Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fb812b11-b5a5-4e0b-b74b-fa48bfb36f16","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A jelenlegi parlamenti erőviszonyok alapján valószínűtlennek tűnik az egyezmény elfogadása.","shortLead":"A jelenlegi parlamenti erőviszonyok alapján valószínűtlennek tűnik az egyezmény elfogadása.","id":"20181206_Theresa_May_akar_el_is_maradhat_a_Brexit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb812b11-b5a5-4e0b-b74b-fa48bfb36f16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"647e6fa4-f7a3-4e98-875f-2e7c60c0fd62","keywords":null,"link":"/vilag/20181206_Theresa_May_akar_el_is_maradhat_a_Brexit","timestamp":"2018. december. 06. 10:43","title":"Theresa May: Akár el is maradhat a Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0562871e-f3b6-41b7-aa47-ababdbda012b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, új megoldás született a vidéki jelöletlen területek megjelölésére, hogy azoknak is legyen postai címük, akik ilyen helyen élnek.","shortLead":"Úgy tűnik, új megoldás született a vidéki jelöletlen területek megjelölésére, hogy azoknak is legyen postai címük, akik...","id":"20181206_facebook_massachusettsi_muszaki_egyetem_mit_mesterseges_intelligencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0562871e-f3b6-41b7-aa47-ababdbda012b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c40be33a-9b76-4083-928a-0f090297cbb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_facebook_massachusettsi_muszaki_egyetem_mit_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. december. 06. 15:03","title":"4 milliárd embernek adna lakcímet a Facebook és a világ egyik legjobb egyeteme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2871a557-75e6-401a-ba1e-b32ed731207a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyar és a román határőrök a raktérben 24 - magukat iraki és szír állampolgárnak valló - határsértőt találtak.","shortLead":"A magyar és a román határőrök a raktérben 24 - magukat iraki és szír állampolgárnak valló - határsértőt találtak.","id":"20181206_Ket_tucat_migrans_egy_torok_kamionban_a_magyarroman_hataron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2871a557-75e6-401a-ba1e-b32ed731207a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bd65c8b-a5c8-470e-a8ef-2813625e2e20","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Ket_tucat_migrans_egy_torok_kamionban_a_magyarroman_hataron","timestamp":"2018. december. 06. 09:53","title":"Két tucat migráns egy török kamionban a magyar-román határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d34711-e070-4e17-9192-02417a7ddafa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Botrányba fulladt a román parlament szerdai ülése, az ülésvezető elnök nem engedélyezte a házelnök leváltásáról szóló szavazást, az ellenzék saját szavazást bonyolított le az ülésteremben. ","shortLead":"Botrányba fulladt a román parlament szerdai ülése, az ülésvezető elnök nem engedélyezte a házelnök leváltásáról szóló...","id":"20181205_Nem_engedtek_a_szavazast_a_roman_hazelnok_levaltasarol_a_bukaresti_parlamentben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67d34711-e070-4e17-9192-02417a7ddafa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2986868a-3802-47de-bf3a-732c039aa34a","keywords":null,"link":"/vilag/20181205_Nem_engedtek_a_szavazast_a_roman_hazelnok_levaltasarol_a_bukaresti_parlamentben","timestamp":"2018. december. 05. 13:22","title":"Nem engedték a szavazást a román házelnök leváltásáról a bukaresti parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8d05f04-44e6-41a5-b1a6-875a44a02b0e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha mostanában evett, vagy enni készül, óvatosan olvasson tovább.","shortLead":"Ha mostanában evett, vagy enni készül, óvatosan olvasson tovább.","id":"20181206_Mit_keres_egy_angolna_egy_foka_orraban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8d05f04-44e6-41a5-b1a6-875a44a02b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f6adf56-c0f7-4eec-aa85-c47397a92af0","keywords":null,"link":"/elet/20181206_Mit_keres_egy_angolna_egy_foka_orraban","timestamp":"2018. december. 06. 08:42","title":"Mit keres egy angolna egy fóka orrában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baf61e37-4c5d-4f6e-be0a-841b866157e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ingyenesség vonatokra, buszokra, villamosokra vonatkozik, az egész ország területén, legkésőbb 2020 elejétől. ","shortLead":"Az ingyenesség vonatokra, buszokra, villamosokra vonatkozik, az egész ország területén, legkésőbb 2020 elejétől. ","id":"20181206_Felallt_az_uj_kormany_Luxemburgban_es_maris_kitalaltak_valamit_ingyenes_lesz_a_tomegkozledes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=baf61e37-4c5d-4f6e-be0a-841b866157e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc0b0c8a-1037-4b1f-b7bb-3386fa8c3844","keywords":null,"link":"/elet/20181206_Felallt_az_uj_kormany_Luxemburgban_es_maris_kitalaltak_valamit_ingyenes_lesz_a_tomegkozledes","timestamp":"2018. december. 06. 17:45","title":"Felállt az új kormány Luxemburgban és máris kitaláltak valamit: ingyenes lesz a tömegközledés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5988812-932e-477c-ac5c-019e434d8c0b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Közös beadványban fordultak emiatt az országgyűlés igazságügyi bizottságához. ","shortLead":"Közös beadványban fordultak emiatt az országgyűlés igazságügyi bizottságához. ","id":"20181205_Lezsak_nelkul_folytatna_a_rabszolgatorveny_rovidre_zart_vitajat_az_ellenzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5988812-932e-477c-ac5c-019e434d8c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f866d3a-3f3a-43c5-afd3-ef9a1b154f8f","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Lezsak_nelkul_folytatna_a_rabszolgatorveny_rovidre_zart_vitajat_az_ellenzek","timestamp":"2018. december. 05. 06:00","title":"Lezsák nélkül folytatná a rabszolgatörvény rövidre zárt vitáját az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9976f4a-8d66-44bf-9e9c-7a3cf552088e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Legkevesebb 1 millió hordó olajjal kell csökkenteni a termelést, ha stabil világpiacot akarunk – nyilatkozta Szaúd-Arábia olajminisztere Katowiczében, ahol részt vett az ENSZ klíma-világkonferenciáján. ","shortLead":"Legkevesebb 1 millió hordó olajjal kell csökkenteni a termelést, ha stabil világpiacot akarunk – nyilatkozta...","id":"20181205_Mikulascsomag_az_OPECtol_Nem_ajandek_buntetes_lehet_az_autosoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9976f4a-8d66-44bf-9e9c-7a3cf552088e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"396ae101-095c-42be-b242-dfb824f671aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181205_Mikulascsomag_az_OPECtol_Nem_ajandek_buntetes_lehet_az_autosoknak","timestamp":"2018. december. 05. 11:58","title":"Mikulás-csomag az OPEC-től? Nem ajándék, büntetés lehet az autósoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]