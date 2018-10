Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bac1b5e8-46b2-43c9-9726-ee5306c2004c","c_author":"Emőd Péter","category":"kultura","description":"Sokfelől érkeztek, sokféle örökséget hoztak magukkal a tipikusan britnek tekintett művészcsoport, a Londoni Iskola ikonikus alakjai. Több fő művük mellett Budapesten most megcsodálhatjuk a világ „legdrágább” élő festőnőjének egyik alkotását is.","shortLead":"Sokfelől érkeztek, sokféle örökséget hoztak magukkal a tipikusan britnek tekintett művészcsoport, a Londoni Iskola...","id":"201842__londoni_iskola__erzekiseg_es_anyagszeruseg__bacon_es_freud__iskolak_iskolaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bac1b5e8-46b2-43c9-9726-ee5306c2004c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"874a7e1e-46d9-4382-a246-5628bc3a41b3","keywords":null,"link":"/kultura/201842__londoni_iskola__erzekiseg_es_anyagszeruseg__bacon_es_freud__iskolak_iskolaja","timestamp":"2018. október. 23. 09:00","title":"Itthon még nem láthattuk ezeket – világsztárok képeivel kényeztet a Nemzeti Galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A magyar iskolák tanítói azért tartanak hetente hárommal vagy néggyel több órát, mint a román iskolákban oktató társaik, mert ők a román és a magyar nyelvet is oktatják.","shortLead":"A magyar iskolák tanítói azért tartanak hetente hárommal vagy néggyel több órát, mint a román iskolákban oktató...","id":"20181022_RMDSZ_Kifizetik_a_magyar_tanitok_romanorait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d7457a0-cf66-4299-a952-11b2147ebe5d","keywords":null,"link":"/vilag/20181022_RMDSZ_Kifizetik_a_magyar_tanitok_romanorait","timestamp":"2018. október. 22. 20:48","title":"RMDSZ: Kifizetik a magyar tanítók románóráit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46700924-6d49-4a3d-9f29-3f3c7b5b1da7","c_author":"Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"El kell érni, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez - ez volt a fő üzenete a kedd délután a Bem téren tartott ellenzéki tüntetésnek. Felszólalt többek között Hadházy Ákos, Márki-Zay Péter, Jávor Benedek. Milliárdokról, a hatalom zsoldosairól, erőről és forradalomról beszéltek, leleplezett kastélyokkal és arany vécékefékkel példálóztak. Videó.","shortLead":"El kell érni, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez - ez volt a fő üzenete a kedd délután a Bem téren...","id":"20181023_A_hatalom_csak_az_erobol_ert__video_a_Bem_teri_ellenzeki_tuntetesrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46700924-6d49-4a3d-9f29-3f3c7b5b1da7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c2cd4fa-0f1a-4bf4-baa7-9c23439a3008","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_A_hatalom_csak_az_erobol_ert__video_a_Bem_teri_ellenzeki_tuntetesrol","timestamp":"2018. október. 23. 21:03","title":"\"A hatalom csak az erőből ért\" - videó a Bem téri ellenzéki tüntetésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65a7a6d9-1fff-409d-bfdd-3af0551775bd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Ráadásul nem sikerült túl jól a leszállás Los Angeles mellett, a kis retro repülő kigyulladt.","shortLead":"Ráadásul nem sikerült túl jól a leszállás Los Angeles mellett, a kis retro repülő kigyulladt.","id":"20181024_Bekesen_ment_az_autopalyan_amikor_egyszercsak_leszallt_mellette_egy_kisrepulo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65a7a6d9-1fff-409d-bfdd-3af0551775bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1e0bafe-b3d5-4cf6-a77b-4b52950f0532","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181024_Bekesen_ment_az_autopalyan_amikor_egyszercsak_leszallt_mellette_egy_kisrepulo","timestamp":"2018. október. 24. 10:42","title":"Békésen ment az autópályán, amikor egyszer csak leszállt mellette egy kisrepülő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a550ae9-27bb-4147-a616-7f509adedba7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eltávolítottak két Oppo-telefont a 3DMark benchmark-listáról. Az ok: állítólag csalt a gyártó, pontosabban manipulálta a telefonjait a jobb eredmények érdekében.","shortLead":"Eltávolítottak két Oppo-telefont a 3DMark benchmark-listáról. Az ok: állítólag csalt a gyártó, pontosabban manipulálta...","id":"20181024_oppo_find_x_f7_csalas_3dmark_benchmark","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a550ae9-27bb-4147-a616-7f509adedba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b1bffb-a654-4a68-aed8-57f7041a90c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181024_oppo_find_x_f7_csalas_3dmark_benchmark","timestamp":"2018. október. 24. 17:03","title":"Kínos: csalt az Oppo (is) a benchmarkoknál?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb9a8d22-b1c1-4781-bc0d-6ef987643142","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden a terv szerint alakul, 2022-ben vízre szállhat a legendás óceánjáró utódja, a Titanic 2, amely pontosan ugyanúgy néz majd ki, mint az akkor már 110 éve elsüllyedt monstrum. Az új Titanic megálmodója szerint sokkal biztonságosabb lesz. ","shortLead":"Ha minden a terv szerint alakul, 2022-ben vízre szállhat a legendás óceánjáró utódja, a Titanic 2, amely pontosan...","id":"20181024_titanic_2_jeghegy_elsullyedt_clive_palmer_luxushajo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb9a8d22-b1c1-4781-bc0d-6ef987643142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff4a816-1fce-4d3e-8066-ce18e35292ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20181024_titanic_2_jeghegy_elsullyedt_clive_palmer_luxushajo","timestamp":"2018. október. 24. 16:33","title":"Még 4 év és útjára indulhat a Titanic 2, a hajólegenda pontos mása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04870639-fcf3-4291-8f7c-9876e62c2015","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez nem az egyébként létező „Nevetségesen gyors mód” ellenkezője lesz, hanem egy biztonsági funkció.","shortLead":"Ez nem az egyébként létező „Nevetségesen gyors mód” ellenkezője lesz, hanem egy biztonsági funkció.","id":"20181023_elon_musk_tesla","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04870639-fcf3-4291-8f7c-9876e62c2015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe4dd30d-4e45-41f5-b603-4c545f0f6110","keywords":null,"link":"/cegauto/20181023_elon_musk_tesla","timestamp":"2018. október. 23. 10:26","title":"„Kutya módot” ígér a Teslákba Elon Musk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de168385-65c6-420f-b5bc-73347f213252","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Lehet, hogy csak egy viccet vettek túl komolyan, amikor először felvetették az óraátállítás ötletét; volt, hogy másfél évig tartott a nyári időszámítás; megesett az is, hogy az óra állítgatása helyett a munkaidőt hozták korábbra. Összegyűjtöttünk néhány kevésbé ismert tényt az óraátállításról.","shortLead":"Lehet, hogy csak egy viccet vettek túl komolyan, amikor először felvetették az óraátállítás ötletét; volt, hogy másfél...","id":"20181024_oraatallitas_idozona_ora_nyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de168385-65c6-420f-b5bc-73347f213252&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8a6025c-35a6-4fad-ac7f-3ca184a7f9aa","keywords":null,"link":"/kkv/20181024_oraatallitas_idozona_ora_nyar","timestamp":"2018. október. 24. 17:32","title":"Viccnek indulhatott az óraátállítás, óriási üzlet lett, hogy komolyan vették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]