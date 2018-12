Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8c1635d-a77c-42b7-b6bf-ee78cc94f331","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Durvul a helyzet, rendkívüli állapot kihirdetését kérte szombat este több francia rendőrségi szakszervezet az üzemanyagadó emelése ellen tüntető sárgamellényesek megmozdulásait kísérő egyre erőszakosabb zavargások miatt. Szombaton majdnem háromszor annyi embert állítottak elő, mint egy héttel korábban. Christophe Castaner belügyminiszter jelezte: kész minden lehetőséget megvizsgálni.","shortLead":"Durvul a helyzet, rendkívüli állapot kihirdetését kérte szombat este több francia rendőrségi szakszervezet...","id":"20181202_Parizsi_kaosz_a_hadsereget_is_bevetnek_a_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8c1635d-a77c-42b7-b6bf-ee78cc94f331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37b2bf29-87f6-4fab-bb0e-09fbc675012e","keywords":null,"link":"/vilag/20181202_Parizsi_kaosz_a_hadsereget_is_bevetnek_a_rendorok","timestamp":"2018. december. 02. 08:25","title":"Párizsi káosz: a hadsereget is bevetnék a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13d3cf3b-050d-41a2-a990-2dc98493641d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A Liverpool 1–0-ra győzte le a vendég Everton együttesét az angol labdarúgó-bajnokság 14. fordulójának zárómérkőzésén.","shortLead":"A Liverpool 1–0-ra győzte le a vendég Everton együttesét az angol labdarúgó-bajnokság 14. fordulójának zárómérkőzésén.","id":"20181203_jurgen_klopp_liverpool_everton_unneples_premier","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13d3cf3b-050d-41a2-a990-2dc98493641d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41495106-af3e-4ea0-9a30-f3cff8a423df","keywords":null,"link":"/sport/20181203_jurgen_klopp_liverpool_everton_unneples_premier","timestamp":"2018. december. 03. 10:13","title":"Megőrült Klopp a győztes gól után – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5431712-770f-4ac3-97b4-b1e1743b71a1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az elnök szerint szó sincs bezárásról, 2030-ig új stratégiával állnak elő. ","shortLead":"Az elnök szerint szó sincs bezárásról, 2030-ig új stratégiával állnak elő. ","id":"20181203_Megjelent_Meszaros_Lorinc_es_egybol_nyeresegbe_fordult_a_Matrai_Eromu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5431712-770f-4ac3-97b4-b1e1743b71a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3ca1e70-2ebc-40c7-8bf8-cdac6bcabdbf","keywords":null,"link":"/kkv/20181203_Megjelent_Meszaros_Lorinc_es_egybol_nyeresegbe_fordult_a_Matrai_Eromu","timestamp":"2018. december. 03. 12:13","title":"Megjelent Mészáros Lőrinc, és egyből nyereségbe fordult a Mátrai Erőmű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9baa43e6-c0c2-4f01-8df0-bbe024c22319","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kihalási válsággal néz szembe a Föld, amelynek növény- és állatvilága a dinoszauruszok alkonya óta nem látott ütemben pusztul – figyelmeztet Cristiana Pasca Palmer, az ENSZ Biodiverzitási Egyezményének teljesítéséért felelős ENSZ-titkárság vezetője.","shortLead":"Kihalási válsággal néz szembe a Föld, amelynek növény- és állatvilága a dinoszauruszok alkonya óta nem látott ütemben...","id":"20181202_ensz_biodiverzitas_kihalasi_valsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9baa43e6-c0c2-4f01-8df0-bbe024c22319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"affc6ee9-9d22-4904-ae0e-55b01dd82cd8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181202_ensz_biodiverzitas_kihalasi_valsag","timestamp":"2018. december. 02. 20:13","title":"Arat a csendes gyilkos: a dinoszauruszok óta nem látott ütemben pusztulnak a Földön az állatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b05469d-8733-4aff-9af8-b23a03f9c91b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Valljuk be, legtöbbünk emlékeiben az él, hogy a karácsony nem igazi karácsonyi vita nélkül. A téma bármi lehet, ebben a feszülten ünnepi időszakban tulajdonképpen a vita szikrája legalább olyan könnyen kipattan, mint a csillagszóróé. Miért ne adhatná meg ezt a szikrát egy könyv? Összeállítottuk a karácsonyi listánkat, lehet válogatni!","shortLead":"Valljuk be, legtöbbünk emlékeiben az él, hogy a karácsony nem igazi karácsonyi vita nélkül. A téma bármi lehet, ebben...","id":"20181203_Sokkal_jobb_konyvekrol_vitatkozni_mint_politikarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b05469d-8733-4aff-9af8-b23a03f9c91b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd07db50-d605-458f-8f73-8ac6f2e3bc0f","keywords":null,"link":"/kultura/20181203_Sokkal_jobb_konyvekrol_vitatkozni_mint_politikarol","timestamp":"2018. december. 03. 20:04","title":"Sokkal jobb könyvekről vitatkozni, mint politikáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"347e0e1e-08fb-4f2e-ba66-6ec61fbac2f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt budapesti amerikai ügyvivő, André Goodfriend hanukai üzenetében kritizálta, hogy elüldözték a CEU-t Magyarországról.","shortLead":"A volt budapesti amerikai ügyvivő, André Goodfriend hanukai üzenetében kritizálta, hogy elüldözték a CEU-t...","id":"20181203_Goodfriend_egyszerre_emlekezett_az_idosebb_Bushra_es_a_CEUra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=347e0e1e-08fb-4f2e-ba66-6ec61fbac2f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7122e1bd-cbe7-4b9d-bb2f-5dbcf654ecaa","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Goodfriend_egyszerre_emlekezett_az_idosebb_Bushra_es_a_CEUra","timestamp":"2018. december. 03. 09:36","title":"Goodfriend egyszerre emlékezett az idősebb Bushra és a CEU-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e367af1-3e75-4af4-bc89-e893322b90f8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A klímaváltozás mára olyan katasztrófává vált, amely globális méreteket öltött – hangoztatta a brit természettudós, David Attenborough az ENSZ lengyelországi eseményén. ","shortLead":"A klímaváltozás mára olyan katasztrófává vált, amely globális méreteket öltött – hangoztatta a brit természettudós...","id":"20181203_david_attenborough_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e367af1-3e75-4af4-bc89-e893322b90f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59d04d4b-6eb2-41af-b4d2-05933158eb77","keywords":null,"link":"/tudomany/20181203_david_attenborough_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","timestamp":"2018. december. 03. 18:43","title":"David Attenborough: Az elmúlt évezredek legnagyobb veszélye a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56ff907a-3bba-4b37-8c04-39506d678351","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Figyelem, játék! Az alábbi plakáton két hibát is elrejtettek a készítők, illetve lefelejtették a Turandot című opera magyar főszereplőjét is. ","shortLead":"Figyelem, játék! Az alábbi plakáton két hibát is elrejtettek a készítők, illetve lefelejtették a Turandot című opera...","id":"20181203_Verdi_operajakent_adja_el_a_Budapesti_Nyari_Fesztival_Puccini_Turandotjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56ff907a-3bba-4b37-8c04-39506d678351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb13dd2c-92c2-4729-9366-781c7d5d4753","keywords":null,"link":"/kultura/20181203_Verdi_operajakent_adja_el_a_Budapesti_Nyari_Fesztival_Puccini_Turandotjat","timestamp":"2018. december. 03. 14:03","title":"Puccini forog a sírjában: Verdi operájaként hirdeti a Budapesti Nyári Fesztivál a Turandotot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]