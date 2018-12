Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8dc242bf-f769-48b4-8a31-63c08efdbe28","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyenruhások vélhetően örömmel huppannak majd be az extravagáns rendőrautó volánja mögé.","shortLead":"Az egyenruhások vélhetően örömmel huppannak majd be az extravagáns rendőrautó volánja mögé.","id":"20181203_rendorauto_lett_a_tuningolt_bmw_i8as_hibrid_sportkocsibol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8dc242bf-f769-48b4-8a31-63c08efdbe28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931b6247-08d5-4bed-b361-2cb8f21d89a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181203_rendorauto_lett_a_tuningolt_bmw_i8as_hibrid_sportkocsibol","timestamp":"2018. december. 03. 13:21","title":"Rendőrautó lett a tuningolt BMW i8-as hibrid sportkocsiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az atomerőmű személyzete, a rendőrség és más rendvédelmi szervek is részt vesznek az akcióban, amire a héten kerül sor.","shortLead":"Az atomerőmű személyzete, a rendőrség és más rendvédelmi szervek is részt vesznek az akcióban, amire a héten kerül sor.","id":"20181204_Vedelmi_gyakorlatot_tartanak_a_Paksi_Atomeromuben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b950b3ae-4ba3-4e10-a8a9-166d6c673d42","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Vedelmi_gyakorlatot_tartanak_a_Paksi_Atomeromuben","timestamp":"2018. december. 04. 08:55","title":"Védelmi gyakorlatot tartanak a Paksi Atomerőműben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5063750d-a46c-49f6-9a38-6103eee9dbff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetem rektora szerint elűzték őket Budapestről.","shortLead":"Az egyetem rektora szerint elűzték őket Budapestről.","id":"20181203_Hivatalos_Becsbe_koltozik_a_CEU","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5063750d-a46c-49f6-9a38-6103eee9dbff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a3906eb-31ca-4078-8787-42db187525f2","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Hivatalos_Becsbe_koltozik_a_CEU","timestamp":"2018. december. 03. 12:51","title":"Hivatalos: Bécsbe költözik a CEU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9ffd9ba-f0b5-495a-b3e5-65ea5c0f840c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnöki mentelmi jogot megszüntető törvényjavaslatot terjeszt a szenátus elé Andrés Manuel López Obrador, Mexikó új elnöke. A jelenlegi törvények értelmében ugyanis az elnököt csak hazaárulás vádjával lehet perbe fogni.","shortLead":"Az elnöki mentelmi jogot megszüntető törvényjavaslatot terjeszt a szenátus elé Andrés Manuel López Obrador, Mexikó új...","id":"20181204_Elso_intezkedesekent_megszuntetne_a_sajat_mentelmi_jogat_Mexiko_uj_elnoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9ffd9ba-f0b5-495a-b3e5-65ea5c0f840c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d04cedc5-57f5-499d-a2f4-36a243455977","keywords":null,"link":"/vilag/20181204_Elso_intezkedesekent_megszuntetne_a_sajat_mentelmi_jogat_Mexiko_uj_elnoke","timestamp":"2018. december. 04. 21:24","title":"Első intézkedéseként megszüntetné a saját mentelmi jogát Mexikó új elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6742672e-2369-4460-ac6b-b2f5b46e521c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem szükséges a többi tagállam egyetértése.","shortLead":"Nem szükséges a többi tagállam egyetértése.","id":"20181204_EU_NagyBritannia_kihatralhat_a_Brexitbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6742672e-2369-4460-ac6b-b2f5b46e521c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5328758e-1172-4ac1-a455-c34e2c884998","keywords":null,"link":"/vilag/20181204_EU_NagyBritannia_kihatralhat_a_Brexitbol","timestamp":"2018. december. 04. 10:02","title":"EU: Nagy-Britannia kihátrálhat a Brexitből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4825f109-6775-4111-a652-b29910afe31f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kamupártokról szóló hvg.hu-cikksorozat és a Mészáros Lőrinc sportmárkájáról szóló cikk szerzői nyerték el a HVG-újságíróknak létrehozott Juhász Gábor-emlékdíjat.","shortLead":"A kamupártokról szóló hvg.hu-cikksorozat és a Mészáros Lőrinc sportmárkájáról szóló cikk szerzői nyerték el...","id":"20181203_juhasz_gabor_emlekdij_2018_hvg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4825f109-6775-4111-a652-b29910afe31f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3832a5c6-4fb5-499b-9f72-6d3f1765c57b","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_juhasz_gabor_emlekdij_2018_hvg","timestamp":"2018. december. 03. 17:35","title":"Először osztották ki a Juhász Gábor-emlékdíjat a HVG újságíróinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeaacd02-7bb7-4bcf-8a10-340643a53c5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"David Cornstein az RTL Klubnak azt mondta, megpróbált Orbánnal beszélni azután, hogy a CEU közölte, meddig vár a megállapodásra, de a kormányfő nem fogadta.","shortLead":"David Cornstein az RTL Klubnak azt mondta, megpróbált Orbánnal beszélni azután, hogy a CEU közölte, meddig vár...","id":"20181203_A_CEUert_lobbizo_amerikai_nagykovetet_Orban_nem_is_fogadta_szemelyesen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eeaacd02-7bb7-4bcf-8a10-340643a53c5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b05384c5-e11b-49b2-98f7-686c670fe8e0","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_A_CEUert_lobbizo_amerikai_nagykovetet_Orban_nem_is_fogadta_szemelyesen","timestamp":"2018. december. 03. 19:47","title":"Kudarcként éli meg az amerikai nagykövet a CEU távozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk továbbra is úgy látja, már csak idő kérdése, hogy a mesterséges intelligencia legyőzze az embert. Szerinte az lehet a megoldás, ha előremenekülünk.","shortLead":"Elon Musk továbbra is úgy látja, már csak idő kérdése, hogy a mesterséges intelligencia legyőzze az embert. Szerinte...","id":"20181205_elon_musk_mesterseges_intelligencia_chip_emberiseg_jovoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba81b30-dbb9-41ca-a902-c1861821cfb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_elon_musk_mesterseges_intelligencia_chip_emberiseg_jovoje","timestamp":"2018. december. 05. 09:03","title":"Elon Musk szerint chipet kell ültetni mindenki agyába, hogy összekapcsolódjunk a mesterséges intelligenciával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]