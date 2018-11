Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy egyszerű és az elnök szerint biztonságos befektetéssel kezdődött minden, az elnökhelyettes öngyilkossága után viszont kiderült, hogy a pénz nagy része elúszott.","shortLead":"Egy egyszerű és az elnök szerint biztonságos befektetéssel kezdődött minden, az elnökhelyettes öngyilkossága után...","id":"20181112_Eltunt_penzek_utan_nyomoz_a_rendorseg_ket_kozlekedesi_szakszervezetnel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3368063b-40c1-455d-94c1-0b1455a1fd76","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_Eltunt_penzek_utan_nyomoz_a_rendorseg_ket_kozlekedesi_szakszervezetnel","timestamp":"2018. november. 12. 14:44","title":"Eltűnt pénzek után nyomoz a rendőrség két közlekedési szakszervezetnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bf5d116-5af4-49a0-9eea-3c69b6e44298","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Újfehértó futballcsapatának játékosa, Lakatos Márk 12 éves volt.","shortLead":"Az Újfehértó futballcsapatának játékosa, Lakatos Márk 12 éves volt.","id":"20181113_meghalt_egy_fiatal_focista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bf5d116-5af4-49a0-9eea-3c69b6e44298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d59eaea-4b70-4578-9cbc-e9fb1490c1f5","keywords":null,"link":"/sport/20181113_meghalt_egy_fiatal_focista","timestamp":"2018. november. 13. 12:38","title":"Meghalt egy fiatal focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be0e9f8d-1602-4a00-87c0-c9fba348a75c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A part vezetői szerint csak akkor van esély Tarlós István ellen, ha az ellenzék egy jelöltet indít a jövő évi önkormányzati választáson. ","shortLead":"A part vezetői szerint csak akkor van esély Tarlós István ellen, ha az ellenzék egy jelöltet indít a jövő évi...","id":"20181111_Megerositette_tarselnokei_poziciojat_a_Parbeszed","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be0e9f8d-1602-4a00-87c0-c9fba348a75c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"342958ca-3a6b-4b7f-85a7-8f04be014c8c","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Megerositette_tarselnokei_poziciojat_a_Parbeszed","timestamp":"2018. november. 11. 15:54","title":"Megerősítette társelnökei pozícióját a Párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eae0dba3-88cb-4e03-ac6b-f87da7cd4b5c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 850 grammos ritkaságot Olaszországban árverezték el.","shortLead":"A 850 grammos ritkaságot Olaszországban árverezték el.","id":"20181113_Valaki_27_millio_forintot_fizetett_azert_amit_ezen_a_kepen_lat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eae0dba3-88cb-4e03-ac6b-f87da7cd4b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b69dadb3-5dbf-445c-acac-2e7ed641c4a8","keywords":null,"link":"/kkv/20181113_Valaki_27_millio_forintot_fizetett_azert_amit_ezen_a_kepen_lat","timestamp":"2018. november. 13. 10:50","title":"Rekordösszeget fizetett egy ínyenc ezért a szarvasgombáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef2b1963-af52-4ae0-9fdc-c0b90ebe186e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magyarország első vidéki állatkertje újabb jövevénnyel, egy igazi kuriózummal gyarapodott.","shortLead":"Magyarország első vidéki állatkertje újabb jövevénnyel, egy igazi kuriózummal gyarapodott.","id":"20181113_Debreceni_allatkert_leopardmacska_europai_fajmento_program","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef2b1963-af52-4ae0-9fdc-c0b90ebe186e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23fd1d2a-1d4d-482d-84a7-bba8d3a2323a","keywords":null,"link":"/elet/20181113_Debreceni_allatkert_leopardmacska_europai_fajmento_program","timestamp":"2018. november. 13. 14:57","title":"Nagyon ritka és őrülten cuki leopárdmacska született a Debreceni Állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"549a7aee-6b78-449b-8553-48ef565fe727","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Se katonai, se civil gépről nem tudott a földi irányítás, nem mutatta a radar sem, de három pilóta is látta a repülő valamit Írország fölött. Azt mondják, fényes volt és nagyon gyors.","shortLead":"Se katonai, se civil gépről nem tudott a földi irányítás, nem mutatta a radar sem, de három pilóta is látta a repülő...","id":"20181112_Tobb_pilota_is_azonosithatatlan_fenyes_repulo_targyakat_latott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=549a7aee-6b78-449b-8553-48ef565fe727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc94fe3e-4a9a-423c-ab02-15515834ee14","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_Tobb_pilota_is_azonosithatatlan_fenyes_repulo_targyakat_latott","timestamp":"2018. november. 12. 20:16","title":"Több pilóta is azonosítatlan, fényes repülő tárgyat látott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302991eb-b67f-48e1-bd52-4a2f0c2764dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy orosz lap szerint az intézménynek Moszkvában, Voronyezsben és Budapesten is lesznek központjai, amelyekben együtt dolgozhatnak magyar és orosz kutatók.","shortLead":"Egy orosz lap szerint az intézménynek Moszkvában, Voronyezsben és Budapesten is lesznek központjai, amelyekben együtt...","id":"20181113_Nemzetkozi_onkologiai_kutatointezetet_alapit_a_kormany_Budapesten_es_Oroszorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=302991eb-b67f-48e1-bd52-4a2f0c2764dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2589ab82-305f-45a8-aba5-49ff25e65743","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Nemzetkozi_onkologiai_kutatointezetet_alapit_a_kormany_Budapesten_es_Oroszorszagban","timestamp":"2018. november. 13. 09:37","title":"Nemzetközi onkológiai kutatóintézetet alapít a kormány Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nem részesülhet szerzői jogi védelemben egy élelmiszer íze, ugyanis egyelőre nincsen lehetőség annak pontos és objektív azonosítására, tehát nem is különböztethető meg más hasonló termékek ízétől – mondta ki keddi ítéletében az Európai Bíróság egy holland krémsajtról döntést hozva.","shortLead":"Nem részesülhet szerzői jogi védelemben egy élelmiszer íze, ugyanis egyelőre nincsen lehetőség annak pontos és objektív...","id":"20181113_mualkotas_iz_etel_elelmiszer_szerzoi_jogi_vedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7082c964-0f4a-4092-9486-def5bbe29195","keywords":null,"link":"/kkv/20181113_mualkotas_iz_etel_elelmiszer_szerzoi_jogi_vedelem","timestamp":"2018. november. 13. 13:57","title":"Bármilyen finom is, egy étel ízét nem lehet levédetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]