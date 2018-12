Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75050ea1-d2d8-435e-8a2b-cf85fa5446b0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Telekom Veszprém hazai pályán 25-19-re legyőzte a címvédő francia Montpellier HB csapatát a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének tizedik fordulójában, vasárnap.","shortLead":"A Telekom Veszprém hazai pályán 25-19-re legyőzte a címvédő francia Montpellier HB csapatát a férfi kézilabda Bajnokok...","id":"20181203_veszprem_gyozelem_kezilabda_bajnokok_ligaja_montpellier_cimved","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75050ea1-d2d8-435e-8a2b-cf85fa5446b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29b27700-f29b-4514-8a1e-517e6f7bc12a","keywords":null,"link":"/sport/20181203_veszprem_gyozelem_kezilabda_bajnokok_ligaja_montpellier_cimved","timestamp":"2018. december. 03. 06:09","title":"Simán verte a BL-címvédőt a Veszprém","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e49bbd3-f7ae-489e-a62f-b8d44454fb2e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A környezetvédő szervezet szél- és napenergiával pótolná az erőműveket.","shortLead":"A környezetvédő szervezet szél- és napenergiával pótolná az erőműveket.","id":"20181203_Szeneromuveket_es_lignitbanyakat_venne_a_Greenpeace_hogy_aztan_felszamolja_azokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e49bbd3-f7ae-489e-a62f-b8d44454fb2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c73f293c-8363-48f7-b267-04576506c89f","keywords":null,"link":"/kkv/20181203_Szeneromuveket_es_lignitbanyakat_venne_a_Greenpeace_hogy_aztan_felszamolja_azokat","timestamp":"2018. december. 03. 12:28","title":"Szénerőműveket és lignitbányákat venne a Greenpeace, hogy aztán felszámolja azokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44732e67-457d-4694-afb2-e986a1b8a4dc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A holland Good Fuels cég bioüzemanyagával a dán D/S Norden vállalat hajója Hollandiából Észtországba közlekedett. A hajózási cég jövő évtől tervezi, hogy kuncsaftjai számára emissziómentes szállításokat vállal.","shortLead":"A holland Good Fuels cég bioüzemanyagával a dán D/S Norden vállalat hajója Hollandiából Észtországba közlekedett...","id":"20181202_Dan_aruszallito_hajo_eloszor_a_vilagon_utja_soran_vegig_biouzemanyagot_hasznalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44732e67-457d-4694-afb2-e986a1b8a4dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c261c95d-97b6-4a9a-99b5-81586ee08792","keywords":null,"link":"/kkv/20181202_Dan_aruszallito_hajo_eloszor_a_vilagon_utja_soran_vegig_biouzemanyagot_hasznalt","timestamp":"2018. december. 02. 21:31","title":"Dán áruszállító hajó először a világon útja során végig bioüzemanyagot használt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfi saját kertjében is termesztette az anyagot, ügyfelei között több fiatalkorú is volt.","shortLead":"A férfi saját kertjében is termesztette az anyagot, ügyfelei között több fiatalkorú is volt.","id":"20181203_Jarorkocsijabol_arulta_a_drogot_egy_szatmarnemeti_rendor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce4384b0-56c7-4585-9988-3ac9032ba4df","keywords":null,"link":"/vilag/20181203_Jarorkocsijabol_arulta_a_drogot_egy_szatmarnemeti_rendor","timestamp":"2018. december. 03. 09:14","title":"Járőrkocsijából árulta a drogot egy szatmárnémeti rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc8d4268-1be8-4edc-bff6-7f9bb0358706","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfőn az Európai Unió egész területén érvénybe lépett az az uniós rendelet, amely megszünteti az indokolatlan területi alapú korlátozásokat az e-kereskedelemben.","shortLead":"Hétfőn az Európai Unió egész területén érvénybe lépett az az uniós rendelet, amely megszünteti az indokolatlan területi...","id":"20181203_eu_digitalis_egyseges_piac_korlatozasok_ekereskedelem_geoblocking","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc8d4268-1be8-4edc-bff6-7f9bb0358706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41c2272a-5f22-4395-b523-058a6854c819","keywords":null,"link":"/tudomany/20181203_eu_digitalis_egyseges_piac_korlatozasok_ekereskedelem_geoblocking","timestamp":"2018. december. 03. 08:03","title":"Ma lépett életbe az új szabály: EU-n belül bárki bárhonnan rendelhet a webshopokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"683b77ff-a770-494d-95fe-71b7823c147c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Vb-döntős horvátokkal belehúztunk, a többi csapattal rosszabbul is járhattunk volna. Írország fővárosában, Dublinban rendezték meg a 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság selejtezőinek sorsolását, melyet a magyar válogatott a 4. kalapból várt. ","shortLead":"A Vb-döntős horvátokkal belehúztunk, a többi csapattal rosszabbul is járhattunk volna. Írország fővárosában, Dublinban...","id":"20181202_Kikkel_kell_megkuzdenunk_Eloben_a_foci_Ebselejtezok_sorsolasarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=683b77ff-a770-494d-95fe-71b7823c147c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d91021-8813-493e-afdb-e758038cf0a9","keywords":null,"link":"/sport/20181202_Kikkel_kell_megkuzdenunk_Eloben_a_foci_Ebselejtezok_sorsolasarol","timestamp":"2018. december. 02. 12:02","title":"Horvátország, Wales, Szlovákia, Azerbajdzsán lesz a mieink ellenfele: élőben a foci Eb-selejtezők sorsolásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7a9ddc6-72e7-4f91-b1be-50a8c62c41e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még mindig nem született hivatalos döntés a mártír miniszterelnök Vértanúk terén lévő szobrának áthelyezéséről.","shortLead":"Még mindig nem született hivatalos döntés a mártír miniszterelnök Vértanúk terén lévő szobrának áthelyezéséről.","id":"20181203_Kover_Nem_szeretem_de_tisztelem_Nagy_Imret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7a9ddc6-72e7-4f91-b1be-50a8c62c41e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8ce572-c87f-4f56-8897-98e66812b470","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Kover_Nem_szeretem_de_tisztelem_Nagy_Imret","timestamp":"2018. december. 03. 10:47","title":"Kövér: Nem szeretem, de tisztelem Nagy Imrét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f0cc1a2-df77-4507-8b8d-1a6182a81f48","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kilencezer éves kőmaszkot találtak Ciszjordánia déli részén, Hebronnál – jelentette a Jediót Ahronót című izraeli újság.","shortLead":"Kilencezer éves kőmaszkot találtak Ciszjordánia déli részén, Hebronnál – jelentette a Jediót Ahronót című izraeli újság.","id":"20181202_izrael_ciszjordania_hebron_komaszk_pne_hever","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f0cc1a2-df77-4507-8b8d-1a6182a81f48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c99aca9a-6fa6-43fd-8378-67ff3f4a5d91","keywords":null,"link":"/tudomany/20181202_izrael_ciszjordania_hebron_komaszk_pne_hever","timestamp":"2018. december. 02. 15:03","title":"Találtak egy 9000 éves kőmaszkot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]