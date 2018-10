Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cae504ae-8131-46ad-b62b-87ded4ce372b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még a kutatókat is meglepte az a hajóroncs, amit Bulgária partjainál találtak, a Fekete-tenger 2000 méteres mélységében. Az ókori görög kereskedőhajó 2400 éve készült.","shortLead":"Még a kutatókat is meglepte az a hajóroncs, amit Bulgária partjainál találtak, a Fekete-tenger 2000 méteres...","id":"20181025_okori_gorog_hajoroncs_fekete_tenger_regeszet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cae504ae-8131-46ad-b62b-87ded4ce372b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5718b6bf-e511-40b6-818e-cfb049cabed1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181025_okori_gorog_hajoroncs_fekete_tenger_regeszet","timestamp":"2018. október. 25. 09:03","title":"Mélytengeri robotokkal fedezték fel a 2400 éves hajóroncsot, amit a Fekete-tengerben találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"861c9b35-f64e-4485-8656-f7fd7cfd51ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Egy kékestetői webkamera kevéssel 13 óra előtt megörökítették az idei szezon első hópelyheit.","shortLead":"Egy kékestetői webkamera kevéssel 13 óra előtt megörökítették az idei szezon első hópelyheit.","id":"20181024_Kekesteton_havazott__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=861c9b35-f64e-4485-8656-f7fd7cfd51ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeb50a17-31cd-49b6-b265-3e53b0fb4da7","keywords":null,"link":"/idojaras/20181024_Kekesteton_havazott__video","timestamp":"2018. október. 24. 15:13","title":"Kékestetőn havazott – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csaknem tucatnyi rendőrautó érkezett a helyszínre, egy ideig a nagykörúti villamos sem járt.","shortLead":"Csaknem tucatnyi rendőrautó érkezett a helyszínre, egy ideig a nagykörúti villamos sem járt.","id":"20181024_Tomegverekedes_miatt_rendorok_leptek_el_egy_Blaha_Lujza_teri_sorozot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"341a6eae-77f4-42e7-8cff-e331a6cd22f6","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Tomegverekedes_miatt_rendorok_leptek_el_egy_Blaha_Lujza_teri_sorozot","timestamp":"2018. október. 24. 05:24","title":"Tömegverekedés miatt rendőrök leptek el egy Blaha Lujza téri sörözőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc9a35e-c366-4469-bc46-59d87e462137","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Románia akkor léphet be a schengeni övezetbe, ha hatékonyan küzd a korrupció ellen – erre hívta fel a román kormányzat figyelmét Jean-Claude Juncker az Európai Parlamentben.","shortLead":"Románia akkor léphet be a schengeni övezetbe, ha hatékonyan küzd a korrupció ellen – erre hívta fel a román kormányzat...","id":"20181024_Juncker_uzent_Romanianak_hogy_az_orszag_eros_embere_is_meghallja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fc9a35e-c366-4469-bc46-59d87e462137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf7bc5c6-8b60-4c83-b69c-42a608f4599c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181024_Juncker_uzent_Romanianak_hogy_az_orszag_eros_embere_is_meghallja","timestamp":"2018. október. 24. 12:33","title":"Juncker üzent Romániának, hogy az ország „erős embere” is meghallja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d2625ad-d4b8-4295-826a-d1c500481c81","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nagyobb fővárosi temetők felé és nagyobb kapacitással közlekedtetik a meglévő járatokat szombattól jövő péntekig.","shortLead":"A nagyobb fővárosi temetők felé és nagyobb kapacitással közlekedtetik a meglévő járatokat szombattól jövő péntekig.","id":"20181024_rendkivuli_jaratok_bkk_halottak_napja_temetok_tomegkozlekedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d2625ad-d4b8-4295-826a-d1c500481c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5885fa7c-7031-4ef5-ab13-b0fadb86b1e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20181024_rendkivuli_jaratok_bkk_halottak_napja_temetok_tomegkozlekedes","timestamp":"2018. október. 24. 18:51","title":"Rendkívüli járatokkal készül a BKK a halottak napjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b43b6ee9-19e6-456a-9ec9-97d3e1f150f1","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"A fenti megszólítással osztogattak szórólapokat a rendőrök a múlt héten a hajléktalanok között Szegeden, bíróságra még nem vitték őket közterületen élésért, civilek is segítik őket, de arról nem lehet beszélni, hogy a városban aranyélete lenne a fedél nélkülieknek.","shortLead":"A fenti megszólítással osztogattak szórólapokat a rendőrök a múlt héten a hajléktalanok között Szegeden, bíróságra még...","id":"20181024_szeged_hajlektalanok_hajlektalantorveny_melegedo_rendorseg_civilek_hajlektalanszallo_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b43b6ee9-19e6-456a-9ec9-97d3e1f150f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5634ff8d-45cd-4afa-b675-41a0f4f33bac","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_szeged_hajlektalanok_hajlektalantorveny_melegedo_rendorseg_civilek_hajlektalanszallo_","timestamp":"2018. október. 24. 11:45","title":"\"Tisztelt Rászorulók\"! – Szegeden még nem állítottak elő hajléktalant, de nincs is elég hely, ahová mehetnének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abd547af-6e46-4843-9d31-ee8515a49312","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az X-Faktor zsűritagja Michael Kors reklámjába segített be.","shortLead":"Az X-Faktor zsűritagja Michael Kors reklámjába segített be.","id":"20181024_ByeAlexdal_szol_a_vilag_egyik_legnagyobb_divatcegenek_reklamja_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abd547af-6e46-4843-9d31-ee8515a49312&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed1d35f9-8f26-4add-9fd9-74ef66dd7711","keywords":null,"link":"/elet/20181024_ByeAlexdal_szol_a_vilag_egyik_legnagyobb_divatcegenek_reklamja_alatt","timestamp":"2018. október. 24. 09:35","title":"ByeAlex-dal szól a világ egyik legnagyobb divatcégének reklámja alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c196b010-2cf3-4879-8876-be7a0af317ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előbb az MTVA, aztán a Fidesz székházán csattantak tojások, a rendőrség igazoltatásokkal válaszolt.","shortLead":"Előbb az MTVA, aztán a Fidesz székházán csattantak tojások, a rendőrség igazoltatásokkal válaszolt.","id":"20181023_fidesz_szekhaz_tuntetes_demonstracio_jobbik_tojasdobalas_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c196b010-2cf3-4879-8876-be7a0af317ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e586007-2400-4139-a1db-5e98d1c04f9b","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_fidesz_szekhaz_tuntetes_demonstracio_jobbik_tojasdobalas_rendorseg","timestamp":"2018. október. 23. 20:55","title":"Tojással dobálták meg a Fidesz-székházat tüntetők – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]