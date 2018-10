Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c0cc926-0d25-4a2b-94da-9097610579db","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha a nemrégiben kijött X7-es BMW-ből egy kicsit sportosabb kiadásra vágyunk, akkor érdemes egy pillantást vetni erre a kupésra faragott változatra.","shortLead":"Ha a nemrégiben kijött X7-es BMW-ből egy kicsit sportosabb kiadásra vágyunk, akkor érdemes egy pillantást vetni erre...","id":"20181019_ilyen_lett_a_magyar_kez_altal_megrajzolt_bmw_x8","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c0cc926-0d25-4a2b-94da-9097610579db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bd2cb4d-4075-4479-a076-2d949e47c46e","keywords":null,"link":"/cegauto/20181019_ilyen_lett_a_magyar_kez_altal_megrajzolt_bmw_x8","timestamp":"2018. október. 19. 13:21","title":"Íme a magyar kéz által megrajzolt BMW X8 - félhet az Audi Q8?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa8d1da8-1e16-4c2e-a774-b04dfe3449a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dohányzás után újabb frontot nyit a kormány: a homeopátia kerül sorra. Írásos lebeszélő ajánlást kell adnia ugyanis a patikusoknak azoknak a vevőknek, akik homeopátiás szereket vennének egy friss törvényjavaslat szerint. Ha ezt nem teszik meg, szabálysértést követnek el, amit a rendőrség fog kivizsgálni. A patikusoknak még egy stresszfaktora lett, ám kérdéses, hogy sikerül-e visszaszorítani a homeopátiás szereket.","shortLead":"A dohányzás után újabb frontot nyit a kormány: a homeopátia kerül sorra. Írásos lebeszélő ajánlást kell adnia ugyanis...","id":"20181019_Hadat_uzen_a_kormany_a_homeopatianak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa8d1da8-1e16-4c2e-a774-b04dfe3449a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f22aae5e-d3be-4de7-b740-ed771d5606cb","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Hadat_uzen_a_kormany_a_homeopatianak","timestamp":"2018. október. 19. 14:09","title":"Nincs megállás: hadat üzen a kormány a homeopátiának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f4b76ba-20a4-4947-ac42-b2b1fb867923","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikust élesen bírálta ez elmúlt napokban a kormány.","shortLead":"A politikust élesen bírálta ez elmúlt napokban a kormány.","id":"20181020_Demeter_Martat_valasztottak_az_LMP_tarselnokeve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f4b76ba-20a4-4947-ac42-b2b1fb867923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2365c33e-2b4f-4601-bfc9-1061393849aa","keywords":null,"link":"/itthon/20181020_Demeter_Martat_valasztottak_az_LMP_tarselnokeve","timestamp":"2018. október. 20. 14:29","title":"Demeter Mártát választották az LMP társelnökévé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cb93cb1-f577-4164-80bb-16a2933c2562","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy várhatóan a jövő héten megszülető kormányhatározat több százmilliárd forintos HÉV-fejlesztést foglal magában. A BKK pedig egyszerűbbé kívánja tenni a jegyautomaták használatát.","shortLead":"Egy várhatóan a jövő héten megszülető kormányhatározat több százmilliárd forintos HÉV-fejlesztést foglal magában. A BKK...","id":"20181019_teljes_felujitas_az_osszes_jarmu_csereje_jobb_jegyautomatak__jon_a_nagy_hev_fejlesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cb93cb1-f577-4164-80bb-16a2933c2562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42b634e3-538d-4baa-97d9-aed62686bcd2","keywords":null,"link":"/cegauto/20181019_teljes_felujitas_az_osszes_jarmu_csereje_jobb_jegyautomatak__jon_a_nagy_hev_fejlesztes","timestamp":"2018. október. 19. 14:21","title":"Teljes felújítás, az összes jármű cseréje, jobb jegyautomaták – jön a nagy HÉV-fejlesztés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e719d202-ef89-4333-8c09-0713afc74bab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gőzerőre kapcsol a Fidesz az EP-választás előtt.","shortLead":"Gőzerőre kapcsol a Fidesz az EP-választás előtt.","id":"20181019_Orszagjarasba_kezd_az_Orbankormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e719d202-ef89-4333-8c09-0713afc74bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8585370-5c4e-4a7b-a821-cc8cac40cb22","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Orszagjarasba_kezd_az_Orbankormany","timestamp":"2018. október. 19. 08:19","title":"Országjárásba kezd az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0901feb-a1c7-431d-8b3d-dd2d8b8791e4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ilyet nem nagyon látott még a Pancho Aréna.","shortLead":"Ilyet nem nagyon látott még a Pancho Aréna.","id":"20181020_Video_a_Felcsut_csodagolja_a_Fradi_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0901feb-a1c7-431d-8b3d-dd2d8b8791e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf400ad-d3ab-4733-a9d2-c3c1c8141bfe","keywords":null,"link":"/sport/20181020_Video_a_Felcsut_csodagolja_a_Fradi_ellen","timestamp":"2018. október. 20. 21:59","title":"Videó: a Felcsút csodagólja a Fradi ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cf6b141-a0ff-48df-80ba-10b500570de3","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Korlátlan telefonálást, sms-ezést és mobilnetezést is ígér egyik új tarifája előfizetőinek a Telenor. Egy olvasónk szerint a korlátlanság a netezés esetében nem igaz. Utánajártunk.","shortLead":"Korlátlan telefonálást, sms-ezést és mobilnetezést is ígér egyik új tarifája előfizetőinek a Telenor. Egy olvasónk...","id":"20181019_telenor_blue_xxl_tarifa_korlatlan_mobilinternet_napi_limit_35_gb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1cf6b141-a0ff-48df-80ba-10b500570de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fdbfbe4-0186-4f68-bdf1-8c4fe5633637","keywords":null,"link":"/tudomany/20181019_telenor_blue_xxl_tarifa_korlatlan_mobilinternet_napi_limit_35_gb","timestamp":"2018. október. 19. 13:03","title":"Ez most akkor kamu? Mennyire korlátlan a Telenor korlátlan mobilnete?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880ce20a-87b3-4e6a-b48a-f6143449d53d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt maga a BKK közölte. ","shortLead":"Ezt maga a BKK közölte. ","id":"20181019_Ujabb_csuszas_jon_csak_jovo_tavasszal_lesz_kesz_a_3as_metro_eszaki_szakasza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=880ce20a-87b3-4e6a-b48a-f6143449d53d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb7c624-d2ff-4a0a-b2ce-9b15401d2e40","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Ujabb_csuszas_jon_csak_jovo_tavasszal_lesz_kesz_a_3as_metro_eszaki_szakasza","timestamp":"2018. október. 19. 09:46","title":"Újabb csúszás jön, csak jövő tavasszal lesz kész a 3-as metró északi szakasza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]