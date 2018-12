Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b598a5be-6525-40ea-8748-f98f3850bc07","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két ünnep között tíz MSZP-irodát nyitottak meg a regisztrációhoz.","shortLead":"A két ünnep között tíz MSZP-irodát nyitottak meg a regisztrációhoz.","id":"20181228_Mar_lehet_regisztralni_az_ellenzeki_elovalasztasra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b598a5be-6525-40ea-8748-f98f3850bc07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3beb106c-4c30-4de7-9290-ad67a98edd64","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Mar_lehet_regisztralni_az_ellenzeki_elovalasztasra","timestamp":"2018. december. 28. 08:58","title":"Egyelőre nincs nagy tolongás az ellenzéki előválasztás regisztrációjánál ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f4e2f89-11c8-4520-a644-5507998eac63","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai énekesnő ausztrál színész párjával, Liam Hemsworthszel kötötte össze az életét.","shortLead":"Az amerikai énekesnő ausztrál színész párjával, Liam Hemsworthszel kötötte össze az életét.","id":"20181227_miley_cyrus_liam_hemsworth_hazassag_eskuvo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f4e2f89-11c8-4520-a644-5507998eac63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a7434b0-28cd-4e5c-b621-39b41a278bf5","keywords":null,"link":"/elet/20181227_miley_cyrus_liam_hemsworth_hazassag_eskuvo","timestamp":"2018. december. 27. 09:32","title":"Megházasodott Miley Cyrus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01d37872-7ab2-4074-8671-d82af20d51f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"De az egyházak se valami beszédesek, ha a témáról van szó.","shortLead":"De az egyházak se valami beszédesek, ha a témáról van szó.","id":"20181227_Nem_arulja_el_az_allam_hany_idosek_otthonat_adott_at_az_egyhaznak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01d37872-7ab2-4074-8671-d82af20d51f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bc8e141-25af-4788-a5b1-ddee1933fad7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181227_Nem_arulja_el_az_allam_hany_idosek_otthonat_adott_at_az_egyhaznak","timestamp":"2018. december. 27. 08:01","title":"Nem árulja el az állam, hány idősek otthonát adott át az egyháznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90768634-f82a-4075-ab9e-d33f0a337744","c_author":"Szabó M. István","category":"tudomany","description":"Generációs ugrás jön a szélerőműveknél, a 2030-as évekre vizionált álmok válhatnak már most.","shortLead":"Generációs ugrás jön a szélerőműveknél, a 2030-as évekre vizionált álmok válhatnak már most.","id":"201843__szeleromuvek__generaciovaltas__mindig_magasabbra__eleg_azis_ha_csak_fujdogal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90768634-f82a-4075-ab9e-d33f0a337744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ad9758-6cd0-4295-93be-f9c6f7fbf3a0","keywords":null,"link":"/tudomany/201843__szeleromuvek__generaciovaltas__mindig_magasabbra__eleg_azis_ha_csak_fujdogal","timestamp":"2018. december. 27. 17:30","title":"50 évre elegendő energiát nyerhetnénk ki egy-egy tájfunból a szélerőművekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a00f12c-4641-42b8-9f96-fe9686bff63d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csaknem ezer, Dél-Koreába menekült észak-koreai személyes adatait szerezték meg hekkerek – közölte a dél-koreai újraegyesítési minisztérium pénteken.","shortLead":"Csaknem ezer, Dél-Koreába menekült észak-koreai személyes adatait szerezték meg hekkerek – közölte a dél-koreai...","id":"20181228_Kozel_1000_eszakkoreai_menekult_adatat_loptak_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a00f12c-4641-42b8-9f96-fe9686bff63d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ab7a74b-0209-4b59-bf4a-62226ea2134c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181228_Kozel_1000_eszakkoreai_menekult_adatat_loptak_el","timestamp":"2018. december. 28. 13:53","title":"Közel 1000 észak-koreai menekült adatát lopták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d350e0f-de10-4b41-bd86-c863d34f1bb3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ő is és a Főkukac is ünnepelt. ","shortLead":"Ő is és a Főkukac is ünnepelt. ","id":"20181227_Karacsonyi_diszites_Mekk_Elek_miniszobor_Kolodko_Mihaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d350e0f-de10-4b41-bd86-c863d34f1bb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"252c535f-fa81-4ac0-bfa1-8d9be44d024c","keywords":null,"link":"/elet/20181227_Karacsonyi_diszites_Mekk_Elek_miniszobor_Kolodko_Mihaly","timestamp":"2018. december. 27. 16:20","title":"Karácsonyi díszítést kapott a Mekk Elek-miniszobor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter visszautasítja Margot Wallström svéd külügyminiszter pökhendi, Magyarországot egy svéd napilapban kritizáló szavait – közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium pénteken közleményben az MTI-vel.","shortLead":"Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter visszautasítja Margot Wallström svéd külügyminiszter pökhendi...","id":"20181228_Szijjarto_szerint_pokhendi_a_sved_kulugyminiszter_nyilatkozata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d4d2cf-92d2-4fe5-afcb-e6e01ab1c2d9","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Szijjarto_szerint_pokhendi_a_sved_kulugyminiszter_nyilatkozata","timestamp":"2018. december. 28. 12:16","title":"Szijjártó szerint pökhendi a svéd külügyminiszter nyilatkozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccae7913-16fc-4f1f-983f-bdfc88a17b59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2019-ben 10-es jelzésű Samsung-csúcstelefonok érkeznek: az év második hónapjában a Galaxy S10-ek, majd a második félévben a Galaxy Note10. Egy ismert kiszivárogtató valamennyi jövő évi eszköz kijelzőméretét tudni véli.","shortLead":"2019-ben 10-es jelzésű Samsung-csúcstelefonok érkeznek: az év második hónapjában a Galaxy S10-ek, majd a második...","id":"20181227_samsung_galaxy_s10_lite_note10_kepernyo_meret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccae7913-16fc-4f1f-983f-bdfc88a17b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ef51d07-b252-4a0e-96ee-c0ed92583260","keywords":null,"link":"/tudomany/20181227_samsung_galaxy_s10_lite_note10_kepernyo_meret","timestamp":"2018. december. 27. 10:03","title":"Kiszivárgott: ekkorák lesznek a jövő évi Samsung-csúcstelefonok képernyői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]