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cee79846-8400-4d82-ae08-06e8e608cef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ac084f0-e62b-49e6-8a17-0c3764cb4a98","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_kizuhant_egy_paciens_az_orszagos_onkologiai_intezet_ablakan","timestamp":"2018. október. 02. 20:35","title":"Kizuhant egy beteg az Országos Onkológiai Intézet ablakán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f64811f-8510-403d-beae-d25521da121a","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Sorozatban a harmadik állami program születik meg a vidék fejlesztésére. A politikusok célja minden esetben ugyanaz: elérni, hogy az emberek a falvakban maradjanak vagy oda költözzenek. A tervezésnél azonban eddig egyetlen esetben sem jutottak túl. A településvezetők szerint nem is igen akarnak.","shortLead":"Sorozatban a harmadik állami program születik meg a vidék fejlesztésére. A politikusok célja minden esetben ugyanaz...","id":"20181003_falufejlesztes_magyar_falvak_progam_modern_telepulesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f64811f-8510-403d-beae-d25521da121a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01059428-627d-4a9c-9e1d-b4e2d7ab6788","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181003_falufejlesztes_magyar_falvak_progam_modern_telepulesek","timestamp":"2018. október. 03. 06:30","title":"\"Azért ez egy vicc\" – nevetnek a polgármesterek a kormány falufejlesztési ötletén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c92306e-b52a-4df0-aa91-ab906c96bcfd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"96 esztendős korában elhunyt Leon Lederman Nobel-díjas amerikai fizikus.\r

","shortLead":"96 esztendős korában elhunyt Leon Lederman Nobel-díjas amerikai fizikus.\r

","id":"20181004_meghalt_leon_lederman_fizikus_aki_eloszor_irt_az_isteni_reszecskerol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c92306e-b52a-4df0-aa91-ab906c96bcfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f1b906d-01a6-4667-8650-20d4f167c70a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181004_meghalt_leon_lederman_fizikus_aki_eloszor_irt_az_isteni_reszecskerol","timestamp":"2018. október. 04. 05:13","title":"Meghalt a tudós, aki először írt az \"isteni részecskéről\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c50d9c0-0f89-4cda-b322-c631a41a0366","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egymást érik a gamer telefonok, és nemcsak a Razer, a Xiaomi is kiadja ütős készülékének utódját, legalábbis a főbb specifikáció már láthatók.","shortLead":"Egymást érik a gamer telefonok, és nemcsak a Razer, a Xiaomi is kiadja ütős készülékének utódját, legalábbis a főbb...","id":"20181003_xiaomi_black_shark2_specifikacio_tenaa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c50d9c0-0f89-4cda-b322-c631a41a0366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c74bc455-c661-4de0-aa0e-30e9ca783b57","keywords":null,"link":"/tudomany/20181003_xiaomi_black_shark2_specifikacio_tenaa","timestamp":"2018. október. 03. 09:03","title":"Jön a Xiaomi ütős telefonjának utódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8494d22-b8ec-49e9-8359-c61d721c5f7a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalább 116 milliárd forintnak megfelelő pénzhez jutott Donald Trump családja azzal, hogy az elnök szüleinek segítettek az adóelkerülésben – állítja a New York Times.","shortLead":"Legalább 116 milliárd forintnak megfelelő pénzhez jutott Donald Trump családja azzal, hogy az elnök szüleinek...","id":"20181003_Trump_adoelkerules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8494d22-b8ec-49e9-8359-c61d721c5f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f786a48b-0ac8-4ec9-b58e-4ba161921c67","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181003_Trump_adoelkerules","timestamp":"2018. október. 03. 08:57","title":"Gigantikus adóelkerüléssel vádolják Trump családját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]