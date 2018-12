Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Karácsonyi dalt írtak a Brexitről – videó
A dal szerzője egy brit reklámügynökség, amely arra próbál rávilágítani, mi mindent veszít Nagy-Britannia, ha kilép az Európai Unióból.
2018. december. 10. 09:30

Magyarország nem szolgáltatja vissza a zsidó műkincseket
Blinken ex-nagykövet olvasói levélben erősítette meg: a magyar kormányok nem tartják be a washingtoni megállapodást.
2018. december. 09. 21:03

Elpusztult Roger, a robusztus ausztrál kenguru
Az állat csaknem két méter magas és 90 kilós volt, 12 évvel ezelőtt anyja holtteste mellől mentették meg.
2018. december. 10. 05:52

"Miért zúg a csekély számú tömeg?" - folyamatosak a bekiabálások, Kövér osztja az ellenzéket
Hamar elkezdődött a cirkusz a Parlamentben.
2018. december. 10. 13:42

CDU: Merkel kritikusaival is tárgyal az új elnök a migrációról
Annegret Kramp-Karrenbauer a menekültügyet és a biztonság kérdését tartja prioritásának.
2018. december. 09. 14:39

A Bazilikára vetítette ki Gergő, feleségül megy-e hozzá Ninetta
Adventi csoda Budapesten.
2018. december. 10. 15:39

Elhalasztják a szavazást a Brexit-megállapodásról
A brit miniszterelnök megerősítette: nem voksolnak holnap a a dokumentumról.
2018. december. 10. 16:44

Folyamatos füttyögés és bekiabálás volt a parlamentben, az ellenzék kivonult
A rabszolgatörvény megszavazását akadályozta volna az ellenzék, de a Fidesz lesöpörte a javaslatot, hatalmas a hangzavar a Parlamentben, egy képviselőt kizárt Kövér. Többeknek büntetést ígért.
2018. december. 10. 14:52 ","shortLead":"Hamar elkezdődött a cirkusz a Parlamentben. ","id":"20181210_napirend_elott_kover","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b3e9911-4805-4094-b737-9570b9bf4139","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_napirend_elott_kover","timestamp":"2018. december. 10. 13:42","title":"\"Miért zúg a csekély számú tömeg?\" - folyamatosak a bekiabálások, Kövér osztja az ellenzéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"284f195d-3ca6-440c-a58f-3e80bce35bd5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Annegret Kramp-Karrenbauer a menekültügyet és a biztonság kérdését tartja prioritásának.","shortLead":"Annegret Kramp-Karrenbauer a menekültügyet és a biztonság kérdését tartja prioritásának.","id":"20181209_CDU_Merkel_kritikusaival_is_targyal_az_uj_elnok_a_migraciorol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=284f195d-3ca6-440c-a58f-3e80bce35bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"036276b1-dc4b-4e41-ae74-64e4fa216f3e","keywords":null,"link":"/vilag/20181209_CDU_Merkel_kritikusaival_is_targyal_az_uj_elnok_a_migraciorol","timestamp":"2018. december. 09. 14:39","title":"CDU: Merkel kritikusaival is tárgyal az új elnök a migrációról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1a44d9a-a49b-4400-9c1d-b43ad3adafe1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Adventi csoda Budapesten.","shortLead":"Adventi csoda Budapesten.","id":"20181210_A_Bazilikara_vetitette_ki_Gergo_felesegul_megye_hozza_Ninetta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1a44d9a-a49b-4400-9c1d-b43ad3adafe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed0b8c6d-d137-42a7-aa87-f18772556b76","keywords":null,"link":"/elet/20181210_A_Bazilikara_vetitette_ki_Gergo_felesegul_megye_hozza_Ninetta","timestamp":"2018. december. 10. 15:39","title":"A Bazilikára vetítette ki Gergő, feleségül megy-e hozzá Ninetta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a47a346-99fa-428f-ab0c-6c6b635da6a9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brit miniszterelnök megerősítette: nem voksolnak holnap a a dokumentumról.","shortLead":"A brit miniszterelnök megerősítette: nem voksolnak holnap a a dokumentumról.","id":"20181210_elhalasztjak_a_szavazast_a_brexit_megallapodasrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a47a346-99fa-428f-ab0c-6c6b635da6a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"310d55d1-2e6e-4934-8ad1-9f08e071231f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181210_elhalasztjak_a_szavazast_a_brexit_megallapodasrol","timestamp":"2018. december. 10. 16:44","title":"Elhalasztják a szavazást a Brexit-megállapodásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08e3b9d8-70ed-45d0-8e42-07f117526f60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rabszolgatörvény megszavazását akadályozta volna az ellenzék, de a Fidesz lesöpörte a javaslatot, hatalmas a hangzavar a Parlamentben, egy képviselőt kizárt Kövér. Többeknek büntetést ígért.","shortLead":"A rabszolgatörvény megszavazását akadályozta volna az ellenzék, de a Fidesz lesöpörte a javaslatot, hatalmas...","id":"20181210_parlament_napirend_ellenzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08e3b9d8-70ed-45d0-8e42-07f117526f60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e61b9433-efb8-47cd-906e-fddbfc668377","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_parlament_napirend_ellenzek","timestamp":"2018. december. 10. 14:52","title":"Folyamatos füttyögés és bekiabálás volt a parlamentben, az ellenzék kivonult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]