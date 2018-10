Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a0d6dc2-3e06-418c-9880-d55c5e678818","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fontos döntést hozott a kormány. A háromgyerekesek kerete is nő – jelentette be Gulyás Gergely a kormányinfón. Percről percre tudósítunk. ","shortLead":"Fontos döntést hozott a kormány. A háromgyerekesek kerete is nő – jelentette be Gulyás Gergely a kormányinfón. Percről...","id":"20181025_Gulyas_komrmanyinfo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a0d6dc2-3e06-418c-9880-d55c5e678818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d8c5c4a-9760-411c-8206-922f86f67228","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Gulyas_komrmanyinfo","timestamp":"2018. október. 25. 10:17","title":"Gulyás: 10 milliós kedvezményes kölcsön jár a 2 gyerekeseknek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"861c9b35-f64e-4485-8656-f7fd7cfd51ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Egy kékestetői webkamera kevéssel 13 óra előtt megörökítették az idei szezon első hópelyheit.","shortLead":"Egy kékestetői webkamera kevéssel 13 óra előtt megörökítették az idei szezon első hópelyheit.","id":"20181024_Kekesteton_havazott__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=861c9b35-f64e-4485-8656-f7fd7cfd51ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeb50a17-31cd-49b6-b265-3e53b0fb4da7","keywords":null,"link":"/idojaras/20181024_Kekesteton_havazott__video","timestamp":"2018. október. 24. 15:13","title":"Kékestetőn havazott – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98da07de-71c9-42f8-a536-775787deeb55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatvan figyelmeztetést is kiosztottak az utcán élőknek.","shortLead":"Hatvan figyelmeztetést is kiosztottak az utcán élőknek.","id":"20181024_rendorseg_hajlektalanok_kozteruleten_eletvitelszeru_tartozkodas_szabalysertes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98da07de-71c9-42f8-a536-775787deeb55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b3253c-47a6-4e28-848c-605c5849dad8","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_rendorseg_hajlektalanok_kozteruleten_eletvitelszeru_tartozkodas_szabalysertes","timestamp":"2018. október. 24. 16:37","title":"Öt nap alatt egyetlen hajléktalant vittek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdfcf820-a27c-444a-b65c-7695a266bda0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Megleckéztette a helyét elfoglaló autóst a buszvezető, igaz, így kollégáival is kiszúrt.","shortLead":"Megleckéztette a helyét elfoglaló autóst a buszvezető, igaz, így kollégáival is kiszúrt.","id":"20181024_Jol_porul_jart_a_ket_busz_helyet_elfoglalo_autos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdfcf820-a27c-444a-b65c-7695a266bda0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8305de4d-82a2-44f4-901a-76dfaf352ee0","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181024_Jol_porul_jart_a_ket_busz_helyet_elfoglalo_autos","timestamp":"2018. október. 24. 11:42","title":"Jól pórul járt a két busz helyét elfoglaló autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3876ba46-a40f-4275-a753-673b36c3fb78","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mostanság egyre több gyártónál felbukkannak a hagyományos tükröket felváltó high-tech kamerás/kijelzős tükrök, melynek most itt az egyszerű és relatíve olcsó alternatívája. ","shortLead":"Mostanság egyre több gyártónál felbukkannak a hagyományos tükröket felváltó high-tech kamerás/kijelzős tükrök, melynek...","id":"20181025_a_nap_fotoja_igy_lehet_barkinek_egyszeruen_digitalis_visszapillanto_tukre_audi_lexus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3876ba46-a40f-4275-a753-673b36c3fb78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a12d7961-f743-46ad-972a-afed5c33b076","keywords":null,"link":"/cegauto/20181025_a_nap_fotoja_igy_lehet_barkinek_egyszeruen_digitalis_visszapillanto_tukre_audi_lexus","timestamp":"2018. október. 25. 11:21","title":"A nap fotója: így lehet bárkinek egyszerűen digitális visszapillantó-tükre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9ef120f-b27f-48ba-9e88-144462badfad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A „Top 25 – A Legmeghatározóbb Emberek a Hazai Digitális Piacon” rangsor mindhárom dobogós helyére e-kereskedelemmel foglalkozó vállalatok vezetői kerültek. A hazai digitális világban továbbra is kevés a nő, a top 25-ös listán mindössze ketten vannak.\r

","shortLead":"A „Top 25 – A Legmeghatározóbb Emberek a Hazai Digitális Piacon” rangsor mindhárom dobogós helyére e-kereskedelemmel...","id":"20181024_Ok_a_hazai_digitalis_piac_legmeghatarozobb_arcai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9ef120f-b27f-48ba-9e88-144462badfad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13d2fd1a-359a-4763-97d9-aaf9e050bfb5","keywords":null,"link":"/kkv/20181024_Ok_a_hazai_digitalis_piac_legmeghatarozobb_arcai","timestamp":"2018. október. 24. 10:13","title":"Ők a hazai digitális piac legmeghatározóbb arcai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9048e54-a744-4ee9-803a-87294e98b819","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181025_Emmanuel_Macron_A_jogallamisag_helyzete_Magyarorszagon_aggasztoan_alakul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9048e54-a744-4ee9-803a-87294e98b819&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e937a789-b917-4382-a533-df3247fb1fe2","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Emmanuel_Macron_A_jogallamisag_helyzete_Magyarorszagon_aggasztoan_alakul","timestamp":"2018. október. 25. 20:00","title":"Emmanuel Macron: A jogállamiság helyzete Magyarországon aggasztóan alakul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"311d0c94-ec5e-440f-aceb-5c7cc876479d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb alacsony vízállási rekordok dőltek meg a folyón, de már látszik, mikor jöhet az emelkedés.","shortLead":"Újabb alacsony vízállási rekordok dőltek meg a folyón, de már látszik, mikor jöhet az emelkedés.","id":"20181025_duna_vizallas_budapest_adony_negativ_rekord","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=311d0c94-ec5e-440f-aceb-5c7cc876479d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be4a3163-a648-4b7d-a439-261397a10bca","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_duna_vizallas_budapest_adony_negativ_rekord","timestamp":"2018. október. 25. 11:16","title":"A Duna még sosem volt ilyen sekély Budapestnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]