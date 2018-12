Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8fdbf6c-8bf1-4975-b0ae-88235ac650bd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Több százezer dollárt ajánlottak neki, ha egy bizonyos jelöltre szavaz a 2018-as foci-vb helyszínének kiválasztásakor.","shortLead":"Több százezer dollárt ajánlottak neki, ha egy bizonyos jelöltre szavaz a 2018-as foci-vb helyszínének kiválasztásakor.","id":"20181205_Megvesztegettek_de_vegul_hoppon_maradt_a_FIFA_korrupt_bizottsagi_tagja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8fdbf6c-8bf1-4975-b0ae-88235ac650bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a60f0d3b-1a67-4ac5-aad4-a42e9f8f90cf","keywords":null,"link":"/sport/20181205_Megvesztegettek_de_vegul_hoppon_maradt_a_FIFA_korrupt_bizottsagi_tagja","timestamp":"2018. december. 05. 16:28","title":"Megvesztegették, de végül hoppon maradt a FIFA korrupt bizottsági tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c869e4a-b60c-4f10-b2a2-7b3a1faa34e8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A hírt közlő amerikai intézet szerint Észak-Korea nemcsak egy meglévő létesítményt, de úgy tűnik, a mellette levő rakétaközpontot is bővítette.","shortLead":"A hírt közlő amerikai intézet szerint Észak-Korea nemcsak egy meglévő létesítményt, de úgy tűnik, a mellette levő...","id":"20181206_Hiaba_az_eddigi_enyhules_ujra_boviti_raketakozpontjat_EszakKorea","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c869e4a-b60c-4f10-b2a2-7b3a1faa34e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3072d6a3-1616-4f48-8574-9152be37233b","keywords":null,"link":"/vilag/20181206_Hiaba_az_eddigi_enyhules_ujra_boviti_raketakozpontjat_EszakKorea","timestamp":"2018. december. 06. 09:13","title":"Hiába az eddigi enyhülés, újra bővíti rakétaközpontját Észak-Korea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3da77112-d17a-48e5-bd6d-b262bb711513","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A szélsőséges aktivistára is emlékeznek egy éven át.","shortLead":"A szélsőséges aktivistára is emlékeznek egy éven át.","id":"20181206_A_meggyilkolt_Rozsa_Eduardonak_szentel_emlekevet_a_Magyar_Iszlam_Kozosseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3da77112-d17a-48e5-bd6d-b262bb711513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25fe9705-f3ce-4b3d-ad62-bf3e514b986f","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_A_meggyilkolt_Rozsa_Eduardonak_szentel_emlekevet_a_Magyar_Iszlam_Kozosseg","timestamp":"2018. december. 06. 09:44","title":"A meggyilkolt Rózsa Eduárdónak szentel emlékévet a Magyar Iszlám Közösség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2aaac81-d1e9-45ba-827d-39726b0862ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tavalyhoz hasonlóan most is elkészítette személyre szabott összefoglalóját a Spotify, amellyel év vége alkalmából kedveskednek a felhasználóknak. ","shortLead":"Tavalyhoz hasonlóan most is elkészítette személyre szabott összefoglalóját a Spotify, amellyel év vége alkalmából...","id":"20181206_spotify_toplista_2018_legjobb_zenek_valogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2aaac81-d1e9-45ba-827d-39726b0862ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42962594-bb44-4bf1-8d1a-3fe80d4a1d08","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_spotify_toplista_2018_legjobb_zenek_valogatas","timestamp":"2018. december. 06. 16:33","title":"A Spotify-on hallgat zenét? Nyissa meg, önnek is készítettek egy év végi válogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0219cc54-a854-4e57-b78f-fac95fe7a739","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akkor is, ha éppen egy-egy olyan focimeccs helyszínén tűnik fel, amelyen Orbán Viktor is részt vesz.","shortLead":"Akkor is, ha éppen egy-egy olyan focimeccs helyszínén tűnik fel, amelyen Orbán Viktor is részt vesz.","id":"20181206_Atlatszo_Az_OTP_magangepe_Magyarorszag_kormanya_jelolessel_repked","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0219cc54-a854-4e57-b78f-fac95fe7a739&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60a6aebe-29c5-4f9c-b924-e5f5ff2523c6","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Atlatszo_Az_OTP_magangepe_Magyarorszag_kormanya_jelolessel_repked","timestamp":"2018. december. 06. 16:39","title":"Átlátszó: Az OTP magángépe \"Magyarország kormánya\" jelöléssel repked","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66d75f54-2879-43af-b7ed-235ca18d58c5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Holdon és Marson történő paradicsomtermesztést fogja tanulmányozni az a műhold, amit a SpaceX indított útnak.","shortLead":"A Holdon és Marson történő paradicsomtermesztést fogja tanulmányozni az a műhold, amit a SpaceX indított útnak.","id":"20181205_hold_mars_paradicsomtermesztes_spacex_muhold_eu_corpis_dlr","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66d75f54-2879-43af-b7ed-235ca18d58c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"981c3178-97d3-4e86-9703-291f014dad24","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_hold_mars_paradicsomtermesztes_spacex_muhold_eu_corpis_dlr","timestamp":"2018. december. 05. 21:13","title":"Termeszthetünk-e majd paradicsomot a Holdon vagy a Marson?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ef0196b-72ba-4d14-9491-a77f9ad5ab14","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Jelenleg a jégsapka 70 százaléka szezonális jégből áll, vagyis olyan jégből, amely egy éven belül alakul ki, majd elolvad.","shortLead":"Jelenleg a jégsapka 70 százaléka szezonális jégből áll, vagyis olyan jégből, amely egy éven belül alakul ki, majd...","id":"20181207_Telen_sem_no_meg_elegge_a_sarkvideki_jegtakaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ef0196b-72ba-4d14-9491-a77f9ad5ab14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b1c747e-74dd-4d04-9808-b350652e2388","keywords":null,"link":"/tudomany/20181207_Telen_sem_no_meg_elegge_a_sarkvideki_jegtakaro","timestamp":"2018. december. 07. 13:58","title":"Télen sem nő meg eléggé a sarkvidéki jégtakaró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b96f669-1fef-4f9b-9cc6-4354f7525516","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"17 millió forint bírságot szabott ki a jegybank a Hitelcentrum Szolgáltató Kft.-re a banki és fogyasztói érdekek megsértése miatt.","shortLead":"17 millió forint bírságot szabott ki a jegybank a Hitelcentrum Szolgáltató Kft.-re a banki és fogyasztói érdekek...","id":"20181206_Matolcsyek_megbirsagoltak_a_Duna_House_lakashiteles_ceget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b96f669-1fef-4f9b-9cc6-4354f7525516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37ee6393-5401-406c-b329-2f3e1ddc0ac8","keywords":null,"link":"/kkv/20181206_Matolcsyek_megbirsagoltak_a_Duna_House_lakashiteles_ceget","timestamp":"2018. december. 06. 12:48","title":"Matolcsyék megbírságolták a Duna House hitelközvetítős cégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]