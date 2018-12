Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56fbe0b3-a08a-4ae4-860f-55f299be13ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Összesen 2,6 milliárd forintból hozzák ki a tanuszodák üzemeltetését.","shortLead":"Összesen 2,6 milliárd forintból hozzák ki a tanuszodák üzemeltetését.","id":"20181219_Kihirdettek_ki_uzemeltetheti_az_orszag_tanuszodait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56fbe0b3-a08a-4ae4-860f-55f299be13ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"113ebf27-6608-4706-897b-b225c7a8a45f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181219_Kihirdettek_ki_uzemeltetheti_az_orszag_tanuszodait","timestamp":"2018. december. 19. 19:58","title":"Kihirdették, ki üzemeltetheti az ország tanuszodáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cf1c949-f69e-4c30-b32e-29b1f22ff6e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ittassága időleges tudatzavarral járt, ami átmeneti elmebetegségi állapotnak tekinthető.","shortLead":"Az ittassága időleges tudatzavarral járt, ami átmeneti elmebetegségi állapotnak tekinthető.","id":"20181220_Koros_reszegsege_miatt_enyhebb_buntetest_kaphat_Makai_Viktoria_tamadoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cf1c949-f69e-4c30-b32e-29b1f22ff6e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf880972-dc62-489b-acf1-c07704615bba","keywords":null,"link":"/elet/20181220_Koros_reszegsege_miatt_enyhebb_buntetest_kaphat_Makai_Viktoria_tamadoja","timestamp":"2018. december. 20. 09:33","title":"Kóros részegsége miatt enyhébb büntetést kaphat Makai Viktória támadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4d2926-d44c-4797-8ab2-ca4417660041","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple alkalmazásboltja még 2008-ban indult el, akkor sokan nem reméltek tőle semmit. De indítói már az elején sejtették, hogy nagyot szól majd az újdonság.","shortLead":"Az Apple alkalmazásboltja még 2008-ban indult el, akkor sokan nem reméltek tőle semmit. De indítói már az elején...","id":"20181220_steve_jobs_joslata_apple_app_store_alkalmazas_ios","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd4d2926-d44c-4797-8ab2-ca4417660041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15285fba-7eef-46b7-a74b-57d7a67e73e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181220_steve_jobs_joslata_apple_app_store_alkalmazas_ios","timestamp":"2018. december. 20. 10:03","title":"Hát, ez bejött: Steve Jobs már 2008-ban megjósolta, mekkorát szól majd az App Store","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0992b184-f580-4659-8a61-4a60232b776d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy-egy parkolóban akár 4 autót is lehet majd egyszerre tölteni. ","shortLead":"Egy-egy parkolóban akár 4 autót is lehet majd egyszerre tölteni. ","id":"20181219_Az_elektromos_autosokat_celozta_meg_az_Aldi_123_parkoloban_lesznek_toltesi_pontok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0992b184-f580-4659-8a61-4a60232b776d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ba81b8f-53ab-41f4-950f-9782890fe055","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181219_Az_elektromos_autosokat_celozta_meg_az_Aldi_123_parkoloban_lesznek_toltesi_pontok","timestamp":"2018. december. 19. 14:29","title":"Az elektromos autósokat célozta meg az Aldi, 123 parkolóban lesznek töltési pontok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17352bfa-9bc4-4257-9f27-5114851b9af0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Korábban úgy volt, se a Sláger FM, se a Music FM – a két leghallgatottabb megmaradt nem NER-rádió, frekvenciáját nem hosszabbítja meg a miédiahatóság. Előbbi most mégis túlélhet. Már ha nekik is megengedik azt a trükköt, amit Andy Vajna rádiójának szabadott.","shortLead":"Korábban úgy volt, se a Sláger FM, se a Music FM – a két leghallgatottabb megmaradt nem NER-rádió, frekvenciáját nem...","id":"20181220_Trukkel_menekulhet_meg_a_Slager_FM_ha_nem_szol_kozbe_a_Mediatanacs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17352bfa-9bc4-4257-9f27-5114851b9af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a29be6db-419d-4361-891b-e3711fefe903","keywords":null,"link":"/kultura/20181220_Trukkel_menekulhet_meg_a_Slager_FM_ha_nem_szol_kozbe_a_Mediatanacs","timestamp":"2018. december. 20. 13:28","title":"Megmenekül a Sláger FM, már ha nekik is megengedi a Médiatanács, amit Vajnáéknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92097451-9696-4370-bb8a-baaeeee7942f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kérik, hogy csökkentsék a szilárd- és olajtüzelésű berendezések használatát, az autózás helyett használják a tömegközlekedést. Ha a helyzet tovább romlik, a gépjárműhasználatot is korlátozzák. Gyermekek, időskorúak, krónikus betegek számára rövid ideig is veszélyes lehet a szabadban tartózkodás.","shortLead":"Kérik, hogy csökkentsék a szilárd- és olajtüzelésű berendezések használatát, az autózás helyett használják...","id":"20181220_Budapesten_elrendeltek_a_szmogriado_tajekoztatasi_fokozatat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92097451-9696-4370-bb8a-baaeeee7942f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aea17a55-4fd7-44fd-a0b0-f9730522ddf4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Budapesten_elrendeltek_a_szmogriado_tajekoztatasi_fokozatat","timestamp":"2018. december. 20. 05:32","title":"Csapnivaló a levegő Budapesten, elrendelték a szmogriadó tájékoztatási fokozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f662f55a-e325-4496-be9e-e14395090c39","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A városvezetés a főszerkesztő tudta nélkül vonta meg a hozzáférését, így dolgozni sem tudott. Az újságíró másnap felmondott.","shortLead":"A városvezetés a főszerkesztő tudta nélkül vonta meg a hozzáférését, így dolgozni sem tudott. Az újságíró másnap...","id":"20181219_Letiltottak_a_szerkesztosegi_rendszerrol_a_kaposvari_ujsagirot_aki_a_tuloratorveny_elleni_tuntetesrol_akart_irni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f662f55a-e325-4496-be9e-e14395090c39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e7b027-342e-456c-ac28-9f8405074cd1","keywords":null,"link":"/kultura/20181219_Letiltottak_a_szerkesztosegi_rendszerrol_a_kaposvari_ujsagirot_aki_a_tuloratorveny_elleni_tuntetesrol_akart_irni","timestamp":"2018. december. 19. 13:50","title":"Letiltották a szerkesztőségi rendszerről a kaposvári újságírót, aki a túlóratörvény elleni tüntetésről akart írni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"999b8bea-b722-4d66-a3d0-0d195cae2773","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Magyarország a háborús konfliktusok sújtotta térségben több ezer családon segített, iskolát, kórházat, templomot épített – mondta a külügyi államtitkár.","shortLead":"Magyarország a háborús konfliktusok sújtotta térségben több ezer családon segített, iskolát, kórházat, templomot...","id":"20181220_Magyaramerikai_megallapodas_az_uldozott_keresztenyek_vedelmerol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=999b8bea-b722-4d66-a3d0-0d195cae2773&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5a78a35-fee1-4d91-b5bb-f513609a21e8","keywords":null,"link":"/vilag/20181220_Magyaramerikai_megallapodas_az_uldozott_keresztenyek_vedelmerol","timestamp":"2018. december. 20. 08:52","title":"Magyar-amerikai megállapodás az üldözött keresztények védelméről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]