[{"available":true,"c_guid":"063ef4ac-2fab-47a9-ab12-82ba31902554","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Korábbra ígérte a cég a heti ötezer darabszámot, de most a termelés fenntarthatósága a kérdés.","shortLead":"Korábbra ígérte a cég a heti ötezer darabszámot, de most a termelés fenntarthatósága a kérdés.","id":"20181202_Elerte_a_napi_ezret_a_Tesla_Model_3_tipusanak_a_gyartasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=063ef4ac-2fab-47a9-ab12-82ba31902554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28f286ee-7772-4312-935a-62c9bb4aa020","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181202_Elerte_a_napi_ezret_a_Tesla_Model_3_tipusanak_a_gyartasa","timestamp":"2018. december. 02. 17:03","title":"Elérte a napi ezret a Tesla Model 3 típusának a gyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c642e3b0-691f-4533-8edd-d853dd066b6f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Budapesten nincs igazi bázisa semmiféle valós antiszemitizmusnak - mondta Budapest főpolgármestere hanuka első napján, vasárnap este a budapesti Nyugati téren. Köves Slomó rabbi szerint az emberek 30-40 százalékának vannak antiszemita gondolatai.","shortLead":"Budapesten nincs igazi bázisa semmiféle valós antiszemitizmusnak - mondta Budapest főpolgármestere hanuka első napján...","id":"20181202_Hanukagyertyagyujtas_Budapesten_Tarlos_szerint_nincs_Koves_szerint_van_antiszemitizmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c642e3b0-691f-4533-8edd-d853dd066b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a59d757b-cc0c-4c84-8530-6a0a2056cfed","keywords":null,"link":"/itthon/20181202_Hanukagyertyagyujtas_Budapesten_Tarlos_szerint_nincs_Koves_szerint_van_antiszemitizmus","timestamp":"2018. december. 02. 20:34","title":"Hanukagyertya-gyújtás Budapesten. Tarlós szerint nincs, Köves szerint van antiszemitizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2381d2b6-74c3-4b32-a29d-b12ddc60bcd4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Innovációs és Technológiai Minisztérium kezdeményezésére ismét elérhető kényelmi szolgáltatás lehetővé teszi, hogy az autósok akár már egy hónappal az érvényességi idő kezdete előtt megvásárolják gépjárművükre a következő évre szóló úthasználati jogosultságukat.","shortLead":"Az Innovációs és Technológiai Minisztérium kezdeményezésére ismét elérhető kényelmi szolgáltatás lehetővé teszi...","id":"20181202_Elorelato_autosoknak_mar_kaphato_a_2019es_eves_ematrica","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2381d2b6-74c3-4b32-a29d-b12ddc60bcd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aefb036-8ee8-4628-8871-0296f02fe958","keywords":null,"link":"/cegauto/20181202_Elorelato_autosoknak_mar_kaphato_a_2019es_eves_ematrica","timestamp":"2018. december. 02. 09:36","title":"Előrelátó autósoknak: már kapható a 2019-es éves e-matrica","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b72c1dad-6859-4d97-8ce6-bc12f03293b7","c_author":"Németh András","category":"tudomany","description":"Az okos megoldásokkal a lakások biztonsága is növelhető. Az okoszárakkal, kaputelefonokkal és felügyeleti rendszerekkel igencsak megnehezül a besurranók dolga.","shortLead":"Az okos megoldásokkal a lakások biztonsága is növelhető. Az okoszárakkal, kaputelefonokkal és felügyeleti rendszerekkel...","id":"201848__biztonsag__kulcs_nelkul__mobilra_hangra__reszkessetek_betorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b72c1dad-6859-4d97-8ce6-bc12f03293b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4d936d3-f551-45ed-81b8-74f16c07a263","keywords":null,"link":"/tudomany/201848__biztonsag__kulcs_nelkul__mobilra_hangra__reszkessetek_betorok","timestamp":"2018. december. 02. 10:30","title":"Riasztott már el betörőt 100 kilométerről? Működik!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Oktatási Hivatal adatai szerint egyre kevesebben tanulnak állami intézményben, míg az egyházi iskolákba járók száma megtízszereződött.","shortLead":"Az Oktatási Hivatal adatai szerint egyre kevesebben tanulnak állami intézményben, míg az egyházi iskolákba járók száma...","id":"20181203_Sokkal_kevesebb_az_altalanos_iskolas_mint_huszonot_evvel_ezelott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8eb09cb-e202-4b52-bd85-e6a13ecda982","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Sokkal_kevesebb_az_altalanos_iskolas_mint_huszonot_evvel_ezelott","timestamp":"2018. december. 03. 07:49","title":"Sokkal kevesebb az általános iskolás, mint huszonöt évvel ezelőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar kormányfő pénteken tárgyalt Csehországban, találkozott cseh kollégájával, aki biztosította arról, hogy továbbra is stratégiai partnernek tekinti Magyarországot, a cseh külpolitikában nem történt semmiféle változás.","shortLead":"A magyar kormányfő pénteken tárgyalt Csehországban, találkozott cseh kollégájával, aki biztosította arról, hogy...","id":"20181202_Ilyen_hodolattal_sem_latta_meg_meghajolni_Orban_Viktort_na_de_ki_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bceec78-3008-4e58-928b-7b0258743960","keywords":null,"link":"/elet/20181202_Ilyen_hodolattal_sem_latta_meg_meghajolni_Orban_Viktort_na_de_ki_elott","timestamp":"2018. december. 02. 20:08","title":"Ilyen hódolattal sem látta még meghajolni Orbán Viktort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef89479-c6a3-48eb-8902-8b42308549f7","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Korai lenne Andy Vajna látványos bukására fogadni, de túl sok öröm nem is lenne benne, mert a középszerű, nacionalista moziknak nyitna utat, ha a Hollywoodban edződött producert a kultúrharc elsöpörné a filmalap éléről. ","shortLead":"Korai lenne Andy Vajna látványos bukására fogadni, de túl sok öröm nem is lenne benne, mert a középszerű, nacionalista...","id":"201848__tortenelmi_filmek__politikai_megrendeles__nemzeti_sakalok__regi_idok_mozija","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ef89479-c6a3-48eb-8902-8b42308549f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8d97cad-5a52-48f9-980a-efa68660a7a7","keywords":null,"link":"/kultura/201848__tortenelmi_filmek__politikai_megrendeles__nemzeti_sakalok__regi_idok_mozija","timestamp":"2018. december. 02. 20:00","title":"Régi idők mozija: becsüljük meg Andy Vajnát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a091715-be18-49b6-afe0-71574afbdb3e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A munkaidő alatt lopták el egy louisianai étterem egyik dolgozójának autóját. A vezetőség a munkatársakkal összefogva egy vadonatúj szedánnal lepte meg a csalódott férfit.","shortLead":"A munkaidő alatt lopták el egy louisianai étterem egyik dolgozójának autóját. A vezetőség a munkatársakkal összefogva...","id":"20181201_Nem_akarhogy_vigasztaltak_kollegai_a_szomoru_ferfit_akinek_elloptak_az_autojat__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a091715-be18-49b6-afe0-71574afbdb3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cde25767-91df-4972-a55b-59f067537f40","keywords":null,"link":"/cegauto/20181201_Nem_akarhogy_vigasztaltak_kollegai_a_szomoru_ferfit_akinek_elloptak_az_autojat__video","timestamp":"2018. december. 01. 10:19","title":"Nem akárhogy vigasztalták kollégái a szomorú férfit, akinek ellopták az autóját – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]