Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"68550030-5184-4365-96bc-55f63ddcd755","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube mobilos verziójában már jó ideje van arra lehetőség, hogy a videókat minimalizálva tovább böngésszünk a videómegosztón, most pedig végre az asztali böngészős változat is megkapta ezt a lehetőséget.","shortLead":"A YouTube mobilos verziójában már jó ideje van arra lehetőség, hogy a videókat minimalizálva tovább böngésszünk...","id":"20181020_youtube_minilejatszo_miniplayer_video_megtekintese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68550030-5184-4365-96bc-55f63ddcd755&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb2a10a9-9237-4e86-afad-396ed4f26cca","keywords":null,"link":"/tudomany/20181020_youtube_minilejatszo_miniplayer_video_megtekintese","timestamp":"2018. október. 20. 08:03","title":"Álomfunkció került a YouTube-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7051c5e-278a-40eb-bfe5-fa452c14dd50","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A béta programban résztvevőknek hála már tudni, milyen újdonságokkal számolhatnak a Galaxy készülékekkel rendelkezők, ha telepítik mobiljukra az új, 9-es Androidot. ","shortLead":"A béta programban résztvevőknek hála már tudni, milyen újdonságokkal számolhatnak a Galaxy készülékekkel rendelkezők...","id":"20181020_android_9_pie_telepites_funkciok_samsung_galaxy_note9","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7051c5e-278a-40eb-bfe5-fa452c14dd50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e14dd5d8-9f40-40ad-97d1-77abd541ee2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181020_android_9_pie_telepites_funkciok_samsung_galaxy_note9","timestamp":"2018. október. 20. 16:03","title":"Samsung telefonja van? Mutatjuk a listát, melyik modellek kapják meg az új Androidot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Egyszerű és összetettebb, olcsó és költségesebb, gyors és hosszabb távú megoldásokat gyűjtöttünk össze, hogy lehetőségei szerint válogathasson, ha a kormány lépéseivel ellentétben ön inkább segítene a hajléktalan embereknek.","shortLead":"Egyszerű és összetettebb, olcsó és költségesebb, gyors és hosszabb távú megoldásokat gyűjtöttünk össze...","id":"20181019_Igy_segithet_a_hajlektalan_embereknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31483894-27a2-4a30-a9a4-0f17bdd3c1c7","keywords":null,"link":"/elet/20181019_Igy_segithet_a_hajlektalan_embereknek","timestamp":"2018. október. 19. 17:45","title":"Így segíthet a hajléktalan embereknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2218e1d1-b394-480e-b6c9-68274f4e3f18","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A műanyag poharak, tányérok, evőeszközök és szívószálak mellett a léggömböket tartó nyelet is eltüntetnék. ","shortLead":"A műanyag poharak, tányérok, evőeszközök és szívószálak mellett a léggömböket tartó nyelet is eltüntetnék. ","id":"20181019_Ket_ev_es_az_olaszok_betiltanak_szinte_az_osszes_eldobhato_muanyagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2218e1d1-b394-480e-b6c9-68274f4e3f18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"615e30c2-8b98-41bc-8e66-ff8f1ce535e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181019_Ket_ev_es_az_olaszok_betiltanak_szinte_az_osszes_eldobhato_muanyagot","timestamp":"2018. október. 19. 17:19","title":"Két év, és az olaszok betiltanák szinte az összes eldobható műanyagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b37825b0-a98b-4aa3-bd00-47977c7bb3ac","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"itthon","description":"Az állam feladata az, hogy biztosítsa az alap infrastruktúrát a fejlesztésekhez – véli a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke. Pálinkás József nem ért egyet azzal, hogy a szakképzés ne adjon általános műveltséget, és lapunknak adott interjújában bírálta a hazai cégeket is, amelyek sokszor úgy kérnek támogatást, hogy nem tudják, mit akarnak.","shortLead":"Az állam feladata az, hogy biztosítsa az alap infrastruktúrát a fejlesztésekhez – véli a Magyar Tudományos Akadémia...","id":"20181019_Palinkas_Jozsef_Ha_nincs_verseny_az_a_tudomany_halala","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b37825b0-a98b-4aa3-bd00-47977c7bb3ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a565e1-3767-49ef-9a2f-ee421ed67556","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Palinkas_Jozsef_Ha_nincs_verseny_az_a_tudomany_halala","timestamp":"2018. október. 19. 17:20","title":"Ha nincs verseny, az a tudomány halála – Pálinkás József oktatásról, fejlődésről, MTA-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"674ec2d3-4412-4e23-b1ae-10d74656f5c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jók ezek a harminc éves Opelek, ezekben még volt anyag. ","shortLead":"Jók ezek a harminc éves Opelek, ezekben még volt anyag. ","id":"20181019_opel_kadett_ferrari_autos_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=674ec2d3-4412-4e23-b1ae-10d74656f5c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb77faed-6f84-418e-a679-f054c58968f0","keywords":null,"link":"/cegauto/20181019_opel_kadett_ferrari_autos_video","timestamp":"2018. október. 20. 04:08","title":"Videó: Tapadt az öreg Opel a Ferrarira, nem volt menekvés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Várhatóan október utolsó napján lesz ismételten üzemkész ","shortLead":"Várhatóan október utolsó napján lesz ismételten üzemkész ","id":"20181021_Meghibasodas_miatt_leall_Paks_2_blokkja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaefcf50-14fe-4a99-94a5-165a2206e647","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181021_Meghibasodas_miatt_leall_Paks_2_blokkja","timestamp":"2018. október. 21. 12:22","title":"Meghibásodás miatt leáll Paks 2. blokkja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3558e4d3-f079-41c6-bf2a-36da77c1bd4c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A testi épsége védelmében rendőrségi bejelentést is kellett tennie a szaxofonosnak.","shortLead":"A testi épsége védelmében rendőrségi bejelentést is kellett tennie a szaxofonosnak.","id":"20181019_Kilepett_wellhellosok_Fluor_Tomi_durvan_megfenyegette_az_egyik_zeneszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3558e4d3-f079-41c6-bf2a-36da77c1bd4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f956290f-a324-411c-b658-ab908a4a15e4","keywords":null,"link":"/kultura/20181019_Kilepett_wellhellosok_Fluor_Tomi_durvan_megfenyegette_az_egyik_zeneszt","timestamp":"2018. október. 19. 16:40","title":"Kilépett wellhellósok: Fluor Tomi durván megfenyegette az egyik zenészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]