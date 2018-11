Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az Audi e-tron GT, amelyről a németek megmutatták az első képeket és egy kis videót, a Tesla Model S legkomolyabb ellenfele lehet. Jön az Audi e-tron GT is Részleges sorozást rendelnek el Ukrajnában, miután az elnök aláírta a rendeletet a hadiállapot bevezetéséről. Hadiállapotot vezetnek be Ukrajnában A mű egy két világháború között népszerű szobrász alkotása, amelyet elvileg a váci vár alatt fognak felállítani. 74 millióból állít fel a kormány Vácon egy évtizedek óta tengődő Attila-szobrot Az Eötvös Károly Intézetet érintő kijelentései miatt kötelezték erre. Németh Szilárd elnézést kér és sajnálkozik A Magyar Turisztikai Ügynökségnél korábban is hallani lehetett elbocsátásokról, az azonban csak most derült ki, hogy a kirúgottaknak azt követően mutattak ajtót, hogy egy héttel előtte arra kötelezték őket: vegyenek részt egy eseményen, amelyen Orbán is beszédet mond. Egyik este még Orbánnak tapsoltak, egy hétre rá mindegyiküket kirúgták Londonban kellett volna megjelennie kedden Mark Zuckerbergnek, hogy egy 24 fős nemzetközi bizottság előtt válaszoljon a Facebook botrányaira, köztük az álhírek terjedésével foglakozókra. Maga helyett az egyik alelnökét küldte, amin nagyon kiakadtak a bizottságban. "Zuckerberg csak egy milliárdos diák, aki megingatja a demokrácia alapjait"

\r

Aki már volt valaha szülői értekezleten, fogadóórán vagy bármilyen iskolai rendezvényen biztosan találkozott az alábbi szülőtípusokkal. Ugye ismerős kategóriák? Tipizálták a fogadóórák szülőtípusait Tóth Norbert nemzetközi jogász az M1-en: az ukránokat olyan területen is megillette volna a békés áthaladás joga, amely orosz parti tengernek minősül. Szakértő: a Krím az ukránoké, a tenger közös