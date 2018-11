Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3980a719-e1aa-447b-9d80-9b012c4741d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet szerint a beruházás nem csak káros, hanem teljesen felesleges is.","shortLead":"A szervezet szerint a beruházás nem csak káros, hanem teljesen felesleges is.","id":"20181115_Peticiot_inditott_a_vedett_Csarnavolgyben_epulo_kisvasut_ellen_a_WWF","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3980a719-e1aa-447b-9d80-9b012c4741d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab6344e1-c9b0-4b1f-8acb-e948d56ebd37","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Peticiot_inditott_a_vedett_Csarnavolgyben_epulo_kisvasut_ellen_a_WWF","timestamp":"2018. november. 15. 15:58","title":"Petíciót indított a védett Csarna-völgyben épülő kisvasút ellen a WWF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81bc0658-d8bb-4ce4-9047-a1d25fb41a3f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Átvezetik a távhőt Budáról Pestre, így talán megszűnnek a fővárosi szmogriadók.","shortLead":"Átvezetik a távhőt Budáról Pestre, így talán megszűnnek a fővárosi szmogriadók.","id":"20181115_Szemetegetotol_vasarolt_hovel_szoritanak_vissza_a_szmogot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81bc0658-d8bb-4ce4-9047-a1d25fb41a3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc9dddc6-1c49-4ae2-b943-05e0ae2ac197","keywords":null,"link":"/kkv/20181115_Szemetegetotol_vasarolt_hovel_szoritanak_vissza_a_szmogot","timestamp":"2018. november. 15. 13:47","title":"Szemétégetőtől vásárolt hővel szorítanák vissza a szmogot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4feb74bc-95d6-4033-b571-1232bbec5eb7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A balesetben szerencsére senki nem sérült meg.","shortLead":"A balesetben szerencsére senki nem sérült meg.","id":"20181116_Kukasautoval_utkozott_a_BKK_egyik_Mercedes_busza__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4feb74bc-95d6-4033-b571-1232bbec5eb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c42cefa-74ca-4a72-8182-998e1475e58d","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181116_Kukasautoval_utkozott_a_BKK_egyik_Mercedes_busza__fotok","timestamp":"2018. november. 16. 09:32","title":"Kukásautóval ütközött a BKK egyik Mercedes busza – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbce9b96-e0cc-4d5b-b6fc-1177d7f98f70","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olyan különlegesség is volt köztük, mint egy 18 láb hosszú, egészen szokatlan formájú, lényegében ismeretlen koncepcióautó.","shortLead":"Olyan különlegesség is volt köztük, mint egy 18 láb hosszú, egészen szokatlan formájú, lényegében ismeretlen...","id":"20181114_autogyujtemeny_kalifornia_tuzvesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbce9b96-e0cc-4d5b-b6fc-1177d7f98f70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f859e939-02ea-4092-9663-84a9e72917ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20181114_autogyujtemeny_kalifornia_tuzvesz","timestamp":"2018. november. 14. 16:16","title":"Csodás antik autógyűjtemény is odaveszett a kaliforniai tűzvészben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722ff7b3-982d-4236-ad63-f9b5c8865850","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nehezíti az igazságtételt, hogy a mai elnök is polpotista volt.","shortLead":"Nehezíti az igazságtételt, hogy a mai elnök is polpotista volt.","id":"20181116_Nepirtasban_bunosek_a_voros_khmer_vezetok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=722ff7b3-982d-4236-ad63-f9b5c8865850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e813fc-d21c-4fae-a92c-67503022b559","keywords":null,"link":"/vilag/20181116_Nepirtasban_bunosek_a_voros_khmer_vezetok","timestamp":"2018. november. 16. 10:29","title":"Népirtásban bűnösek a vörös khmer vezetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14211e98-0db4-436c-a07d-eebac910128c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több igen komoly és ígéretes projektje is van Elon Musknak, melyek egyike, hogy sok ezer műholddal biztosítana szélessávú internetet a világ minden pontján. Az ötlet nemrég újabb mérföldkövet teljesített.","shortLead":"Több igen komoly és ígéretes projektje is van Elon Musknak, melyek egyike, hogy sok ezer műholddal biztosítana...","id":"20181116_elon_musk_spacex_starlink_halozat_muhold_szelessavu_vezetek_nelkuli_internet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14211e98-0db4-436c-a07d-eebac910128c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"072bed90-0069-4e17-80de-c1438662b88e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181116_elon_musk_spacex_starlink_halozat_muhold_szelessavu_vezetek_nelkuli_internet","timestamp":"2018. november. 16. 14:31","title":"Megvan az engedély, építheti a világot beborító, űrbéli nethálózatát a SpaceX","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cdf36f7-c550-4e61-8694-c4700c7eb506","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Túlzottdeficit-eljárás indulhat Olaszország ellen az EU pénzügyi szabályainak megsértése miatt. A kölcsönös engedmények ugyanakkor erősíthetnék a közös fiskális felelősséget.","shortLead":"Túlzottdeficit-eljárás indulhat Olaszország ellen az EU pénzügyi szabályainak megsértése miatt. A kölcsönös engedmények...","id":"20181115_Hogyan_birhatja_ki_az_euro_ami_Olaszorszagban_tortenik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6cdf36f7-c550-4e61-8694-c4700c7eb506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf5d1866-9d4f-4641-82fc-9ea88c12b027","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181115_Hogyan_birhatja_ki_az_euro_ami_Olaszorszagban_tortenik","timestamp":"2018. november. 15. 15:52","title":"Hogyan bírhatja ki az euró, ami Olaszországban történik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d5f0e7-e505-4675-abd3-a3e0b920d83f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTA egy év halasztást javasolt, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint ez is kevés.","shortLead":"Az MTA egy év halasztást javasolt, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint ez is kevés.","id":"20181114_Meg_tovabb_halasztana_a_Nemzeti_alaptanterv_bevezeteset_a_PDSZ","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2d5f0e7-e505-4675-abd3-a3e0b920d83f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dd09d49-87e9-496a-9d1b-f02d50a113fa","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Meg_tovabb_halasztana_a_Nemzeti_alaptanterv_bevezeteset_a_PDSZ","timestamp":"2018. november. 14. 17:05","title":"Még tovább halasztaná a Nemzeti alaptanterv bevezetését a PDSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]