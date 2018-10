Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4891497e-7d3f-4409-8de5-374a823f207a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kútba esett egy leopárd Indiában, az állatvédők emelték ki.","shortLead":"Kútba esett egy leopárd Indiában, az állatvédők emelték ki.","id":"20181009_10_meter_mely_kutbol_mentettek_ki_egy_leopardot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4891497e-7d3f-4409-8de5-374a823f207a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5c6842f-2547-4026-9ac5-1df70c42e218","keywords":null,"link":"/elet/20181009_10_meter_mely_kutbol_mentettek_ki_egy_leopardot","timestamp":"2018. október. 09. 21:50","title":"Parádés módszerrel mentettek ki egy leopárdot egy 10 méter mély kútból - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d061ba6-df3f-436e-a204-be75ddc194c7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Hillary Clinton egy bukott politikus, akinek vesztes kampányát Soros György is finanszírozta – írta a Twitteren Kovács Zoltán.","shortLead":"Hillary Clinton egy bukott politikus, akinek vesztes kampányát Soros György is finanszírozta – írta a Twitteren Kovács...","id":"20181009_kovacs_zoltan_hillary_clinton_soros_gyorgy_kritika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d061ba6-df3f-436e-a204-be75ddc194c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a05cda8-6b12-4987-bee4-515db4a61d1b","keywords":null,"link":"/vilag/20181009_kovacs_zoltan_hillary_clinton_soros_gyorgy_kritika","timestamp":"2018. október. 09. 16:54","title":"A kormányszóvivő sorosozással válaszolt Clinton kritikájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cd80a15-1bc2-4105-abec-a1d2902d3d7c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"8 forinttal emelték az árat szerdán, a benziné nem változott, de így is 400 forint fölött van.","shortLead":"8 forinttal emelték az árat szerdán, a benziné nem változott, de így is 400 forint fölött van.","id":"20181010_435_forintra_dragult_a_gazolaj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cd80a15-1bc2-4105-abec-a1d2902d3d7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"709df329-1cf0-477f-9b4f-01ef5c950158","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181010_435_forintra_dragult_a_gazolaj","timestamp":"2018. október. 10. 06:40","title":"435 forintra drágult a gázolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81fe464e-91ee-42df-931d-2b70084ba578","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Október közepén lejár az a határidő, amit még nyáron szabott ki az Európai Bizottság a Google-nek az Android megváltoztatására. A cég viszont nem akar fizetni, inkább beleáll a dologba.","shortLead":"Október közepén lejár az a határidő, amit még nyáron szabott ki az Európai Bizottság a Google-nek az Android...","id":"20181010_google_birsag_europai_unio_europai_bizottsag_rekord_birsag_osszege_android_kereses_piaci_erofoleny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81fe464e-91ee-42df-931d-2b70084ba578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68aea97d-18e1-4039-8c03-6b5a76226a29","keywords":null,"link":"/tudomany/20181010_google_birsag_europai_unio_europai_bizottsag_rekord_birsag_osszege_android_kereses_piaci_erofoleny","timestamp":"2018. október. 10. 13:03","title":"Nem nyeli be a Google, fellebbez az 1400+ milliárd forintos bírság ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1c82f2-00b3-4524-aeba-f328a35e7182","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az idei ifjúsági világbajnokság sokba került, most a szövetség dolgozóinak fizetésére se futja.","shortLead":"Az idei ifjúsági világbajnokság sokba került, most a szövetség dolgozóinak fizetésére se futja.","id":"20181009_A_szakadek_szelen_tancol_a_Magyar_Okolvivo_Szakszovetseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd1c82f2-00b3-4524-aeba-f328a35e7182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"550196a8-c3bb-4bc7-b62a-47daf8cf7bd4","keywords":null,"link":"/sport/20181009_A_szakadek_szelen_tancol_a_Magyar_Okolvivo_Szakszovetseg","timestamp":"2018. október. 09. 13:02","title":"A szakadék szélén táncol a Magyar Ökölvívó Szakszövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41e12e13-9112-4306-9c02-3325eceec429","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A járókelők hallották meg keserves nyávogását.","shortLead":"A járókelők hallották meg keserves nyávogását.","id":"20181009_Esovizelvezetobe_szorult_Miri_a_tulsulyos_kandur_de_sikerult_kiszabaditani__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41e12e13-9112-4306-9c02-3325eceec429&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2458349-8e46-4085-a0de-087a16866d43","keywords":null,"link":"/elet/20181009_Esovizelvezetobe_szorult_Miri_a_tulsulyos_kandur_de_sikerult_kiszabaditani__video","timestamp":"2018. október. 09. 09:28","title":"Esővíz-elvezetőbe szorult Miri, a túlsúlyos kandúr, de sikerült kiszabadítani – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e40f15f-1430-4cb8-bdff-b8703f6ad61e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az olasz média által az elmúlt napokban sokat kritizálta a Ferrari négyszeres vb-győztes német versenyzőjét, angol riválisa a védelmére kelt.","shortLead":"Az olasz média által az elmúlt napokban sokat kritizálta a Ferrari négyszeres vb-győztes német versenyzőjét, angol...","id":"20181009_lewis_hamilton_sebastian_vettel_f1_kritika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e40f15f-1430-4cb8-bdff-b8703f6ad61e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b319025-e435-4618-8951-47105d87a5f9","keywords":null,"link":"/sport/20181009_lewis_hamilton_sebastian_vettel_f1_kritika","timestamp":"2018. október. 09. 16:21","title":"Hamilton megvédte Vettelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c6db62a-06ea-46c2-8bf3-8c5fdd114bd8","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"A Virgin Mary a legújabb durranás a menő koktélbárokban. Pedig – nomen est omen – alkoholmentes, és leginkább a Bloody Maryre hajaz, viszont olívaolajjal készül. ","shortLead":"A Virgin Mary a legújabb durranás a menő koktélbárokban. Pedig – nomen est omen – alkoholmentes, és leginkább a Bloody...","id":"20181008_Szuz_Maria_koktel__recept","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c6db62a-06ea-46c2-8bf3-8c5fdd114bd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a823c66-eae7-4b65-aa9e-42cdb8d5c15c","keywords":null,"link":"/elet/20181008_Szuz_Maria_koktel__recept","timestamp":"2018. október. 09. 09:41","title":"Szűz Mária koktél – recept","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]