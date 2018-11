Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Erdogan szerint a „híres magyar zsidó” részt vett egy korábbi tüntetés szervezésében.","shortLead":"Erdogan szerint a „híres magyar zsidó” részt vett egy korábbi tüntetés szervezésében.","id":"20181126_Kivonul_Torokorszagbol_Soros_alapitvanya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29ad9a72-5f27-4550-bb11-70e9b4920289","keywords":null,"link":"/vilag/20181126_Kivonul_Torokorszagbol_Soros_alapitvanya","timestamp":"2018. november. 26. 15:17","title":"Kivonul Törökországból Soros alapítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f114eba-e6bd-462d-be46-7564d5cc3a42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tömböt 11 éve adták át, most több helyen is beázik az épület. ","shortLead":"A tömböt 11 éve adták át, most több helyen is beázik az épület. ","id":"20181126_Beazik_a_szombathelyi_surossegi_kukakkal_fogjak_fel_a_becsopogo_vizet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f114eba-e6bd-462d-be46-7564d5cc3a42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25ab5ac4-c2e1-42ac-b73b-f58b88eb73db","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Beazik_a_szombathelyi_surossegi_kukakkal_fogjak_fel_a_becsopogo_vizet","timestamp":"2018. november. 26. 19:16","title":"Beázik a szombathelyi sürgősségi, kukákkal fogják fel a becsöpögő vizet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67190aa6-2f94-4b1c-a0e2-6003d0c30ecd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":" ","shortLead":" ","id":"20181126_Rajtunk_rohog_egesz_Macedonia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67190aa6-2f94-4b1c-a0e2-6003d0c30ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731b39d5-9b3a-4eaf-aeda-f548e5268838","keywords":null,"link":"/kultura/20181126_Rajtunk_rohog_egesz_Macedonia","timestamp":"2018. november. 26. 10:12","title":"Rajtunk röhög egész Macedónia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e539356-5a9b-4917-90e8-af46355fd43f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten – kb. ezt üzeni a kormány a Trump-kormánynak. Csalódott Magyarországban az amerikai kormány, amiért az oroszoknak adtuk ki az általuk is kért fegyverkereskedőket, de a magyar kormányt sem kell félteni, ráripakodott az USA-ra.","shortLead":"Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten – kb. ezt üzeni a kormány a Trump-kormánynak. Csalódott Magyarországban...","id":"20181127_A_kormany_nem_ijed_meg_visszatamad_az_amerikai_kritikakra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e539356-5a9b-4917-90e8-af46355fd43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e42a2e5-4d73-4414-9184-43dbebd0b743","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_A_kormany_nem_ijed_meg_visszatamad_az_amerikai_kritikakra","timestamp":"2018. november. 27. 13:49","title":"A kormány nem ijed meg, visszatámad az amerikai kritikákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff3d33fa-740d-4609-88de-5ede8c303d2f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyarok korábbi szövetségi kapitánya közös megegyezéssel bontott szerződést az Étoile du Sahel csapatával. ","shortLead":"A magyarok korábbi szövetségi kapitánya közös megegyezéssel bontott szerződést az Étoile du Sahel csapatával. ","id":"20181126_Leekens_maris_lelepett_a_tunezia_csapatatol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff3d33fa-740d-4609-88de-5ede8c303d2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ddcd84-f732-4ba7-b7d1-75ebcf4b101a","keywords":null,"link":"/sport/20181126_Leekens_maris_lelepett_a_tunezia_csapatatol","timestamp":"2018. november. 26. 20:31","title":"Leekens máris lelépett a tunéziai csapatától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f05462c9-749b-4cde-9114-080328a40151","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Randolph L. Braham 96 éves volt. Két hónapja a Mazsihisz elnökének küldött nyílt levélben tiltakozott a szerinte történelemhamisító Sorsok Háza megnyitása ellen.","shortLead":"Randolph L. Braham 96 éves volt. Két hónapja a Mazsihisz elnökének küldött nyílt levélben tiltakozott a szerinte...","id":"20181125_Meghalt_a_nemzetkozileg_elismert_holokausztkutato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f05462c9-749b-4cde-9114-080328a40151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4b1d62c-5886-44ad-92af-76a275be9219","keywords":null,"link":"/kultura/20181125_Meghalt_a_nemzetkozileg_elismert_holokausztkutato","timestamp":"2018. november. 25. 19:25","title":"Meghalt Randolph L. Braham nemzetközileg elismert holokausztkutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a39f621-df3c-4076-a2ea-b955e20385a4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A máltai jelentéstevő fontosnak tartja, hogy az EU segítsen létrehozni a migráció legális csatornáit.","shortLead":"A máltai jelentéstevő fontosnak tartja, hogy az EU segítsen létrehozni a migráció legális csatornáit.","id":"20181127_Az_Europaba_erkezoknek_megfelelo_fogadasra_segitsegnyujtasra_van_szukseguk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a39f621-df3c-4076-a2ea-b955e20385a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85ba9bfc-9580-4675-a35c-d6a184824ded","keywords":null,"link":"/vilag/20181127_Az_Europaba_erkezoknek_megfelelo_fogadasra_segitsegnyujtasra_van_szukseguk","timestamp":"2018. november. 27. 12:18","title":"\"Az Európába érkezőknek megfelelő fogadásra, segítségnyújtásra van szükségük\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"844296d8-2e04-43ad-b3f3-1e1bb64a80e7","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Nem tetszik az elhunyt hozzátartozónk végrendelete, szeretnénk másképp elosztani a vagyont a többi örökössel? Talán nem közismert, hogy el lehet térni a végrendeletben foglaltaktól, s ehhez nem kell bíróságra menni. Akár a hagyatéki eljárás során vagy azt követően is van lehetőség a közjegyző előtt egyezséget kötni.","shortLead":"Nem tetszik az elhunyt hozzátartozónk végrendelete, szeretnénk másképp elosztani a vagyont a többi örökössel? Talán nem...","id":"mokk_20181126_Karoraert_bicikli_Lehet_egyeztetni_a_hagyatek_elosztasarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=844296d8-2e04-43ad-b3f3-1e1bb64a80e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc63d935-7384-4d54-947e-40e5652f9bd5","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20181126_Karoraert_bicikli_Lehet_egyeztetni_a_hagyatek_elosztasarol","timestamp":"2018. november. 27. 07:30","title":"Karóráért bicikli? Lehet egyeztetni a hagyaték elosztásáról!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"}]