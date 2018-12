Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4a88eba-d3c3-4dfd-889d-c501b78a7bcc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdán Egerben, Nyíregyházán, Vácon és Debrecenben, valamint Bécsben és Varsóban tartottak tiltakozó megmozdulásokat.","shortLead":"Szerdán Egerben, Nyíregyházán, Vácon és Debrecenben, valamint Bécsben és Varsóban tartottak tiltakozó megmozdulásokat.","id":"20181220_videken_kulfoldon_is_tuntettek_az_orban_kormany_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4a88eba-d3c3-4dfd-889d-c501b78a7bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4dc837f-b991-4644-804f-0239c3fcc4e1","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_videken_kulfoldon_is_tuntettek_az_orban_kormany_ellen","timestamp":"2018. december. 20. 05:30","title":"Vidéken, külföldön is tüntettek a kormány ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1366595-71c6-46d2-afd8-f750ef5bc71a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A modern korban gyorsabban változtatta az embert az evolúció, mint korábban bármikor: az orvostudomány és a technológia nem állította meg, hanem felgyorsította az evolúciót – állapította meg Philipp Mitteröcker bécsi biológus.","shortLead":"A modern korban gyorsabban változtatta az embert az evolúció, mint korábban bármikor: az orvostudomány és a technológia...","id":"20181221_gyorsulo_evolucio_orvostudomany_technologia_philipp_mitterocker","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1366595-71c6-46d2-afd8-f750ef5bc71a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a86566ea-1791-4435-8fe3-96c487e81a4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181221_gyorsulo_evolucio_orvostudomany_technologia_philipp_mitterocker","timestamp":"2018. december. 21. 17:03","title":"„A felegyenesedett járás egyensúlyozó mutatvánnyá változtatta a szülést”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdece891-a763-40da-98aa-b8e28ab35bc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt elnöke az ATV-ben beszélt a pénteki békemenetről, és arról is, mennyi mindent köszönhetnek a kormánynak.","shortLead":"A párt elnöke az ATV-ben beszélt a pénteki békemenetről, és arról is, mennyi mindent köszönhetnek a kormánynak.","id":"20181221_Ketfarku_Ha_Ader_meggondolja_magat_kolcsonadjuk_az_idogepunket_hogy_visszavonhassa_alairasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdece891-a763-40da-98aa-b8e28ab35bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83c01776-b7b3-4af0-8b82-53fb57ef22ea","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_Ketfarku_Ha_Ader_meggondolja_magat_kolcsonadjuk_az_idogepunket_hogy_visszavonhassa_alairasat","timestamp":"2018. december. 21. 06:15","title":"Kétfarkú: Ha Áder meggondolja magát, kölcsönadjuk az időgépünket, hogy visszavonhassa aláírását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b860bee0-e7d4-4ee8-8e0e-8e6059007bd7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Észak-Alföldön a már most is fennálló erős köd miatt, északkeleten és délnyugaton a közelgő hó és ónos eső miatt adott ki figyelmeztetést az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Az Észak-Alföldön a már most is fennálló erős köd miatt, északkeleten és délnyugaton a közelgő hó és ónos eső miatt...","id":"20181220_Kod_havazas_onos_eso__az_orszag_felere_figyelmeztetest_adtak_ki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b860bee0-e7d4-4ee8-8e0e-8e6059007bd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cd74ad2-4d75-4345-a09a-5ca6f20a025a","keywords":null,"link":"/elet/20181220_Kod_havazas_onos_eso__az_orszag_felere_figyelmeztetest_adtak_ki","timestamp":"2018. december. 20. 11:31","title":"Köd, havazás, ónos eső – az ország felére figyelmeztetést adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe8a8335-5654-4a27-873f-a3325a5768f8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Bemutatták, milyen tervek érkeztek az atlétikai vb-re épülő stadion környékének pályázatára.","shortLead":"Bemutatták, milyen tervek érkeztek az atlétikai vb-re épülő stadion környékének pályázatára.","id":"20181219_Fotok_igy_nezne_ki_Budapest_uj_varosnegyede","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe8a8335-5654-4a27-873f-a3325a5768f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aa9759c-9814-411f-b048-f8c845c29cf9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181219_Fotok_igy_nezne_ki_Budapest_uj_varosnegyede","timestamp":"2018. december. 19. 19:38","title":"Fotók: így nézne ki Budapest új városnegyede","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d49a4d41-d086-48f0-af5f-e00beda81439","c_author":"Balogh Csaba","category":"itthon","description":"A hatóságok segítségével összesen 29 kutyát, köztük sok labrador retrievert mentettek ki állatvédők egy gyulai szaporítótelepről kedden délután. A helyszínen szörnyű körülmények uralkodtak, már nem minden állatot találtak életben.","shortLead":"A hatóságok segítségével összesen 29 kutyát, köztük sok labrador retrievert mentettek ki állatvédők egy gyulai...","id":"20181220_gyulai_szaporitotelep_allatmentes_kobzas_retriever_rescue","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d49a4d41-d086-48f0-af5f-e00beda81439&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b337f30c-6006-40cf-a0ae-b13b967dc149","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_gyulai_szaporitotelep_allatmentes_kobzas_retriever_rescue","timestamp":"2018. december. 20. 09:38","title":"29 kutyát mentettek ki a gyulai rémálomból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275117b7-16af-4f54-8a52-6ce5996160e9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új tanulmány szerint nincsenek bizonyítékok a globális felmelegedés jelentős szünetelésére vagy lassulására. ","shortLead":"Egy új tanulmány szerint nincsenek bizonyítékok a globális felmelegedés jelentős szünetelésére vagy lassulására. ","id":"20181221_globalis_felmelegedes_szunetelese_elmelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=275117b7-16af-4f54-8a52-6ce5996160e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"247a9ccb-c490-4165-a6d7-dfbc558b3496","keywords":null,"link":"/tudomany/20181221_globalis_felmelegedes_szunetelese_elmelet","timestamp":"2018. december. 21. 12:03","title":"Nézze meg a saját szemével: ennyire „lassul” a globális felmelegedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe217848-11d4-4be7-9bcc-e3b0209615b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közben több minisztérium és állami hivatal alkalmazottai prémium nélkül maradtak.","shortLead":"Közben több minisztérium és állami hivatal alkalmazottai prémium nélkül maradtak.","id":"20181220_Meses_ev_vegi_jutalmat_kaptak_az_MNB_dolgozoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe217848-11d4-4be7-9bcc-e3b0209615b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed717d12-e4b4-4615-a61f-d8cd3ab5b539","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Meses_ev_vegi_jutalmat_kaptak_az_MNB_dolgozoi","timestamp":"2018. december. 20. 15:43","title":"Mesés év végi jutalmat kaptak az MNB dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]