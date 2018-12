Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"379855a7-366e-487a-af64-14aacf8dbad9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Túlnyomóan borult időre számíthatunk, legfeljebb néhol szakadozhat fel átmenetileg a felhőzet. ","shortLead":"Túlnyomóan borult időre számíthatunk, legfeljebb néhol szakadozhat fel átmenetileg a felhőzet. ","id":"20181217_borult_kodos_nap_var_rank","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=379855a7-366e-487a-af64-14aacf8dbad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e3376d5-b7af-409f-a515-ca0da70e3d1e","keywords":null,"link":"/idojaras/20181217_borult_kodos_nap_var_rank","timestamp":"2018. december. 17. 05:51","title":"Borult, ködös nap vár ránk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb43abd5-0949-49a3-b795-4e6874289b63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár szerint Juncker \"isiásza\" miatt keveri a műfajokat.","shortLead":"A nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár szerint Juncker \"isiásza\" miatt keveri a műfajokat.","id":"20181215_Kovacs__Juncker_osszekeveri_az_alhirt_a_velemennyel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb43abd5-0949-49a3-b795-4e6874289b63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eb6a54f-ab32-4724-812e-e7be21253a16","keywords":null,"link":"/itthon/20181215_Kovacs__Juncker_osszekeveri_az_alhirt_a_velemennyel","timestamp":"2018. december. 15. 12:25","title":"Kovács Zoltán: Juncker összekeveri az álhírt a véleménnyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cf98d5b-0e43-42c2-9e93-bd7ca2cd050d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung után a Huawei is lerántotta a leplet az utolsó 2018-as telefonjáról, a Nova 4-ről, ami már a 2019-es technológiát kapta meg.","shortLead":"A Samsung után a Huawei is lerántotta a leplet az utolsó 2018-as telefonjáról, a Nova 4-ről, ami már a 2019-es...","id":"20181217_huawei_nova_4_okostelefon_lyukasztott_kijelzo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4cf98d5b-0e43-42c2-9e93-bd7ca2cd050d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e616f1-16f4-45cb-8524-695a2cc4d2e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181217_huawei_nova_4_okostelefon_lyukasztott_kijelzo","timestamp":"2018. december. 17. 09:33","title":"Beérték a Samsungot: itt a Huawei első, lyukasztott kijelzős mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90d54830-6461-4a9e-8bbe-8a28d0c15f72","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Nem mindennapos meccset láttak a skót drukkerek a Scottish Premiership-ben. De mielőtt összefoglaljuk röviden, mi történt a Livingston-Hearts derbin, megtudhatjuk, hogyan győzött az Öreg Hölgy. ","shortLead":"Nem mindennapos meccset láttak a skót drukkerek a Scottish Premiership-ben. De mielőtt összefoglaljuk röviden, mi...","id":"20181215_Focicsoda_Skociaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90d54830-6461-4a9e-8bbe-8a28d0c15f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb960ee-f74c-4b2b-9d50-d3d0c225c020","keywords":null,"link":"/sport/20181215_Focicsoda_Skociaban","timestamp":"2018. december. 15. 22:44","title":"Ronaldo góljával legyőzte városi riválisát a Juventus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2dde2b7-e518-40ff-8adb-8382d2008d9b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egész nap kitartóan havazik a fővárosban, már a szánkózók is megjelentek. ","shortLead":"Egész nap kitartóan havazik a fővárosban, már a szánkózók is megjelentek. ","id":"20181215_havazas_budapest_szepseg_fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2dde2b7-e518-40ff-8adb-8382d2008d9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01454507-8656-45e0-845c-4e59a4d882a0","keywords":null,"link":"/elet/20181215_havazas_budapest_szepseg_fotok","timestamp":"2018. december. 15. 18:10","title":"Megszépítette Budapestet az első igazi hó – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"203a5660-796a-4e29-aa95-d0c2ac2384f5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181215_Ez_borzasztooo__25_eves_az_Apa_kocsit_hajt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=203a5660-796a-4e29-aa95-d0c2ac2384f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b15c05d1-1cfb-46d1-b6d1-b14afbfee9c4","keywords":null,"link":"/kultura/20181215_Ez_borzasztooo__25_eves_az_Apa_kocsit_hajt","timestamp":"2018. december. 15. 22:03","title":"Ez borzasztóóó – 25 éves az Apa kocsit hajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6187b4fc-b951-407d-bd51-dccfb6704f1d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tarlós István főpolgármester (Fidesz-KDNP) szerint az ellenzéki előválasztás egy blöff, mert ha az ellenzéknek valóban kétharmada lenne Budapesten - ahogy az országgyűlési választás óta hallani lehet -, mindegy lenne, kit indítanak főpolgármester-jelöltként a jövő évi önkormányzati választásokon.","shortLead":"Tarlós István főpolgármester (Fidesz-KDNP) szerint az ellenzéki előválasztás egy blöff, mert ha az ellenzéknek valóban...","id":"20181216_Tarlos_is_az_ellenzeket_ekezi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6187b4fc-b951-407d-bd51-dccfb6704f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d88bc3-5ecb-4260-90c5-a9b50c4ac6e3","keywords":null,"link":"/itthon/20181216_Tarlos_is_az_ellenzeket_ekezi","timestamp":"2018. december. 16. 08:10","title":"Tarlós is az ellenzéket ekézi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46aae7a3-4039-4f74-a87f-fd4f325847fe","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A sorsolás értelmében a magyar csapat Ausztria együttesével találkozik a jövő decemberi, kumamotói világbajnokság selejtezőjében.","shortLead":"A sorsolás értelmében a magyar csapat Ausztria együttesével találkozik a jövő decemberi, kumamotói világbajnokság...","id":"20181215_kezilabda_vilagbajnoksag_magyar_valogatott_ausztria_sorsolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46aae7a3-4039-4f74-a87f-fd4f325847fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff532371-f14d-4e8b-85fb-14dbe3f8ebe1","keywords":null,"link":"/sport/20181215_kezilabda_vilagbajnoksag_magyar_valogatott_ausztria_sorsolas","timestamp":"2018. december. 15. 17:30","title":"Kézilabda-vb: őket kell legyőznie a női válogatottnak a selejtezőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]