[{"available":true,"c_guid":"5e80eb62-8dde-4060-9177-e2b2e4b9b166","c_author":"Szél Dávid","category":"elet","description":"Bevétel, kiadás, vagyon, főkönyv, bevallás, mérleg, csőd: könyveléstechnikai kifejezések, amelyek közül néhányat átemelt magának a pár- és a családterápia is. Nem véletlenül. A „családi főkönyv” fogalma viszont még messze nem épült be annyira a köztudatba, mint amekkora jelentősége van. Vagy lenne, ha egyáltalán tudnánk a létezéséről.","shortLead":"Bevétel, kiadás, vagyon, főkönyv, bevallás, mérleg, csőd: könyveléstechnikai kifejezések, amelyek közül néhányat...","id":"20181022_Mentse_meg_a_csaladjat_az_erzelmi_csodtol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e80eb62-8dde-4060-9177-e2b2e4b9b166&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f379d6d-dd3c-455d-9b93-0edfbe312baf","keywords":null,"link":"/elet/20181022_Mentse_meg_a_csaladjat_az_erzelmi_csodtol","timestamp":"2018. október. 22. 18:00","title":"Mentse meg a családját az érzelmi csődtől!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"109ff383-6cdb-47b3-babf-379a2402ee5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google G Suite nevű, szervezetek számára elérhető csomagjában könnyebb lett a fájlok csatolása és letöltése a Gmailben, ha a fájlok tárolására más szolgáltatásokat is használnak.","shortLead":"A Google G Suite nevű, szervezetek számára elérhető csomagjában könnyebb lett a fájlok csatolása és letöltése...","id":"20181021_gmail_fajlok_csatolasa_fajlok_letoltese_gsuite","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=109ff383-6cdb-47b3-babf-379a2402ee5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bd0c6d5-287d-4c1b-9f5d-0257bf75cd60","keywords":null,"link":"/tudomany/20181021_gmail_fajlok_csatolasa_fajlok_letoltese_gsuite","timestamp":"2018. október. 21. 20:03","title":"Remek új funkciót kapott a Gmail, de nem örülhet neki mindenki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20181021_A_sinen_landolt_egy_karambolozo_auto_a_Dozsa_Gyorgy_utnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"326a181e-7ff6-4ce9-a174-12612bfc2b51","keywords":null,"link":"/cegauto/20181021_A_sinen_landolt_egy_karambolozo_auto_a_Dozsa_Gyorgy_utnal","timestamp":"2018. október. 21. 15:34","title":"A sínen landolt egy karambolozó autó a Dózsa György útnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab613ac5-5365-48fa-b0b2-5b013c4280db","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az ausztrál Central Coast Mariner tette a papírt a nyolcszoros olimpiai bajnok sprinter elé. Korábban már viszautasított egy ajánlatot.\r

\r

","shortLead":"Az ausztrál Central Coast Mariner tette a papírt a nyolcszoros olimpiai bajnok sprinter elé. Korábban már...","id":"20181021_Ujra_szerzodest_ajanlott_Usain_Boltnak_egy_futballcsapat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab613ac5-5365-48fa-b0b2-5b013c4280db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70f7e17d-afe0-4440-9b2b-baf463871523","keywords":null,"link":"/sport/20181021_Ujra_szerzodest_ajanlott_Usain_Boltnak_egy_futballcsapat","timestamp":"2018. október. 21. 19:26","title":"Újra szerződést ajánlott Usain Boltnak egy futballcsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"989c7da7-6889-4ae7-8a0b-257de2aa03a7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Január elején találkozhat ismét az amerikai elnök és az észak-koreai vezető.","shortLead":"Január elején találkozhat ismét az amerikai elnök és az észak-koreai vezető.","id":"20181022_Donald_Trump_es_Kim_Dzsong_Un_ismet_nekifut_a_vilagbekenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=989c7da7-6889-4ae7-8a0b-257de2aa03a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"019943b1-afce-49b3-bdca-847f593b8b14","keywords":null,"link":"/vilag/20181022_Donald_Trump_es_Kim_Dzsong_Un_ismet_nekifut_a_vilagbekenek","timestamp":"2018. október. 22. 08:29","title":"Donald Trump és Kim Dzsong Un ismét nekifut a világbékének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b1d9020-9993-408a-87c5-9fa4b5c106e5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ez volt a tizedik gólja ebben a szezonban.","shortLead":"Ez volt a tizedik gólja ebben a szezonban.","id":"20181022_Salloi_megint_lecsapott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b1d9020-9993-408a-87c5-9fa4b5c106e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f624651-14bb-48df-8958-4ed57de83929","keywords":null,"link":"/sport/20181022_Salloi_megint_lecsapott","timestamp":"2018. október. 22. 14:10","title":"Sallói nagyot megy Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d12fc876-98d6-4021-a42a-91b0c4183410","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szombaton hajnalban szenvedett autóbalesetet egy férfi Csopakon, akinek egyáltalán nem lett volna szabad a volánhoz ülni.","shortLead":"Szombaton hajnalban szenvedett autóbalesetet egy férfi Csopakon, akinek egyáltalán nem lett volna szabad a volánhoz...","id":"20181021_Jogsi_nelkul_reszegen_bekabitozva_csapodott_a_fanak_autojaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d12fc876-98d6-4021-a42a-91b0c4183410&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f12e263-7543-41dc-8e29-61aa9b0dd4cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20181021_Jogsi_nelkul_reszegen_bekabitozva_csapodott_a_fanak_autojaval","timestamp":"2018. október. 21. 10:23","title":"Jogsi nélkül, részegen, bekábítózva csapódott a fának autójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f101e854-dc72-419b-b0f1-ebf2b8d4ad9b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Időről időre egymásnak ellentmondó hírek érkeznek a Microsoft titokzatos eszközéről (Surface Phone?), amely az Andromeda projekt keretein belül készül. Legutóbb egy szabadalom került nyilvánosságra, ami arra utal, nem hagyta abba a fejlesztést a redmondi cég.","shortLead":"Időről időre egymásnak ellentmondó hírek érkeznek a Microsoft titokzatos eszközéről (Surface Phone?), amely...","id":"20181021_wipo_microsoft_szabadalom_osszehajthato_eszkoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f101e854-dc72-419b-b0f1-ebf2b8d4ad9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b4b2e7d-38ae-4000-8064-7a5600dca5c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181021_wipo_microsoft_szabadalom_osszehajthato_eszkoz","timestamp":"2018. október. 21. 17:03","title":"Árulkodó Microsoft-szabadalom: mégis csak lesz újra windowsos telefon? Ráadásul összehajtható?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]