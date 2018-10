Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9913d0e8-a6ee-4359-833d-20592cd7392d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tech vállalatok, és nem is csak azok, nem véletlen szeretik ugyanazokat a színeket használni logóikban.","shortLead":"A tech vállalatok, és nem is csak azok, nem véletlen szeretik ugyanazokat a színeket használni logóikban.","id":"20181020_google_microsoft_ebay_logok_szinek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9913d0e8-a6ee-4359-833d-20592cd7392d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7eb1351-ec49-4423-8857-db7ca937b263","keywords":null,"link":"/tudomany/20181020_google_microsoft_ebay_logok_szinek","timestamp":"2018. október. 20. 13:03","title":"Tudja, hogy mi a közös a Google és a Microsoft logójában? És ha mellétesszük az eBayét is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75e45f87-a492-4975-bc7a-1674cd803586","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Géntechnológiák és szintetikus biológiai technikák alkalmazásával genetikailag módosított kék rózsát állítottak elő kínai kutatók. ","shortLead":"Géntechnológiák és szintetikus biológiai technikák alkalmazásával genetikailag módosított kék rózsát állítottak elő...","id":"20181021_kek_rozsa_kinai_kutatok_gentechnologia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75e45f87-a492-4975-bc7a-1674cd803586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd48f92-dec1-4cd8-bd00-8b2c625acf60","keywords":null,"link":"/tudomany/20181021_kek_rozsa_kinai_kutatok_gentechnologia","timestamp":"2018. október. 21. 06:03","title":"Fotó: kék rózsát állítottak elő kínai kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73ee48cd-92a1-4371-a088-0511cb519e41","c_author":"Krekó Péter, Juhász Attila","category":"itthon","description":"A politikatudomány egyre inkább az új törzsies gondolkodást tartja a világszerte előretörő jobboldali nacionalista populizmus felhajtóerejének, a mai demokráciák legfőbb kihívásának. A jelenség hazai mérésével lengyel–magyar összehasonlító vizsgálat keretében a Political Capital foglalkozott elsőként. Az alábbiakban ennek főbb eredményeit mutatjuk be.","shortLead":"A politikatudomány egyre inkább az új törzsies gondolkodást tartja a világszerte előretörő jobboldali nacionalista...","id":"201838__tribalizmus__magyarlengyel_parhuzamok__pckutatas__tul_a_populizmuson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73ee48cd-92a1-4371-a088-0511cb519e41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d735b0f-5624-451a-bc09-754b1b6e2f67","keywords":null,"link":"/itthon/201838__tribalizmus__magyarlengyel_parhuzamok__pckutatas__tul_a_populizmuson","timestamp":"2018. október. 20. 08:00","title":"Kíméletlen törzsi logikával politizál az Orbán-rezsim","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e68e206-338f-4331-9a74-e91696d962a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A légitársaság saját hibáját úgy korrigálta, hogy egy önként jelentkezőt leszállítottak a Budapest–Barcelona-járatról, és fizettek neki 250 eurós kompenzációt. A Wizz Air rendszeresen több jegyet ad el a gépekre, mint ahányan utaznak, ezért már meg is büntette őket a kormányhivatal.","shortLead":"A légitársaság saját hibáját úgy korrigálta, hogy egy önként jelentkezőt leszállítottak a Budapest–Barcelona-járatról...","id":"20181019_Tul_sok_jegyet_adott_el_a_Wizz_Air_rendorok_jelenleteben_szallitottak_le_valakit_a_geprol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e68e206-338f-4331-9a74-e91696d962a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef7ee47-a9df-4bf7-bf32-ea5d97570707","keywords":null,"link":"/elet/20181019_Tul_sok_jegyet_adott_el_a_Wizz_Air_rendorok_jelenleteben_szallitottak_le_valakit_a_geprol","timestamp":"2018. október. 19. 16:39","title":"Túl sok jegyet adott el a Wizz Air, rendőrök jelenlétében szállítottak le valakit a gépről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cfb5032-c502-409d-9c44-8e4e2b4ed465","c_author":"Stemler Miklós","category":"tudomany","description":"Dobogó szívet és szuszogó tüdőt egyelőre nem várhatunk a szédületes gyorsasággal fejlődő bionyomtatástól, új terápiákat, csont- és porcpótlást és „egyszerűbb” szerveket azonban már igen. Pécsett ismerkedtünk a beláthatatlan távlatokat rejtő technológia jelenlegi állásával. ","shortLead":"Dobogó szívet és szuszogó tüdőt egyelőre nem várhatunk a szédületes gyorsasággal fejlődő bionyomtatástól, új...","id":"20181019_bionyomtatas_szervnyomtatas_3d_bionyomtatas_emberi_szervek_nyomtatasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cfb5032-c502-409d-9c44-8e4e2b4ed465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31a8d112-cdaa-4f34-8d7d-457773d56a3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181019_bionyomtatas_szervnyomtatas_3d_bionyomtatas_emberi_szervek_nyomtatasa","timestamp":"2018. október. 19. 19:18","title":"Dobogó szívet még nem dob ki az orvosi csodagép, de amit igen, annak máris örülhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15b9dc4f-293a-4ca5-9c25-013034d19915","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfi újságíróknak azt mondta, bűnös, de vallomást még nem tett. ","shortLead":"A férfi újságíróknak azt mondta, bűnös, de vallomást még nem tett. ","id":"20181019_Beismerte_tettet_a_bolgar_ujsagirono_meggyilkolasaval_gyanusitott_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15b9dc4f-293a-4ca5-9c25-013034d19915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a6bb68e-f03c-4feb-80b2-c331f6d1b89e","keywords":null,"link":"/vilag/20181019_Beismerte_tettet_a_bolgar_ujsagirono_meggyilkolasaval_gyanusitott_ferfi","timestamp":"2018. október. 19. 17:26","title":"Beismerte tettét a bolgár újságírónő meggyilkolásával gyanúsított férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1e0f86-36b6-4330-8cf3-4f07872ba733","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Őt úgy kell elfogadni, ahogy van – mondta.","shortLead":"Őt úgy kell elfogadni, ahogy van – mondta.","id":"20181019_Orban_maradna_a_Neppartban_de_nem_fog_megvaltozni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b1e0f86-36b6-4330-8cf3-4f07872ba733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25cbe08b-70fe-47ab-8ef2-31a34af486f3","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Orban_maradna_a_Neppartban_de_nem_fog_megvaltozni","timestamp":"2018. október. 19. 13:32","title":"Orbán maradna a Néppártban, de nem fog megváltozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ece8a088-e1dd-4a27-a574-ace90038ce8b","c_author":"J. H.","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181019_On_szerint_mit_csinal_ez_az_ember_az_Emmiben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ece8a088-e1dd-4a27-a574-ace90038ce8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf0349c9-5229-4290-b318-33a3b05a9796","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_On_szerint_mit_csinal_ez_az_ember_az_Emmiben","timestamp":"2018. október. 19. 13:55","title":"Ön szerint mit csinál ez az ember az Emmiben? Szavazzon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]