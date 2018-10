Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33b4719e-190c-421b-865e-0b5e9289274b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy céges véradás alkalmával történt az eset, videóra vették. ","shortLead":"Egy céges véradás alkalmával történt az eset, videóra vették. ","id":"20181024_orvos_tamadt_apolora_az_ajkai_korhazban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33b4719e-190c-421b-865e-0b5e9289274b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d024013-046a-499b-a3fa-2758f7a12717","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_orvos_tamadt_apolora_az_ajkai_korhazban","timestamp":"2018. október. 24. 20:48","title":"Orvos támadt ápolóra az ajkai kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0cca357-751a-4b29-9825-bb8ac4316986","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Lionel Messit nélkülöző Barcelona 2-0-ra legyőzte az Internazionalét a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének harmadik fordulójában. A Liverpool őrzi hazai veretlenségét, a Dortmund nagyon megverte az Atléticót.","shortLead":"A Lionel Messit nélkülöző Barcelona 2-0-ra legyőzte az Internazionalét a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének...","id":"20181025_bajnokok_ligaja_labdarugas_barcelona_inter_dortmund_atletico","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0cca357-751a-4b29-9825-bb8ac4316986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5705001a-e5ff-4cf9-8c72-c136d6d3527e","keywords":null,"link":"/sport/20181025_bajnokok_ligaja_labdarugas_barcelona_inter_dortmund_atletico","timestamp":"2018. október. 25. 05:58","title":"Nem kellett Messi a Barca győzelméhez, a Dortmund megruházta az Atleticót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a38afb-feba-4fc4-a82e-c51493a2f18d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szivároghat a hűtőfolyadék egyes 2010 és 2017 között gyártott dízelautóknál. A BMW rengeteg autót hív vissza ellenőrzésre. ","shortLead":"Szivároghat a hűtőfolyadék egyes 2010 és 2017 között gyártott dízelautóknál. A BMW rengeteg autót hív vissza...","id":"20181023_bmw_gyulladasveszely_hutofolyadek_szivargas_visszahivas_dizelauto_ellenorzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8a38afb-feba-4fc4-a82e-c51493a2f18d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be1158a0-5ac5-4254-a3b7-be9fd37dfbd9","keywords":null,"link":"/cegauto/20181023_bmw_gyulladasveszely_hutofolyadek_szivargas_visszahivas_dizelauto_ellenorzes","timestamp":"2018. október. 23. 11:17","title":"Gyulladásveszély miatt 1,6 millió BMW-t hívnak vissza ellenőrzésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd6cc9d6-a9f6-499c-921a-124a77383576","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Erre igazán szemléletes példa Emmanuel Adebayoré.","shortLead":"Erre igazán szemléletes példa Emmanuel Adebayoré.","id":"20181023_emmanuel_adebayor_garazs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd6cc9d6-a9f6-499c-921a-124a77383576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a6c287f-2d77-4fab-adf5-9262a820936a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181023_emmanuel_adebayor_garazs","timestamp":"2018. október. 23. 13:50","title":"Még egy csúcson túl lévő focista is elképesztő autóparkot tud tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ffb6f28-73ee-4484-8493-5dcd9db5b661","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Kedden bekérették az osztrák külügyminisztériumba Szaúd-Arábia bécsi nagykövetét.","shortLead":"Kedden bekérették az osztrák külügyminisztériumba Szaúd-Arábia bécsi nagykövetét.","id":"20181024_Mar_Ausztriaig_er_Dzsamal_Hasogdzsi_meggyilkolasanak_ugye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ffb6f28-73ee-4484-8493-5dcd9db5b661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2404aa93-114d-4a80-855b-1e7c8446611e","keywords":null,"link":"/vilag/20181024_Mar_Ausztriaig_er_Dzsamal_Hasogdzsi_meggyilkolasanak_ugye","timestamp":"2018. október. 24. 06:56","title":"Már Ausztriáig ér Dzsamál Hasogdzsi meggyilkolásának ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98976d7d-494c-4c21-bf11-ac0f0fd728f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban ügyvédek és bírák, most orvosok emelték fel a szavukat az ügyben. Az 1001 orvos a hálapénz ellen Facebook-csoport tagjai nyílt levelet tettek közzé, amelyben azt írták: orvosként és felelős értelmiségiként úgy érzik, meg kell szólalniuk hajléktalan honfitársaik érdekében. ","shortLead":"Korábban ügyvédek és bírák, most orvosok emelték fel a szavukat az ügyben. Az 1001 orvos a hálapénz ellen...","id":"20181024_orvosok_tiltakoznak_a_hajlektalanok_kriminalizalasa_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98976d7d-494c-4c21-bf11-ac0f0fd728f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ee05590-cfd8-4b40-b9cc-f2d61d696c0b","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_orvosok_tiltakoznak_a_hajlektalanok_kriminalizalasa_ellen","timestamp":"2018. október. 24. 05:33","title":"Most orvosok tiltakoznak a hajléktalanok kriminalizálása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d307d7-a253-4ebc-98c2-0fa60df7f485","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előbb Budapesten, majd országosan egy hálózatba rendeznék a térfigyelő kamerák felvételeit egy új törvényjavaslat szerint.","shortLead":"Előbb Budapesten, majd országosan egy hálózatba rendeznék a térfigyelő kamerák felvételeit egy új törvényjavaslat...","id":"20181023_Jon_a_mindent_lato_szem_Pinter_osszekotne_az_orszag_terfigyelo_kamerait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88d307d7-a253-4ebc-98c2-0fa60df7f485&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"586e8a89-a6e8-4afe-9b3e-9f8546fc7be0","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_Jon_a_mindent_lato_szem_Pinter_osszekotne_az_orszag_terfigyelo_kamerait","timestamp":"2018. október. 23. 08:24","title":"Jön a mindent látó szem? Pintér összekötné az ország térfigyelő kameráit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9510fc1d-d731-4897-b32d-1449c7cf50a1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem fog szemet hunyni a Magyarországon zajló folyamatok felett Tomás Petrícek, aki egy vele készült interjúban ígérte ezt meg. ","shortLead":"Nem fog szemet hunyni a Magyarországon zajló folyamatok felett Tomás Petrícek, aki egy vele készült interjúban ígérte...","id":"20181023_Az_uj_cseh_kulugyminiszternek_nagyon_nem_tetszik_Orban_rendszere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9510fc1d-d731-4897-b32d-1449c7cf50a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47333a85-4876-4c31-9bed-2d615d12d3e5","keywords":null,"link":"/vilag/20181023_Az_uj_cseh_kulugyminiszternek_nagyon_nem_tetszik_Orban_rendszere","timestamp":"2018. október. 23. 12:48","title":"Az új cseh külügyminiszternek nagyon nem tetszik Orbán rendszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]