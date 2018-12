Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d98139d-1798-43c7-af4d-5e3a1dc11b9d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A faj árulójának tartják, mert félvér nőt vett feleségül.","shortLead":"A faj árulójának tartják, mert félvér nőt vett feleségül.","id":"20181207_Neonaci_csoport_buzdit_Harry_herceg_megolesere_mert_elvette_Meghan_Marklet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d98139d-1798-43c7-af4d-5e3a1dc11b9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b7895a6-08a4-404d-8f64-dc75815131cf","keywords":null,"link":"/elet/20181207_Neonaci_csoport_buzdit_Harry_herceg_megolesere_mert_elvette_Meghan_Marklet","timestamp":"2018. december. 07. 15:32","title":"Neonáci csoport buzdít Harry herceg megölésére, mert elvette Meghan Markle-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31cb304f-ecf2-45ee-b252-6e45c2a7e353","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újrahasznosítható és biológiailag lebomló szívószálat fejleszt a finn Stora Enso, a világ egyik legnagyobb papírgyára, amely a Sulapac nevű helyi startup vállalkozással együttműködve veszi fel a harcot a műanyagszennyezés globális problémájával.","shortLead":"Újrahasznosítható és biológiailag lebomló szívószálat fejleszt a finn Stora Enso, a világ egyik legnagyobb papírgyára...","id":"20181206_biologiailag_lebomlo_szivoszal_stora_enso_sulapac","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31cb304f-ecf2-45ee-b252-6e45c2a7e353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d43564f3-e2d2-454f-9307-e40a234ce816","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_biologiailag_lebomlo_szivoszal_stora_enso_sulapac","timestamp":"2018. december. 06. 08:33","title":"Nagyon jó hír: megcsinálták a biológiailag lebomló szívószálat, tavasztól már kapni is lehet majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7495b8c6-0092-48fc-8f2c-28ef2b03e51f","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Eltávolodik „nagy testvértől”, önállósodó márkaként is helyet követel magának a legnagyobb telefongyártók toplistáján a Huawei csoporthoz tartozó Honor.","shortLead":"Eltávolodik „nagy testvértől”, önállósodó márkaként is helyet követel magának a legnagyobb telefongyártók toplistáján...","id":"20181205_huawei_honor_onallo_ebrand","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7495b8c6-0092-48fc-8f2c-28ef2b03e51f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9417fd3-dee5-45ea-83de-e1af7cbc06d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_huawei_honor_onallo_ebrand","timestamp":"2018. december. 05. 20:03","title":"Nagyon rákapcsol a kis telefonmárka: 2020-ban már 100-ból 10 embernek ilyen mobilja lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"360f7149-c678-44bd-bec2-0de9fe21cffd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A héten a Qualcomm hawaii rendezvénye volt az egyik fókuszba került esemény, ugyanis sok újdonságra fény derült. Egy igen fontos információ azonban tévesen járta meg a netet.","shortLead":"A héten a Qualcomm hawaii rendezvénye volt az egyik fókuszba került esemény, ugyanis sok újdonságra fény derült...","id":"20181207_teves_forditas_nem_a_onepluse_lesz_az_elso_qualcomm_snapdragon_855_telefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=360f7149-c678-44bd-bec2-0de9fe21cffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed2307ab-28e5-4633-bbf1-586d0cb4e530","keywords":null,"link":"/tudomany/20181207_teves_forditas_nem_a_onepluse_lesz_az_elso_qualcomm_snapdragon_855_telefon","timestamp":"2018. december. 07. 13:03","title":"Kínos tévedés: nem a OnePlus lesz az első Snapdragon 855-tel érkező telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff11053c-520d-403e-8a6c-63fcdd6c0ac1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Zsolt nem volt szégyellős, kivette a Mikulás kezéből az ajándékokat, hogy ő adhassa át a beteg gyerekeknek.","shortLead":"Szabó Zsolt nem volt szégyellős, kivette a Mikulás kezéből az ajándékokat, hogy ő adhassa át a beteg gyerekeknek.","id":"20181205_Hatterbe_szoritotta_a_Mikulast_a_fideszes_kepviselo_a_hatvani_korhaz_gyerekosztalyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff11053c-520d-403e-8a6c-63fcdd6c0ac1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3ff834a-ebec-4fcc-9374-56e5e612a679","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Hatterbe_szoritotta_a_Mikulast_a_fideszes_kepviselo_a_hatvani_korhaz_gyerekosztalyan","timestamp":"2018. december. 05. 17:28","title":"Háttérbe szorította a Mikulást a fideszes képviselő a hatvani kórház gyerekosztályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"884cd911-8515-4a68-aae4-fcaaed7ef6d5","c_author":"Kovács Gábor","category":"elet","description":"Lehet, hogy merész húzás éppen télen előhuzakodni gyümölcsös sörökkel. De az is meglehet, pont annak örülnek az ilyesmire gerjedő sörisszák, hogy ilyen tájt is számíthatnak újdonságra. A napokban debütált új csatosokat akár a Mikulás is hozhatta volna nekik.\r

\r

","shortLead":"Lehet, hogy merész húzás éppen télen előhuzakodni gyümölcsös sörökkel. De az is meglehet, pont annak örülnek...","id":"20181206_Sorok_a_gyumolcsosbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=884cd911-8515-4a68-aae4-fcaaed7ef6d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0072c9a3-fd30-43ae-b775-8f135e2f70a2","keywords":null,"link":"/elet/20181206_Sorok_a_gyumolcsosbol","timestamp":"2018. december. 06. 16:46","title":"Sörök a gyümölcsösből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74d80d84-b6f2-4951-9127-4f886e2d4f03","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ha eddig valaki letett kétmillió fontot, akkor bejuthatott az Egyesült Királyságba, ahol aztán meg is hosszabbították a tartózkodási engedélyét, mert azt gondolta a mindenkori kormány: ezzel használ a hazai gazdaságnak. ","shortLead":"Ha eddig valaki letett kétmillió fontot, akkor bejuthatott az Egyesült Királyságba, ahol aztán meg is hosszabbították...","id":"20181206_Pofon_Putyin_oligarchainak_London_felfuggeszti_a_szupergazdagok_importjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74d80d84-b6f2-4951-9127-4f886e2d4f03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc94fc11-92d9-4b0f-a852-db99d0b97531","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181206_Pofon_Putyin_oligarchainak_London_felfuggeszti_a_szupergazdagok_importjat","timestamp":"2018. december. 06. 11:46","title":"Pofon Putyin oligarcháinak, London felfüggeszti a szupergazdagok importját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82415de0-a199-4ee1-9aa0-4d99c25aefd3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az alkalmazottak éppen cseppfolyósított gázt töltöttek át egy teherautóból.","shortLead":"Az alkalmazottak éppen cseppfolyósított gázt töltöttek át egy teherautóból.","id":"20181205_Robbanas_tortent_egy_olasz_benzinkuton_ketten_meghaltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82415de0-a199-4ee1-9aa0-4d99c25aefd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52aaede9-b033-4e79-b4d1-661d9c26823c","keywords":null,"link":"/vilag/20181205_Robbanas_tortent_egy_olasz_benzinkuton_ketten_meghaltak","timestamp":"2018. december. 05. 18:37","title":"Robbanás történt egy olasz benzinkúton, ketten meghaltak – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]