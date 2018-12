Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0dbf5296-093e-4c7e-9912-df9f5f3ba568","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég profin ki lett találva, ahogy azt kell.","shortLead":"Elég profin ki lett találva, ahogy azt kell.","id":"20181225_mercedes_benz_szalon_gyerekeknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0dbf5296-093e-4c7e-9912-df9f5f3ba568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b9f515e-65fe-4f9a-bdec-7a8aea377ff3","keywords":null,"link":"/cegauto/20181225_mercedes_benz_szalon_gyerekeknek","timestamp":"2018. december. 25. 11:46","title":"Megnyílt az első Mercedes-szalon gyerekeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc00187-c434-40d4-bf09-b46fbeab728c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Stephen Curry volt a címvédő Golden State nyerőembere.","shortLead":"Stephen Curry volt a címvédő Golden State nyerőembere.","id":"20181224_NBA_Hajszalon_mult_a_vereseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecc00187-c434-40d4-bf09-b46fbeab728c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea9325ea-3180-407f-b4ef-0ecf3593e435","keywords":null,"link":"/sport/20181224_NBA_Hajszalon_mult_a_vereseg","timestamp":"2018. december. 24. 11:18","title":"NBA: Hajszálon múlt a vereség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57558599-6bad-4372-8ee5-0f16a0715eb7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Veteránfilm kilencven év fölötti hőseivel a rendező egy villamoson találkozott. Kiderült, hogy a két bácsi világháborús pilóta volt egykoron. Nem volt kérdés, hogy történetüket meg kell filmesíteni. ","shortLead":"A Veteránfilm kilencven év fölötti hőseivel a rendező egy villamoson találkozott. Kiderült, hogy a két bácsi...","id":"20181223_Vilaghaborus_pilota_volt_ez_a_ket_imadnivalo_nagypapa__online_is_nezheto_a_roluk_szolo_film","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57558599-6bad-4372-8ee5-0f16a0715eb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36cf464b-f16c-464a-bee1-ec0b9c29032d","keywords":null,"link":"/kultura/20181223_Vilaghaborus_pilota_volt_ez_a_ket_imadnivalo_nagypapa__online_is_nezheto_a_roluk_szolo_film","timestamp":"2018. december. 23. 21:22","title":"Nézzen karácsonykor filmet két imádnivaló háborús veteránról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3532690-58bb-4f9f-a554-5bef2064be20","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Aligha így képzelték a karácsonyt Sydney egyik negyedének a lakói: miután az emberek repedésre utaló hangokat hallottak, a hatóságok háromezer embert evakuáltak egy most elkészült toronyházból, illetve a környék lakói közül.","shortLead":"Aligha így képzelték a karácsonyt Sydney egyik negyedének a lakói: miután az emberek repedésre utaló hangokat...","id":"20181225_Haromezer_embert_evakualtak_Sydneyben_a_repedo_toronyhaz_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3532690-58bb-4f9f-a554-5bef2064be20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceff8d57-82df-4f51-aa31-b4214db09ddb","keywords":null,"link":"/vilag/20181225_Haromezer_embert_evakualtak_Sydneyben_a_repedo_toronyhaz_miatt","timestamp":"2018. december. 25. 09:29","title":"Háromezer embert evakuáltak Sydney-ben a repedő toronyház miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46a8f943-f766-4ffd-8648-2d51edd9c9e9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ritka leletre bukkantak régészek a Vezúv 79-ben történt kitörése nyomán elpusztult Pompeji közelében: három ló maradványait találták meg.","shortLead":"Ritka leletre bukkantak régészek a Vezúv 79-ben történt kitörése nyomán elpusztult Pompeji közelében: három ló...","id":"20181224_felszerszamozott_lovat_talaltak_pompeji_romjai_kozott_lelet_regeszek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46a8f943-f766-4ffd-8648-2d51edd9c9e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ef993bd-b2c8-4872-a2d8-cb82a2791762","keywords":null,"link":"/kultura/20181224_felszerszamozott_lovat_talaltak_pompeji_romjai_kozott_lelet_regeszek","timestamp":"2018. december. 24. 16:39","title":"Különleges lelet: felszerszámozott lovat találtak Pompeji romjai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c03795d-8084-4d17-a594-ddc82a693fc0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"„Gyakorlatilag nem léteznek” kapcsolatok Oroszország és az Egyesült Államok között, ami nem csak a két ország, de a világ számára is rossz - vélekedett Vaszilij Nyebenzja, Oroszország állandó ENSZ-képviselője, aki szerint kevés az esélye a helyzet gyors javulásának.



","shortLead":"„Gyakorlatilag nem léteznek” kapcsolatok Oroszország és az Egyesült Államok között, ami nem csak a két ország, de...","id":"20181225_Befagytak_az_oroszamerikai_kapcsolatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c03795d-8084-4d17-a594-ddc82a693fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f979e99f-d24a-486c-9d6f-94376e7342fa","keywords":null,"link":"/vilag/20181225_Befagytak_az_oroszamerikai_kapcsolatok","timestamp":"2018. december. 25. 08:41","title":"Befagytak az orosz-amerikai kapcsolatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70bb18d2-1c6f-4735-9f50-777ae23d6b92","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Erős civil társadalom nélkül az ország gyenge és esendő - történjen bármi az országban, a pannonhalmi bencések kitartóan ezt vallják és tanítják. A HVG karácsonyi számának adott közös interjúban Hortobágyi T. Cirill és Várszegi Asztrik új, illetve korábbi főapát beszélt a védtelenek melletti kiállásról, menekültek befogadásáról, és arról, miért nincs most esély arra, hogy házigazdái legyenek Ferenc pápa és Kirill pátriárka találkozójának.","shortLead":"Erős civil társadalom nélkül az ország gyenge és esendő - történjen bármi az országban, a pannonhalmi bencések...","id":"201851__interju_varszegi_asztrik__hortobagyi_t_cirill_fabiny_tamas__kritikus_szolidaritas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70bb18d2-1c6f-4735-9f50-777ae23d6b92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41e3e44a-f57a-4d76-bb1e-66b91d43d8b0","keywords":null,"link":"/itthon/201851__interju_varszegi_asztrik__hortobagyi_t_cirill_fabiny_tamas__kritikus_szolidaritas","timestamp":"2018. december. 24. 07:00","title":"\"Ahol a támogatásért lojalitást várnak, nehéz helyzetbe kerülhetnek az egyházak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6ecec2-f45c-462e-9c0d-a343631adc26","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A pletykák igaznak bizonyultak, a stúdió megerősítette, hogy nem szerepel többet a filmsorozatban.","shortLead":"A pletykák igaznak bizonyultak, a stúdió megerősítette, hogy nem szerepel többet a filmsorozatban.","id":"20181224_johnny_depp_karib_tenger_kalozai_franchise_deadpool","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a6ecec2-f45c-462e-9c0d-a343631adc26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0df1153-1fc3-44b9-b4ed-f44748cee871","keywords":null,"link":"/kultura/20181224_johnny_depp_karib_tenger_kalozai_franchise_deadpool","timestamp":"2018. december. 24. 22:21","title":"Kitették Johnny Deppet a Karib-tenger kalózaiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]