[{"available":true,"c_guid":"4ed237c1-5b10-4af2-bdc6-06722276c505","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A rendező kilétéről most döntött a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF).","shortLead":"A rendező kilétéről most döntött a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF).","id":"20181204_atletika_vilagbajnoksag_2023_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ed237c1-5b10-4af2-bdc6-06722276c505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7daba099-4268-4ee1-b96a-a4a828d090ba","keywords":null,"link":"/sport/20181204_atletika_vilagbajnoksag_2023_budapest","timestamp":"2018. december. 04. 12:47","title":"Budapesten lesz a 2023-as atlétika-vb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc242bf-f769-48b4-8a31-63c08efdbe28","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyenruhások vélhetően örömmel huppannak majd be az extravagáns rendőrautó volánja mögé.","shortLead":"Az egyenruhások vélhetően örömmel huppannak majd be az extravagáns rendőrautó volánja mögé.","id":"20181203_rendorauto_lett_a_tuningolt_bmw_i8as_hibrid_sportkocsibol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8dc242bf-f769-48b4-8a31-63c08efdbe28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931b6247-08d5-4bed-b361-2cb8f21d89a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181203_rendorauto_lett_a_tuningolt_bmw_i8as_hibrid_sportkocsibol","timestamp":"2018. december. 03. 13:21","title":"Rendőrautó lett a tuningolt BMW i8-as hibrid sportkocsiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az amerikai nagykövet azt is mondta, hogy nincs napirendben egy Orbán-Trump-találkozó.","shortLead":"Az amerikai nagykövet azt is mondta, hogy nincs napirendben egy Orbán-Trump-találkozó.","id":"20181204_Cornstein_szerint_Orban_es_Trump_szemelyisege_sokban_hasonlit_egymasra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab9270ab-3566-4840-8b7a-e6a08c2fa4bd","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Cornstein_szerint_Orban_es_Trump_szemelyisege_sokban_hasonlit_egymasra","timestamp":"2018. december. 04. 21:01","title":"Cornstein szerint Orbán és Trump személyisége sokban hasonlít egymásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b842d87-e01a-4f97-9314-6649b318793b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Se állati szőrt, se egzotikus állatok bőrét nem használja fel ezentúl kollekciói elkészítéséhez a Chanel. ","shortLead":"Se állati szőrt, se egzotikus állatok bőrét nem használja fel ezentúl kollekciói elkészítéséhez a Chanel. ","id":"20181204_Nagy_valtozas_jon_a_Chanelnel_tiltolistara_teszik_az_egzotikus_allatok_boret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b842d87-e01a-4f97-9314-6649b318793b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"212f1d87-34e3-494e-baa0-f2f25002ad65","keywords":null,"link":"/elet/20181204_Nagy_valtozas_jon_a_Chanelnel_tiltolistara_teszik_az_egzotikus_allatok_boret","timestamp":"2018. december. 04. 15:32","title":"Nagy változás jön a Chanelnél, tiltólistára teszik az egzotikus állatok bőrét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6354fe3a-daff-4058-81ff-78013c9b8181","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A neves Apple-elemző Ming-Chi Kuo szerint karácsonyig már elfelejthetjük az új AirPods fülhallgatót.","shortLead":"A neves Apple-elemző Ming-Chi Kuo szerint karácsonyig már elfelejthetjük az új AirPods fülhallgatót.","id":"20181203_apple_airdpods_vezetek_nelkuli_toltes_bluetooth_5","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6354fe3a-daff-4058-81ff-78013c9b8181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0286b4df-44f3-4bfb-ae31-af5d765163d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181203_apple_airdpods_vezetek_nelkuli_toltes_bluetooth_5","timestamp":"2018. december. 03. 09:41","title":"Két új AirPods is érkezik, de egy darabig várni kell még rájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ebd2516-8466-4f86-88d1-7ff1c913f7dd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha saját versenyzője is volt Taka, rosszul énekelt, nem bánta meg a döntését.\r

\r

","shortLead":"Ha saját versenyzője is volt Taka, rosszul énekelt, nem bánta meg a döntését.\r

\r

","id":"20181203_Radics_Gigi_megmagyarazza_miert_ejtette_ki_sajat_versenyzojet_az_XFaktorbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ebd2516-8466-4f86-88d1-7ff1c913f7dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e52ad8c0-9b48-46e5-963a-923c96db5079","keywords":null,"link":"/elet/20181203_Radics_Gigi_megmagyarazza_miert_ejtette_ki_sajat_versenyzojet_az_XFaktorbol","timestamp":"2018. december. 03. 09:22","title":"Radics Gigi megmagyarázza, miért ejtette ki saját versenyzőjét az X-Faktorból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf4e291e-288e-4cf9-af9e-7efa081925ea","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hétfőn megérkeznek az átutalással folyósított decemberi nyugdíjak a bankszámlákra, és a posta szintén megkezdi a kézbesítést – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára budapesti sajtótájékoztatóján.","shortLead":"Hétfőn megérkeznek az átutalással folyósított decemberi nyugdíjak a bankszámlákra, és a posta szintén megkezdi...","id":"20181203_A_decemberi_nyugdij_mar_hetfon_megerkezik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf4e291e-288e-4cf9-af9e-7efa081925ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0659a4ef-8ac7-4d38-b409-056aa815dc2d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181203_A_decemberi_nyugdij_mar_hetfon_megerkezik","timestamp":"2018. december. 03. 11:11","title":"Hétfőn érkezik a decemberi nyugdíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71c26444-a082-4918-b835-c3ea12ed00b7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy zongorista rettenetesen unta már a Jingle Bellst, úgyhogy csavart egyet rajta.","shortLead":"Egy zongorista rettenetesen unta már a Jingle Bellst, úgyhogy csavart egyet rajta.","id":"20181204_Megvan_a_kovetkezo_karacsonyi_horror_zeneje_a_Jingle_Bells_mollban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71c26444-a082-4918-b835-c3ea12ed00b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d583f5a-6d5a-4c41-aa98-f996e805b5e8","keywords":null,"link":"/kultura/20181204_Megvan_a_kovetkezo_karacsonyi_horror_zeneje_a_Jingle_Bells_mollban","timestamp":"2018. december. 04. 07:35","title":"Megvan a következő karácsonyi horror zenéje: a Jingle Bells mollban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]