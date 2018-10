Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52654ffb-d9c4-4128-88ad-4e1b96ce4fe5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jogsértő tartalmakra mutató webhelyeket jelenleg nem tiltják a japán törvények, de van már ötlet, mivel zárnák be a sokak által kihasznált kiskaput. ","shortLead":"A jogsértő tartalmakra mutató webhelyeket jelenleg nem tiltják a japán törvények, de van már ötlet, mivel zárnák be...","id":"20181015_japan_kalozoldal_leech_oldal_kalozkodas_szerzoi_jog_bortonbuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52654ffb-d9c4-4128-88ad-4e1b96ce4fe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e519ec22-5b81-45d2-9d64-0a84e1d14adf","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_japan_kalozoldal_leech_oldal_kalozkodas_szerzoi_jog_bortonbuntetes","timestamp":"2018. október. 15. 18:41","title":"Japánban 5 év börtönnel \"jutalmaznák\" azt, aki kalózoldalakkal seftel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4928142-e7b6-4a61-8f44-b27b5c719bcf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszólalt az autó tulajdonosa. ","shortLead":"Megszólalt az autó tulajdonosa. ","id":"20181016_Dunakeszi_autoroncs_emberi_maradvanyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4928142-e7b6-4a61-8f44-b27b5c719bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"271b0f73-25ea-4695-8621-8294b1d1fde7","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Dunakeszi_autoroncs_emberi_maradvanyok","timestamp":"2018. október. 16. 08:38","title":"Egy hét éve eltűnt fiatal férfi maradványai lehettek a Dunából kiemelt autóroncsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80959ac6-a443-4c13-9b42-8805ff041de3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A nő akkor zuhant a betonra, amikor a gép ajtaját akarta bezárni.","shortLead":"A nő akkor zuhant a betonra, amikor a gép ajtaját akarta bezárni.","id":"20181015_Kizuhant_a_repulogep_ajtajan_egy_legikisero_Mumbai_repuloteren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80959ac6-a443-4c13-9b42-8805ff041de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a2be2c-206c-4fe2-bbdf-524b957e662c","keywords":null,"link":"/vilag/20181015_Kizuhant_a_repulogep_ajtajan_egy_legikisero_Mumbai_repuloteren","timestamp":"2018. október. 15. 13:58","title":"Kizuhant a repülőgép ajtaján egy légiutas-kísérő Mumbai repülőterén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd960fe1-d87d-4f38-b817-b5e63295dc5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány delegáltjai között olyanok is vannak, mint Kásler Miklós emberierőforrás-miniszter, vagy Lánczi András a Corvinus éléről.","shortLead":"A kormány delegáltjai között olyanok is vannak, mint Kásler Miklós emberierőforrás-miniszter, vagy Lánczi András...","id":"20181016_Megvan_a_lista_ok_vilagithatjak_at_hamarosan_az_MTAt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd960fe1-d87d-4f38-b817-b5e63295dc5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"222fce57-508f-480f-9b47-e4c329b750e0","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Megvan_a_lista_ok_vilagithatjak_at_hamarosan_az_MTAt","timestamp":"2018. október. 16. 17:50","title":"Megvan a lista, ők világíthatják át hamarosan az MTA-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"774ea314-7638-4586-a019-c768adcc9cd4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány nem változtat a rendszeren, inkább felszámolja az egészet – nyilatkozta Bod Péter Ákos.","shortLead":"A kormány nem változtat a rendszeren, inkább felszámolja az egészet – nyilatkozta Bod Péter Ákos.","id":"20181016_Bod_Peter_Akos_Teljesen_erthetetlen_miert_torlik_el_a_lakastakarekok_allami_tamogatasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=774ea314-7638-4586-a019-c768adcc9cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a21059cc-4551-400a-8480-016bd9e450ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181016_Bod_Peter_Akos_Teljesen_erthetetlen_miert_torlik_el_a_lakastakarekok_allami_tamogatasat","timestamp":"2018. október. 16. 06:29","title":"Bod Péter Ákos: Teljesen érthetetlen, miért törlik el a lakástakarékok állami támogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c208442-1f08-4fe0-92fb-1f3b0cfb0960","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány nap alatt már több tízezer dollárnyi megrendelés jött össze a Kickstarteren a Makerphone nevű telefonra, ami egy tulajdonságával tűnik ki a piacon lévő kínálatból.","shortLead":"Néhány nap alatt már több tízezer dollárnyi megrendelés jött össze a Kickstarteren a Makerphone nevű telefonra, ami...","id":"20181016_makerphone_albert_gajsak_kickstarter_projekt_kickstarter_kampany_diy_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c208442-1f08-4fe0-92fb-1f3b0cfb0960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca0a8995-d1c7-44c6-a5a5-89d52b79938c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_makerphone_albert_gajsak_kickstarter_projekt_kickstarter_kampany_diy_telefon","timestamp":"2018. október. 16. 11:03","title":"Mint az IKEA-ban: kiadnak egy okostelefont, amit önnek kell összeszerelnie otthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffa34f50-cedf-4ed4-a2cd-74c331f9df70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hároméves Maxima Chan Zuckerberg biztos nem tölti egész napját a Facebook előtt, igazából azt sem tudhatja, mit jelent pontosan. A gyermeki észjárás mégsem hagyta megválaszolatlanul a kérdést.","shortLead":"A hároméves Maxima Chan Zuckerberg biztos nem tölti egész napját a Facebook előtt, igazából azt sem tudhatja, mit...","id":"20181016_mark_zuckerberg_lanyag_maxima_chan_zuckerberg_facebook","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffa34f50-cedf-4ed4-a2cd-74c331f9df70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64dc0632-f10f-438a-94b4-31970fc8df70","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_mark_zuckerberg_lanyag_maxima_chan_zuckerberg_facebook","timestamp":"2018. október. 16. 12:33","title":"Egészen aranyos választ adott Mark Zuckerberg lánya arra, hol is dolgozik az édesapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dbb8438-d093-4e7c-8f99-9375c48c970d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az új Kodiaq nem pont a praktikussága révén szerez jó pontokat, és sajnos van egy nagyon komoly gond is vele.","shortLead":"Ez az új Kodiaq nem pont a praktikussága révén szerez jó pontokat, és sajnos van egy nagyon komoly gond is vele.","id":"20181016_skoda_kodiaq_gt_suv_sav_divatterepjaro_bmw_x4_mercedes_glc_coupe_kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dbb8438-d093-4e7c-8f99-9375c48c970d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d215b4b-5194-42a9-823f-e2df9aff2302","keywords":null,"link":"/cegauto/20181016_skoda_kodiaq_gt_suv_sav_divatterepjaro_bmw_x4_mercedes_glc_coupe_kina","timestamp":"2018. október. 16. 11:21","title":"Első hivatalos képek: itt a BMW X4-re hajazó Skoda Kodiaq GT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]