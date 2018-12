Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Bár még papíron is albérletként említjük a kiadó ingatlant, annak tiszta formája alig létezik Magyarországon. 2018. december. 20. 13:10 Bérlet vagy albérlet? Még a szerződésekben is teljes a fogalomzavar Az ügyészség szerint a 2008-as ingatlanválság során elszenvedett privát veszteségeit a Nissan-ra tolta. Ghosnnak esélye sem maradt arra, hogy óvadék ellenében szabadlábra kerüljön. Ghosnnak esélye... 2018. december. 21. 10:43 Majdnem kiengedték, végül új vádakkal megint letartóztatták Carlos Ghosnt A gyűjtés harmadánál tartanak időben. 1 millió aláírás a cél. millió aláírás a cél. 2018. december. 20. 17:16 Európai Ügyészség: Hadházynak már 380 ezer aláírása van Publicisztikában fejti ki Margaret Atwood, többek között A szolgálólány meséje írója, miért olyan fontos a sajtó szabadságának megőrzése. 2018. december. 21. 15:59 Margaret Atwood: Ha elveszítjük a szabad sajtót, megszűnünk demokráciának lenni A párt elnöke az ATV-ben beszélt a pénteki békemenetről, és arról is, mennyi mindent köszönhetnek a kormánynak. kormánynak. 2018. december. 21. 06:15 Kétfarkú: Ha Áder meggondolja magát, kölcsönadjuk az időgépünket, hogy visszavonhassa aláírását Ha egyszerűen túl kicsi a Kispolszki és túlságosan unalmas bármelyik Lada, akkor remek választás lehet egy ilyen lengyel járgány. 2018. december. 22. 06:41 A téli napfény is hasra esik ezen a kiváló ózdi Nagypolszkin, igaz nem olcsó mulatság Kedden tartóztatták le Ódor Ferencet, de a bíróság pénteki döntése szerint elég, ha otthonában kerül felügyelet alá – tudta meg a hvg.hu. Információnkat az egykori fideszes képviselő ügyvédje is megerősítette. Az ügyészség megtámadta a döntést, így az nem jogerős, de az encsi járási hivatalból bilincsben elvitt volt politikus ennek ellenére is hazamehetett. 2018. december. 21. 13:21 Hazamehetett a 4 milliós vesztegetés miatt bilincsben elvitt fideszes A semmi közepén egy hatalmas oszlop, melynek közelében még tűző napsütés mellett is vakítóan fehér fényáradatot lehet látni. Nem kell megijedni, nem egy új sci-fi filmet forgatnak a helyszínen. 2018. december. 21. 08:03 Kevés látványosabb építmény létezik, mint egy naphőerőmű