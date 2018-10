Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e9b76f1-d4c5-4991-94c5-10b7fb8f7403","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A dékán szerint igencsak kínos lett volna, ha az összeesküvés-elméleteivel turnézó megmondóember neve összefonódik az egyetemével.","shortLead":"A dékán szerint igencsak kínos lett volna, ha az összeesküvés-elméleteivel turnézó megmondóember neve összefonódik...","id":"20181008_Majdnem_az_ELTEn_adott_elo_a_gyikemberekkel_riogato_konteoguru_de_az_egyetem_meg_idoben_kapcsolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e9b76f1-d4c5-4991-94c5-10b7fb8f7403&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f79ff873-1615-4e35-ab35-22dd5b8b6c47","keywords":null,"link":"/elet/20181008_Majdnem_az_ELTEn_adott_elo_a_gyikemberekkel_riogato_konteoguru_de_az_egyetem_meg_idoben_kapcsolt","timestamp":"2018. október. 08. 14:08","title":"Majdnem az ELTE-n adott elő a gyíkemberekkel riogató konteóguru, de az egyetem még időben kapcsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6435061b-00df-4a91-b13b-c9ec4f4f47e3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Változtattak a Liszt Ferenc-reptérről felszálló gépek repülési útvonalán, a kőbányai és pestszentlőrinci lakók zajra és alacsonyan szálló repülőkre panaszkodnak.","shortLead":"Változtattak a Liszt Ferenc-reptérről felszálló gépek repülési útvonalán, a kőbányai és pestszentlőrinci lakók zajra és...","id":"20181008_Alacsonyan_szallo_repulokre_panaszkodnak_Kobanyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6435061b-00df-4a91-b13b-c9ec4f4f47e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf863394-308c-4d15-ab58-9b9d9e05b146","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181008_Alacsonyan_szallo_repulokre_panaszkodnak_Kobanyan","timestamp":"2018. október. 08. 09:22","title":"Alacsonyan szálló repülőkre panaszkodnak Kőbányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6b3385f-e5aa-463a-b6fc-045259afcb26","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Két épület közé szuszakolták be ezt a varsói lakást.","shortLead":"Két épület közé szuszakolták be ezt a varsói lakást.","id":"20181008_Egy_meter_szeles_a_vilag_legkeskenyebb_haza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6b3385f-e5aa-463a-b6fc-045259afcb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"855fb1d0-14b9-48c5-a89d-54950d5998b0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181008_Egy_meter_szeles_a_vilag_legkeskenyebb_haza","timestamp":"2018. október. 08. 14:21","title":"Egy méter széles a világ legkeskenyebb háza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7499ff7f-85b7-40b4-9bb8-1a7db6dc2a47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felmerült, hogy milliárdokat fizetne Orbán a genfi tenisztorna jogaiért, az erre vonatkozó kérdésre a miniszterelnökség azonban csak annyit közölt: Orbán nem találkozott Tiriac-kal.","shortLead":"Felmerült, hogy milliárdokat fizetne Orbán a genfi tenisztorna jogaiért, az erre vonatkozó kérdésre a miniszterelnökség...","id":"20181009_Ketertelmu_valaszt_adott_Kover_arra_hogy_ajanlotte_Orban_ketmilliardot_egy_tenisztornaert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7499ff7f-85b7-40b4-9bb8-1a7db6dc2a47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e81fc5a3-6be4-44ed-b812-a3b85e2f9e3f","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Ketertelmu_valaszt_adott_Kover_arra_hogy_ajanlotte_Orban_ketmilliardot_egy_tenisztornaert","timestamp":"2018. október. 09. 17:45","title":"Kétértelmű választ adott a miniszterelnökség arra, hogy ajánlott-e Orbán kétmilliárdot egy tenisztornáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f5d8f09-534f-4d6f-95a5-cba04db69844","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rozsdás lőszerre a vonat takarításánál bukkantak rá. 