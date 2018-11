Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0fa1396-e4b2-48fd-8f8d-00636d90a6b4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Annak is erősen ajánlott ellátogatni az ország legnagyobb képtárába, aki a 2015 óta tartó felújítás előtt már járt ott.","shortLead":"Annak is erősen ajánlott ellátogatni az ország legnagyobb képtárába, aki a 2015 óta tartó felújítás előtt már járt ott.","id":"20181031_Szepmuveszeti_Muzeum_a_kepek_koze_mar_nem_er_el_a_politika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0fa1396-e4b2-48fd-8f8d-00636d90a6b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea69892e-827b-422d-8f3f-4bd6da58b5dd","keywords":null,"link":"/kultura/20181031_Szepmuveszeti_Muzeum_a_kepek_koze_mar_nem_er_el_a_politika","timestamp":"2018. október. 31. 13:20","title":"Szépművészeti Múzeum: a képek közé már nem ér el a politika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a4f907-0814-465e-9845-d0fed11de9e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Idők szerint Palkovics László tárgyalóasztalhoz ül a jogszabály visszaállításáért lobbizó Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetével.","shortLead":"A Magyar Idők szerint Palkovics László tárgyalóasztalhoz ül a jogszabály visszaállításáért lobbizó Kereskedelmi...","id":"20181030_Ujra_napirenden_a_vasarnapi_boltzar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01a4f907-0814-465e-9845-d0fed11de9e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b96c2f7-76cb-4062-9daf-26bc764d3039","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Ujra_napirenden_a_vasarnapi_boltzar","timestamp":"2018. október. 30. 07:31","title":"Újra napirenden a vasárnapi boltzár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9acc877b-e2e3-4b9d-8462-82c6303b2d6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az időjárás tartós változása mérhetően kihat az online vásárlási szokásokra is. 