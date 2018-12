Teljesen biztos, hogy az ikonikus sportkocsi alternatív hajtáslánccal is elérhető lesz, de erre néhány évet még várnunk kell.

A Porsche az elmúlt héten leplezte le a 2012-ben kijött Porsche 911-es újgenerációs kiadását. A 991-es sorozatot váltó 992-es szériát első blikkre nehéz megkülönböztetni az elődjétől és egyelőre csak egyetlen 3 literes 6 hengeres turbós benzinmotorral érhető el, mely 450 lóerőt juttat a kerekekre. Nyílt titok azonban, hogy hamarosan számos újabb hajtással is elérhető lesz a 911-es.

Ezek közül kiemelt fontosságú lesz a hibrid változat, melynek érkeztét az elmúlt időkben többször is megerősítettek, majd pedig cáfolták, most viszont újfent arról szólnak a híradások, hogy érkezni fog ez a jelenlegi szabályozás szerint hazánkban akár zöld rendszámmal is ellátható új modell.

August Achleitner, a Porsche 911-esért felelős vezető a napokban azt nyilatkozta, hogy a 992-es sorozatot már eleve úgy tervezték meg, hogy alkalmas legyen a hibrid technika befogadására, az első hibrid 911-es érkezésére azonban még körülbelül 4 évet kell várnunk.

Az újdonság a jelenlegi Cayenne és Panamera hibridektől eltérően nem annyira a fogyasztás csökkentéséről és a környzettudatosságról, hanem sokkal inkább a teljesítmény növeléséről szólhat. Az előzetes információk szerint a hibrid 911-est nem lehet majd hálózatról tölteni és az új modell várhatóan igen fejlett energiavisszanyerő rendszert fog felvonultatni.

Elképzelhető továbbá, hogy nem egy, hanem rögtön két hibrid 911-es fog érkezni: egy a normál Carrerák szintjén, egy pedig a Turbo kategóriájában. 2025-re a tervek szerint a Porsche eladásainak már csak 50 százaléka lesz tisztán benzines, a hibrid és elektromos modellek részaránya várhatóan 25-25 százalék körül alakul majd.

© Porsche

