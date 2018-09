Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A volt orosz-brit kettős ügynök egy német hírmagazin szerint az orosz katonai hírszerzés aktív ügynökeit leplezte le, lehet, hogy ezért próbálták megölni.","shortLead":"A volt orosz-brit kettős ügynök egy német hírmagazin szerint az orosz katonai hírszerzés aktív ügynökeit leplezte le...","id":"20180928_Tobb_NATOtagorszagnak_is_kemkedhetett_Szergej_Szkripal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4caad666-d403-4c89-bcbb-fba109ac05ed","keywords":null,"link":"/vilag/20180928_Tobb_NATOtagorszagnak_is_kemkedhetett_Szergej_Szkripal","timestamp":"2018. szeptember. 28. 18:22","title":"Több NATO-tagországnak is kémkedhetett Szergej Szkripal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"558fa88e-4d68-478f-a6a5-de1def4ca4e2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy 72 éves asszony halt bele a szúnyogok által terjesztett betegségbe. Nem járt külföldön, hazájában kapta el. ","shortLead":"Egy 72 éves asszony halt bele a szúnyogok által terjesztett betegségbe. Nem járt külföldön, hazájában kapta el. ","id":"20180928_Mar_Csehorszagban_is_van_halalos_aldozata_a_nyugatnilusi_laznak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=558fa88e-4d68-478f-a6a5-de1def4ca4e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"884fc85e-0c2c-4780-99ab-34b06513c4c5","keywords":null,"link":"/vilag/20180928_Mar_Csehorszagban_is_van_halalos_aldozata_a_nyugatnilusi_laznak","timestamp":"2018. szeptember. 28. 04:57","title":"Már Csehországban is van halálos áldozata a nyugat-nílusi láznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcad858a-2de4-47ac-a995-29ff76f94eef","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"A Déli és a Nyugati pályaudvar közé épített szuperalagút ötletét vázolták föl ismét szakértők és döntéshozók a Déli jövőjéről szóló fórumon. A szép számban jelen levő lakók kíváncsian hallgatták a víziókat, de a végén többen sérelmezték, hogy a mindennapi problémáikat nem hallgatja meg senki.","shortLead":"A Déli és a Nyugati pályaudvar közé épített szuperalagút ötletét vázolták föl ismét szakértők és döntéshozók a Déli...","id":"20180928_Deli_palyaudvar_jovoje_forum_Vitezy_David_Pokorni_Zoltan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcad858a-2de4-47ac-a995-29ff76f94eef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"638b6102-3396-4f35-837e-5804dc169cef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_Deli_palyaudvar_jovoje_forum_Vitezy_David_Pokorni_Zoltan","timestamp":"2018. szeptember. 28. 06:15","title":"300 milliárdos alagutat álmodtak a Déli pályaudvar alá, a lakók meg csak néztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93b99150-89db-4791-9853-482b0f76011e","c_author":"Gomperz Tamás","category":"itthon","description":"Korrupció vagy sima lopás?","shortLead":"Korrupció vagy sima lopás?","id":"20180929_gomperz_orban_repul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93b99150-89db-4791-9853-482b0f76011e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c00b1864-2234-427e-9f91-dee0d901ad51","keywords":null,"link":"/itthon/20180929_gomperz_orban_repul","timestamp":"2018. szeptember. 29. 12:40","title":"Gomperz: Orbán repül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84a3f16-6445-42bb-a305-27b689b7d552","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tisztán elektromos meghajtású BMW i3-as duója mostantól létezik 120 amperórára növelt tárolókapacitású változatban is. Ezzel, elvileg már a gyakorlatias mérés szerint is megvan a 300 kilométeres hatótáv.","shortLead":"A tisztán elektromos meghajtású BMW i3-as duója mostantól létezik 120 amperórára növelt tárolókapacitású változatban...","id":"20180928_BMW_i3_120_kWh","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e84a3f16-6445-42bb-a305-27b689b7d552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1b8133b-c9b9-4217-8af2-c8bf114674a7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180928_BMW_i3_120_kWh","timestamp":"2018. szeptember. 28. 10:23","title":"Megjött a legcombosabb elektromos BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92c634c7-7f04-4646-944b-408b7dc33af2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes médiagépezet remekül működik: a 18-49 éves korosztály feléhez nem jutott el az az információ, hogy Orbán luxusgépen repült Videoton meccset nézni, Garancsi István meghívására. ","shortLead":"A fideszes médiagépezet remekül működik: a 18-49 éves korosztály feléhez nem jutott el az az információ, hogy Orbán...","id":"20180929_A_gepezet_tokeletes_az_emberek_fele_nem_hallott_Orban_luxusrepulos_utjarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92c634c7-7f04-4646-944b-408b7dc33af2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63d95633-588f-493d-b5b6-16699796d5c1","keywords":null,"link":"/itthon/20180929_A_gepezet_tokeletes_az_emberek_fele_nem_hallott_Orban_luxusrepulos_utjarol","timestamp":"2018. szeptember. 29. 14:57","title":"Orbán luxusrepülése: kétharmad szerint ez korrupció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cacab33-6381-4ed5-a4c5-11a7bbe0225e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az önkormányzat szerint a környékbeli lakók panaszkodtak a helyre, ezért este 10 és reggel 6 között nem lehet nyitva. ","shortLead":"Az önkormányzat szerint a környékbeli lakók panaszkodtak a helyre, ezért este 10 és reggel 6 között nem lehet nyitva. ","id":"20180928_Bezaratja_ejszakara_az_Aurorat_az_onkormanyzat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1cacab33-6381-4ed5-a4c5-11a7bbe0225e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"111e0cd6-7642-482b-9a34-cf4c493c416c","keywords":null,"link":"/kkv/20180928_Bezaratja_ejszakara_az_Aurorat_az_onkormanyzat","timestamp":"2018. szeptember. 28. 16:48","title":"Bezáratja éjszakára az Aurórát az önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cd8291e-67e5-4048-8edd-29f0e507f166","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igen mélyen kell belenyúlni a pénztárcájába annak, aki megvenné valamelyik 2018-as iPhone-okat. Ezek után egyáltalán nem mindegy, hogyan reagálnak a Magyarországon pénteken debütált készülékek, ha leejtik őket.

","shortLead":"Igen mélyen kell belenyúlni a pénztárcájába annak, aki megvenné valamelyik 2018-as iPhone-okat. Ezek után egyáltalán...","id":"20180929_iphone_x_iphone_xs_max_osszehasonlito_ejtestesztek_toresteszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1cd8291e-67e5-4048-8edd-29f0e507f166&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc090e58-48b3-4b63-aa3e-2cd2595f6de5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180929_iphone_x_iphone_xs_max_osszehasonlito_ejtestesztek_toresteszt","timestamp":"2018. szeptember. 29. 09:03","title":"Mi történik, ha leejtünk egy új iPhone-t? Ennyi pénzért hogyan bírja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]