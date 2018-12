Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a13cf02e-db4b-4fb8-a237-5541217ce5b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK elnöke ételt osztott a Blahán, miközben párttársai az MTVA épületében tiltakoznak.","shortLead":"A DK elnöke ételt osztott a Blahán, miközben párttársai az MTVA épületében tiltakoznak.","id":"20181217_Gyurcsany_Kibontakozott_az_ellenallas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a13cf02e-db4b-4fb8-a237-5541217ce5b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaa15351-d9fa-473e-9446-ebbe764a72f0","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Gyurcsany_Kibontakozott_az_ellenallas","timestamp":"2018. december. 17. 12:03","title":"Gyurcsány: Kibontakozott az ellenállás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7109ca8e-8c33-4809-9283-2da9cf4e803a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A problémát az jelenti, hogy a rendszer megfogja ugyan a műanyagot, de nem tartja meg. ","shortLead":"A problémát az jelenti, hogy a rendszer megfogja ugyan a műanyagot, de nem tartja meg. ","id":"20181215_szemetcsapda_csendes_ocean_szeme_hulladek_ocean_cleanup","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7109ca8e-8c33-4809-9283-2da9cf4e803a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffbc8c1c-e67e-4683-b7a4-50d6e4114f9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181215_szemetcsapda_csendes_ocean_szeme_hulladek_ocean_cleanup","timestamp":"2018. december. 15. 18:33","title":"Nem jött be a nagyszabású terv: nem jól működik az óceán szemétcsapdája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9ecb0be-c6a0-494d-b578-2e57e7e3b468","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közös szakmai vezetés alá vonják a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó mezőgazdasági cégeket, a Talentis Agro Holding az ország egyik legnagyobb mezőgazdasági és élelmiszeripari konszernje lesz - írja a hétfői Világgazdaság.","shortLead":"Közös szakmai vezetés alá vonják a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó mezőgazdasági cégeket, a Talentis Agro...","id":"20181217_Meszaros_Lorinc_oriasi_elelmiszeripari_holdingot_hozott_letre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9ecb0be-c6a0-494d-b578-2e57e7e3b468&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"975b1b0c-0990-4b92-9f54-61978277ef9b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181217_Meszaros_Lorinc_oriasi_elelmiszeripari_holdingot_hozott_letre","timestamp":"2018. december. 17. 09:08","title":"Mészáros Lőrinc óriási élelmiszeripari holdingot hozott létre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6af8bea-01e7-4781-9f4b-21f3f994e982","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit parlamenti képviselők a kezdetek óta kitartóan vizsgálják a Facebook adatvédelmi incidenseit. Belsős dokumentumokból most ismét aggályos dolgokra derült fény. ","shortLead":"A brit parlamenti képviselők a kezdetek óta kitartóan vizsgálják a Facebook adatvédelmi incidenseit. Belsős...","id":"20181217_facebook_mark_zuckerberg_cambridge_analytica_adatgyujtes_felhasznaloi_adatok_six4three_pikinis_orosz_beavatkozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6af8bea-01e7-4781-9f4b-21f3f994e982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3dc33c5-16a3-4bb6-92d5-52d7396fd34a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181217_facebook_mark_zuckerberg_cambridge_analytica_adatgyujtes_felhasznaloi_adatok_six4three_pikinis_orosz_beavatkozas","timestamp":"2018. december. 17. 10:03","title":"Van az a pénz: volt idő, mikor a Facebook jó pénzért eladta volna az adatainkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e833548-0c54-4659-9ccf-6e58d854831e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A munka törvénykönyvének módosítása ellen tiltakozó levelet adott át a Köztársasági Elnöki Hivatalnak a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke, aki a tartós sztrájkot is elképzelhetőnek tartja.\r

","shortLead":"A munka törvénykönyvének módosítása ellen tiltakozó levelet adott át a Köztársasági Elnöki Hivatalnak a Magyar...","id":"20181215_Az_allamfonel_tiltakozott_a_szakszervezetek_szovetsege_a_rabszolgatorveny_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e833548-0c54-4659-9ccf-6e58d854831e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d69678c7-b45e-4855-ae27-205d6c46e2ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181215_Az_allamfonel_tiltakozott_a_szakszervezetek_szovetsege_a_rabszolgatorveny_ellen","timestamp":"2018. december. 15. 13:47","title":"Az államfőnél tiltakozott a szakszervezetek szövetsége a rabszolgatörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2d441b5-4d20-413e-9a01-b09a51c9914a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A társaság amiatt fordult bírósághoz, hogy a földtörvényre hivatkozva felbontották a vele kötött hosszú távú földbérleti szerződést.","shortLead":"A társaság amiatt fordult bírósághoz, hogy a földtörvényre hivatkozva felbontották a vele kötött hosszú távú...","id":"20181217_Egymilliardot_fizet_az_allam_ugyvedekre_egy_agrarceg_elleni_perben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2d441b5-4d20-413e-9a01-b09a51c9914a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d58dfbe-a775-472f-90c5-7e01236860ae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181217_Egymilliardot_fizet_az_allam_ugyvedekre_egy_agrarceg_elleni_perben","timestamp":"2018. december. 17. 05:41","title":"Egymilliárdot fizet az állam ügyvédekre egy agrárcég elleni perben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88b90820-b3ee-4da0-aa50-e01f9aa79c7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselők viselkedése, fenyegető magatartása félelmet keltett a közmédia munkavállalóiban – írják.","shortLead":"A képviselők viselkedése, fenyegető magatartása félelmet keltett a közmédia munkavállalóiban – írják.","id":"20181217_Az_MTVA_feljelentette_Hadhazyekat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88b90820-b3ee-4da0-aa50-e01f9aa79c7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a473dece-bfe1-4433-b09c-9a594c8e3752","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Az_MTVA_feljelentette_Hadhazyekat","timestamp":"2018. december. 17. 10:07","title":"Az MTVA feljelentette Hadházyékat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19cb36d6-ca1c-4130-82c7-3c92aa6f6689","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Mátrában még nem, de Visegrádon, Eplényben és a pécsi Misina tetőn is fel lehet már csatolni a léceket. Megnyitott a hazai sípályák többsége. ","shortLead":"A Mátrában még nem, de Visegrádon, Eplényben és a pécsi Misina tetőn is fel lehet már csatolni a léceket. Megnyitott...","id":"20181217_Koran_nyitottak_a_haza_sipalyak_mar_az_orszag_harom_pontjan_is_lehet_sielni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19cb36d6-ca1c-4130-82c7-3c92aa6f6689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0608535c-6e7c-47a9-bd74-a21c887a3205","keywords":null,"link":"/elet/20181217_Koran_nyitottak_a_haza_sipalyak_mar_az_orszag_harom_pontjan_is_lehet_sielni","timestamp":"2018. december. 17. 10:04","title":"Korán nyitottak a hazai sípályák, már az ország három pontján is lehet síelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]